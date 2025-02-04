İstanbul’daki kar alarmı sonrası THY sefer iptallerini duyurdu!

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, beklenen kar yağışı dolayısıyla yarın ve perşembe günü İstanbul Havalimanı kalkış/varışlı bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün'ün paylaşımı (Ekran görüntüsü)

Üstün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) tarafından, İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle alınan kısıtlama kararı gereği İstanbul Havalimanı kalkış/varışlı 5 ve 6 Şubat tarihli bazı seferlerimiz iptal edilmiştir. Uçuşunuza dair güncel bilgiye THY'nin uçuş sorgulama linki üzerinden ulaşabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Üstün, seferlerin iptal edilip edilmediğini öğrenmek isteyenler için THY'nin uçuş sorgulama linkini paylaştı.

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