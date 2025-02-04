CHP’de ‘ön seçim’ tartışması! Kulislerde bomba iddia: Mansur Yavaş Öze’e dosya verdi! İki itirazda bulundu

CHP'de "ön seçim" kararı tartışmaları da beraberinde getirdi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel "Ekrem ve Mansur başkanla konuştuk. Mutabıkız" diyerek açıklamada bulunsa da gerçeğin pek öyle olmadığı ortaya çıktı.
İstanbul Büyükşehir Başkanı Ekrem İmamoğlu daha yoklamaya girmeden adaylığını ilan etti.
İmamoğlu'nun bu baskısı CHP içinde gerilime yol açtı.
Ankara Büyükşehir Başkanı Mansur Yavaş'ın "ön seçim" karşıtı bir tutum sergilemesi ise dikkat çekti.
Yavaş ve Özgür Özel arasında soğuk rüzgarlar esti. CHP'li ABB Başkanı önce "Ön seçim kararı bana söylenmedi" dedi ardından anketleri masaya getirdi.
Mansur Yavaş, Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu (Takvim.com.tr)
CHP'nin "kriz yok" algısıyla sahnelediği "Çağlayan" tiyatrosu da deşifre oldu. Yavaş'ın adliyede otobüs üstünde İmamoğlu ile poz vermesinin altından "emrivaki" çıktı. İkili otobüsün üstünde ellerini havaya kaldırsalar da aralarında soğuk rüzgarlar estiği tescillendi.
Son olarak Mansur Yavaş, Ankara'da düzenlediği "Olası Bir Deprem'e Hazır Mıyız?" başlıklı etkinlikte hem Özgür Özel'e yalanladı hem de Ekrem İmamoğlu'na ültimatom çekti.
"Aday belirlemenin çok erken olduğu düşüncesindeyim" diyerek Özgür Özel'i yalanlayan Yavaş, "Seçim tarihi belli değil. Öncelik olarak şu ekonomik sıkıntı varken, adayların birbirinin enerjisini yormaması gerektiği kanaatindeyim" diyerek İmamoğlu'na "yerinde dur, enerjimizi boşa harcatma" mesajı gönderdi.
Yavaş, gazetecilerin "Ön seçim olursa bu sizin aday olmayacağınız anlamına geliyor mu?" sorusuna yanıtı ise oldukça manidardı.
Yavaş, soruya "Öyle bir şey olur mu, ben sadece adaylığı erken buluyorum. Güne ola harman ola. O güne kadar kim kalacak, önce bir seçim tarihi belli olsun, daha geniş konuşuruz" yanıtını verdi.
Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş (Takvim.com.tr)
KILIÇDAROĞLU'NDAN TEPKİ
Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da tartışmalardan geri durmadı. Kılıçdaroğlu kendisiyle temas kuran CHP'lilere ön seçimin partide kutuplaşmaya neden olacağını anlatıyor. Henüz seçim yokken aday belirlemenin partide ikiliğe neden olacağını savundu.
Mansur Yavaş'ın Özgür Özel'le iki görüşme yaptığı da öğrenildi. Yabaş'ın iki önemli itirazda bulunduğu ortaya çıktı.
Mansur Yavaş'ın 23 Ocak ve 30 Ocak tarihlerinde yaptığı görüşmede, ön seçim kararının yanlış olduğunu, cumhurbaşkanı adayının erken belirlenmesinin doğru olmadığını anlattığı iddia edildi.
Hürriyet'ten Abdülkadir Selvi, o iki görüşmeye ilişkin şunları yazdı:
"Biz CHP'ye genel başkan seçmiyoruz. Türkiye'ye cumhurbaşkanı adayı önereceğiz. Onun için bu ismin sadece CHP üyelerinin seçimiyle belirlenmesi doğru değil. CHP içinde bazı eğilimler var. Klikler var. Bunların belirlediği isim doğru olmaz. Ayrıca seçimi kazanmak için CHP dışındaki muhalefetle de uzlaşı arayalım. Değişik anket şirketlerine kamuoyu araştırması yaptıralım. Türkiye'nin eğilimini belirleyelim. Türkiye'nin istediği cumhurbaşkanı adayını belirleyelim."