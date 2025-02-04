SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

CHP’de ‘ön seçim’ tartışması! Kulislerde bomba iddia: Mansur Yavaş Öze'e dosya verdi! İki itirazda bulundu

CHP'deki "ön seçim" kavgası son yaşanan gelişmelerle tescillendi. Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, gazetcilere yaptığı açıklamada CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i yalanladı. Yavaş'ın "Adaylığı erken buluyorum. Gün ola harman ola." sözleri Ekrem İmamoğlu'na ültimatom olarak yankı buldu. Yavaş'ın Özel’le iki görüşme yaptı ve bu görüşmelerde iki önemli itirazda bulunduğu öğrenildi. Yavaş'ın kapsamlı bir rapor hazırladığı ve bunu bizzat Özel'e verdiği de kulislerde dolaşan iddialar arasında. Peki, bu raporun içerinde ne var? İşte siyaset kulislerini hareketlendiren o söylentiler...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :04 Şubat 2025 , 08:29 Güncelleme Tarihi :04 Şubat 2025 , 08:38
CHP’de ‘ön seçim’ tartışması! Kulislerde bomba iddia: Mansur Yavaş Öze’e dosya verdi! İki itirazda bulundu

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    CHP'de "ön seçim" kararı tartışmaları da beraberinde getirdi.

    CHP Genel Başkanı Özgür Özel "Ekrem ve Mansur başkanla konuştuk. Mutabıkız" diyerek açıklamada bulunsa da gerçeğin pek öyle olmadığı ortaya çıktı.

    İstanbul Büyükşehir Başkanı Ekrem İmamoğlu daha yoklamaya girmeden adaylığını ilan etti.

    İmamoğlu'nun bu baskısı CHP içinde gerilime yol açtı.

    Ankara Büyükşehir Başkanı Mansur Yavaş'ın "ön seçim" karşıtı bir tutum sergilemesi ise dikkat çekti.

    Yavaş ve Özgür Özel arasında soğuk rüzgarlar esti. CHP'li ABB Başkanı önce "Ön seçim kararı bana söylenmedi" dedi ardından anketleri masaya getirdi.

    Mansur Yavaş, Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu (Takvim.com.tr)Mansur Yavaş, Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu (Takvim.com.tr)

    CHP'nin "kriz yok" algısıyla sahnelediği "Çağlayan" tiyatrosu da deşifre oldu. Yavaş'ın adliyede otobüs üstünde İmamoğlu ile poz vermesinin altından "emrivaki" çıktı. İkili otobüsün üstünde ellerini havaya kaldırsalar da aralarında soğuk rüzgarlar estiği tescillendi.

    Son olarak Mansur Yavaş, Ankara'da düzenlediği "Olası Bir Deprem'e Hazır Mıyız?" başlıklı etkinlikte hem Özgür Özel'e yalanladı hem de Ekrem İmamoğlu'na ültimatom çekti.

    "Aday belirlemenin çok erken olduğu düşüncesindeyim" diyerek Özgür Özel'i yalanlayan Yavaş, "Seçim tarihi belli değil. Öncelik olarak şu ekonomik sıkıntı varken, adayların birbirinin enerjisini yormaması gerektiği kanaatindeyim" diyerek İmamoğlu'na "yerinde dur, enerjimizi boşa harcatma" mesajı gönderdi.

    Yavaş, gazetecilerin "Ön seçim olursa bu sizin aday olmayacağınız anlamına geliyor mu?" sorusuna yanıtı ise oldukça manidardı.

    Yavaş, soruya "Öyle bir şey olur mu, ben sadece adaylığı erken buluyorum. Güne ola harman ola. O güne kadar kim kalacak, önce bir seçim tarihi belli olsun, daha geniş konuşuruz" yanıtını verdi.

    Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş (Takvim.com.tr)Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş (Takvim.com.tr)

    KILIÇDAROĞLU'NDAN TEPKİ
    Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da tartışmalardan geri durmadı. Kılıçdaroğlu kendisiyle temas kuran CHP'lilere ön seçimin partide kutuplaşmaya neden olacağını anlatıyor. Henüz seçim yokken aday belirlemenin partide ikiliğe neden olacağını savundu.

    Mansur Yavaş'ın Özgür Özel'le iki görüşme yaptığı da öğrenildi. Yabaş'ın iki önemli itirazda bulunduğu ortaya çıktı.

    Mansur Yavaş'ın 23 Ocak ve 30 Ocak tarihlerinde yaptığı görüşmede, ön seçim kararının yanlış olduğunu, cumhurbaşkanı adayının erken belirlenmesinin doğru olmadığını anlattığı iddia edildi.

    Hürriyet'ten Abdülkadir Selvi, o iki görüşmeye ilişkin şunları yazdı:

    "Biz CHP'ye genel başkan seçmiyoruz. Türkiye'ye cumhurbaşkanı adayı önereceğiz. Onun için bu ismin sadece CHP üyelerinin seçimiyle belirlenmesi doğru değil. CHP içinde bazı eğilimler var. Klikler var. Bunların belirlediği isim doğru olmaz. Ayrıca seçimi kazanmak için CHP dışındaki muhalefetle de uzlaşı arayalım. Değişik anket şirketlerine kamuoyu araştırması yaptıralım. Türkiye'nin eğilimini belirleyelim. Türkiye'nin istediği cumhurbaşkanı adayını belirleyelim."

    Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. (Takvim.com.tr)Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. (Takvim.com.tr)

    ÖN SEÇİMDE EKREM İMAMOĞLU'NUN ÇIKACAĞINI DÜŞÜNÜYOR
    Selvi, "Mansur Yavaş'ın CHP içinde yapılacak ön seçimle Ekrem İmamoğlu'nun çıkacağını düşünüyor. Türkiye çapında yapılacak olan anketten ise kendisinin çıkacağına inanıyor." dedi.

    Sabah Gazetesi yazarı Mahmur Övür'den de CHP'deki kaosa ilişkin çarpıcı değerlendirmeler geldi.

    CHP'nin DEM Parti'nin elinden kaçacağı hesabını yaptığını ve bu yüzden yargıya meydan okuduğunu söyleyen Övür, Ekrem İmamoğlu'nun Mansur Yavaş'ı etkisiz elemana çevirmek istediğine dikkat çekti.

    ABB Başkanı Mansur Yavaş. (Takvim.com.tr)ABB Başkanı Mansur Yavaş. (Takvim.com.tr)

    MANSUR YAVAŞ RAPOR HAZIRLATTI
    Övür, Yavaş'ın ön seçim tartışmaları başlar başlamaz, akademisyen ve siyasetçilerden oluşan güçlü bir ekibe cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili kapsamlı bir rapor hazırlattığını söyledi.

    Övür, köşe yazısında şunları yazdı:

    O raporda, kamuoyunca da bilinen birkaç öneri dile getirilmiş; CHP'de eğilim yoklaması ve 5 büyük anket şirketine anket yaptırılması gibi. Ama en dikkat çekici olanı, diğer muhalefet partilerinin de bu sürece aktif katılmalarının istenmesi. Yeni masalar mı kurulur bilemem ama Yavaş, bu raporu SODEV toplantısında bizzat CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e verdiği gibi Özel ve İmamoğlu'na da anlatmış...

    Ekreme deprem etkisi! Aday için erken diyen Mansur Yavaştan Özele yalanlama İmamoğluna ültimatom: Yerinde dur, enerjimizi harcatmaEkreme deprem etkisi! Aday için erken diyen Mansur Yavaştan Özele yalanlama İmamoğluna ültimatom: Yerinde dur, enerjimizi harcatma

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Ankara’da diplomasi trafiği! Önce Suriye sonra Almanya! Başkan Erdoğan sırayla görüşecek! Masada hangi konular var?
    CHP’de ‘ön seçim’ tartışması! Kulislerde bomba iddia: Mansur Yavaş Öze’e dosya verdi! İki itirazda bulundu
    Atama kararları Resmi Gazete’de: MGK Genel Sekreterliğine Okay Memiş Atandı
    İstanbul’da kar yağacak ilçeler belli oldu: Ataşehir, Başakşehir, GOP, Ümraniye... Lapa lapa kar geliyor!
    Memura-emekliye kazanç rehberi: İkramiye ve promosyonda artış I Maaşlar nasıl değişecek?
    Ankara’da YPG’nin başını ezme zirvesi! Başkan Erdoğan Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’yı kabul edecek | Tarihi görüşmenin perde arkası
    Oğlu Timur Cihantimur’u Murat Aci’ye çarptıktan sonra yurt dışına kaçırmıştı! Bülent Cihantimur’dan estetik faciası!
    78 kişi can vermişti! Tanju Özcan otel faciasında faturayı o isme kesti!
    Başkan Erdoğan’dan Kartalkaya faciası için net mesaj: Hesap sorulacak!
    FETÖ bağlantılı provokatör Cemil Çiçek’e soruşturma
    Terörist rolüne girmişti! Oyuncu Melisa Sözen’in terör örgütü propagandası yapmak suçundan ifadesi alındı
    Lider Antep’te hata yapmadı! Gaziantep FK - Galatasaray 0-1 | MAÇ SONUCU
    Narin Güran davasında Nevzat Bahtiyar hakkında flaş gelişme!
    Dosyalardan Seda Sayan çıktı! Ünlülerin tefecisine operasyon: Suçüstü yakalandı
    Mansur Yavaş Roma’dan girdi Paris’ten çıktı! Ekrem İmamoğlu’nu Ankara’dan sıkıştırdı: Ben uçuşlarımın parasını belediyeye ödetmiyorum
    DEM Partili Siirt Belediyesi’nde usulsüz işe alım skandalı: 35 kişinin sözleşmesi feshedildi
    Netanyahu-Trump görüşmesinin şifreleri: Kafada işgal masada siyonist harita var!
    Galatasaray’dan bir transfer bombası daha! Eksik parça tamamlanacak
    Fenerbahçe’den stoper ve sol bek bombası!
    Yunanistan’da deprem ve tsunami paniği! Santorini’den kaçış başladı