Peş peşe gelen depremler Yunanistan’ı tedirgin etti! Uzmanlar ne diyor?

UZMANLARDAN RAHATLATICI AÇIKLAMALAR

Yunanistan Deprem Planlama ve Koruma Örgütü (OASP) Başkanı ve Doğal Afet Yönetimi Profesörü Efthymios Lekkas, ülkede yaşanan son sismik hareketlilikle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Lekkas, depremlerin olağan olduğuna dikkat çekerek, şu ana kadar herhangi bir ciddi hasarın veya can kaybının bildirilmediğini vurguladı.

Lekkas ayrıca, Zakintos'ta yaşanan depremlerin su altı fayından kaynaklandığını ve genellikle bu tür depremlerin büyük bir yıkıma neden olmadığını belirtti. Atina ve çevresinde depremin hissedilmesinin, merkez üssünün başkente olan yakınlığından kaynaklandığını ifade eden uzman, yetkililerin süreci dikkatle izlediğini ve şu an için endişe edilecek bir durumun olmadığını söyledi.