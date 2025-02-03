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Peş peşe gelen depremler Yunanistan’ı tedirgin etti! Uzmanlar ne diyor?

Yunanistan’da son günlerde art arda yaşanan depremler, özellikle Zakintos ve Evia bölgelerinde hissedilirken, halk arasında tedirginliğe yol açtı. Artan sismik hareketlilik büyük bir depremin habercisi mi sorusunu gündeme getirirken, uzmanlar konuyla ilgili son durumu açıkladı.

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Giriş Tarihi :03 Şubat 2025 , 16:46 Güncelleme Tarihi :03 Şubat 2025 , 16:46
Peş peşe gelen depremler Yunanistan’ı tedirgin etti! Uzmanlar ne diyor?

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    Yunanistan, kısa aralıklarla meydana gelen depremlerle sarsıldı. Zakintos Adası açıklarında kaydedilen 4.1 ve 3.7 büyüklüğündeki depremlerle birlikte, Evia'da da bir gün önce 4.4 büyüklüğünde bir sarsıntı yaşandı. Art arda gelen bu depremler, "Büyük bir deprem olacak mı?" sorusunu akıllara getirdi.

    Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

    ZAKİNTOS'TA ART ARDA DEPREMLER

    Yunanistan'ın batısında yer alan Zakintos Adası açıklarında 31 Ocak Cuma sabahı saat 09.36'da Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Atina Jeodinamik Enstitüsü'nden alınan verilere göre, depremin merkez üssü Zakintos'un Keri kentinin 38 kilometre güneybatısında, odak derinliği ise 11.8 kilometre olarak belirlendi.

    Bu depremin ardından, saat 09.45'te aynı merkezde 3.7 büyüklüğünde ikinci bir sarsıntı yaşandı. İkinci depremin odak derinliği 15 kilometre olarak ölçüldü.

    Zakintos bölgesi, Yunanistan'ın en aktif fay hatlarından biri üzerinde yer aldığından, belirli aralıklarla sismik hareketliliğin görüldüğü biliniyor. Uzmanlar, meydana gelen depremlerin olağan olduğunu ve herhangi bir büyük depremin habercisi olarak değerlendirilmediğini ifade etti.

    EVİA'DA HİSSEDİLEN DEPREM OKULLARI KAPATTI

    Zakintos'taki depremlerden bir gün önce, 30 Ocak Perşembe günü, Evia Adası'nda 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Depremin merkezi, büyük Evia Adası kıyı kasabası Aliveri'nin iki ila üç kilometre güney-güneybatısında olarak belirlendi.

    Bu deprem Atina'nın yaklaşık 45 kilometre kuzeydoğusunda gerçekleştiği için başkentte de hissedildi. Şehir sakinleri kısa süreli bir panik yaşasa da, herhangi bir hasar bildirilmedi. Ancak Kymi-Aliveri Belediyesi yetkilileri ihtiyati bir tedbir olarak 31 Ocak günü bölgedeki tüm okulların kapatılmasına karar verdi.

    UZMANLARDAN RAHATLATICI AÇIKLAMALAR

    Yunanistan Deprem Planlama ve Koruma Örgütü (OASP) Başkanı ve Doğal Afet Yönetimi Profesörü Efthymios Lekkas, ülkede yaşanan son sismik hareketlilikle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Lekkas, depremlerin olağan olduğuna dikkat çekerek, şu ana kadar herhangi bir ciddi hasarın veya can kaybının bildirilmediğini vurguladı.

    Lekkas ayrıca, Zakintos'ta yaşanan depremlerin su altı fayından kaynaklandığını ve genellikle bu tür depremlerin büyük bir yıkıma neden olmadığını belirtti. Atina ve çevresinde depremin hissedilmesinin, merkez üssünün başkente olan yakınlığından kaynaklandığını ifade eden uzman, yetkililerin süreci dikkatle izlediğini ve şu an için endişe edilecek bir durumun olmadığını söyledi.

    YUNANİSTAN'DA SİSMİK HAREKETLİLİĞİN ÖNEMİ

    Yunanistan, Avrupa'nın en aktif sismik kuşaklarından birinde yer aldığı için belirli aralıklarla depremler meydana gelmesi olağan bir durum olarak kabul ediliyor. Ülkenin batısında İyon Denizi boyunca uzanan fay hatları, özellikle Zakintos, Kefalonya ve İthaka gibi adalarda sık sık sarsıntılara neden oluyor.

    Yetkililer, Yunanistan'da yaşayan vatandaşlara binalarının depreme dayanıklılığı konusunda gerekli kontrolleri yapmaları ve acil durum planlarına sadık kalmaları çağrısında bulunuyor.

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