Peş peşe gelen depremler Yunanistan’ı tedirgin etti! Uzmanlar ne diyor?

Yunanistan, kısa aralıklarla meydana gelen depremlerle sarsıldı. Zakintos Adası açıklarında kaydedilen 4.1 ve 3.7 büyüklüğündeki depremlerle birlikte, Evia'da da bir gün önce 4.4 büyüklüğünde bir sarsıntı yaşandı. Art arda gelen bu depremler, "Büyük bir deprem olacak mı?" sorusunu akıllara getirdi.
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ZAKİNTOS'TA ART ARDA DEPREMLER
Yunanistan'ın batısında yer alan Zakintos Adası açıklarında 31 Ocak Cuma sabahı saat 09.36'da Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Atina Jeodinamik Enstitüsü'nden alınan verilere göre, depremin merkez üssü Zakintos'un Keri kentinin 38 kilometre güneybatısında, odak derinliği ise 11.8 kilometre olarak belirlendi.
Bu depremin ardından, saat 09.45'te aynı merkezde 3.7 büyüklüğünde ikinci bir sarsıntı yaşandı. İkinci depremin odak derinliği 15 kilometre olarak ölçüldü.
Zakintos bölgesi, Yunanistan'ın en aktif fay hatlarından biri üzerinde yer aldığından, belirli aralıklarla sismik hareketliliğin görüldüğü biliniyor. Uzmanlar, meydana gelen depremlerin olağan olduğunu ve herhangi bir büyük depremin habercisi olarak değerlendirilmediğini ifade etti.
EVİA'DA HİSSEDİLEN DEPREM OKULLARI KAPATTI
Zakintos'taki depremlerden bir gün önce, 30 Ocak Perşembe günü, Evia Adası'nda 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Depremin merkezi, büyük Evia Adası kıyı kasabası Aliveri'nin iki ila üç kilometre güney-güneybatısında olarak belirlendi.
Bu deprem Atina'nın yaklaşık 45 kilometre kuzeydoğusunda gerçekleştiği için başkentte de hissedildi. Şehir sakinleri kısa süreli bir panik yaşasa da, herhangi bir hasar bildirilmedi. Ancak Kymi-Aliveri Belediyesi yetkilileri ihtiyati bir tedbir olarak 31 Ocak günü bölgedeki tüm okulların kapatılmasına karar verdi.