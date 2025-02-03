Mansur Yavaş Roma'dan girdi Paris'ten çıktı! Ekrem İmamoğlu'nu Ankara'dan sıkıştırdı: "Ben uçuşlarımın parasını belediyeye ödetmiyorum"

Mansur Yavaş'tan Ekrem İmamoğlu'na ʺadaylık peşinde koşacağına önce adam akıllı işini yapʺ mesajı (Takvim.com.tr) Rakibine "adaylık peşinde koşacağına önce adam akıllı işini yap" mesajı veren Mansur Yavaş "Aday belirlemenin çok erken olduğu düşüncesindeyim. Seçim tarihi belli değil. Öncelik olarak şu ekonomik sıkıntı varken, adayların birbirinin enerjisini yormaması gerektiği kanaatindeyim" dedi. YAVAŞ EKREM İMAMOĞLU'NUN ROMA VE PARİS DOSYASINI AÇTI: "BEN UÇUŞLARIMI BELEDİYEYE ÖDETMİYORUM" Yavaş'ın Ekrem İmamoğlu 'nun "belediye bütçesini çar çur ettiğini" ima etmesi ise adaylık savaşının ne denli çetin sürdüğünü gözler önüne serdi.

Mansur Yavaş Ekrem İmamoğlu'nun ʺbelediye bütçesini çar çur ettiğiniʺ ima etti





CHP'li ABB Başkanı, İstanbul'a tarifeli uçakla gelip Business Class'la dönmesini "Ben belediyeye hiçbir uçuşumun parasını ödetmiyorum" diyerek savundu.



Bu sözlerin ana hedefi ise hiç şüphesiz Ekrem İmamoğlu idi.



Ekrem İmamoğlu CHP yandaşı gazetecilerin Roma'ya İstanbullunun parasıyla götürüldüğünü itiraf etti (Takvim.com.tr)



İMAMOĞLU BELEDİYE BÜTÇESİNDEN UÇAK KİRALAYIP YANDAŞLARINI ROMA'YA GÖTÜRDÜ



Bilindiği üzere İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Mayıs 2024'te aralarında Nevşin Mengü, İsmail Saymaz, Ruşen Çakır, Barış Pehlivan ve Ertuğrul Özkök gibi çok sayıda CHP yandaşı ismin yer aldığı kalabalık bir grupla İtalya'ya gitmişti. Roma gezisi için THY'den "Çekmeköy" isimli Boeing-737 model uçak kiralanmış, gezinin masrafları ise İBB bütçesinden karşılanmıştı.



İmamoğlu, "Biz yaklaşık 5.5 yıllık görev süremiz içerisinde ilk kez yurt dışındaki bir organizasyona ya da yurt içinde de diyebiliriz hatta İlk defa İBB'nin kendi bütçesiyle gazetecileri getirdiğimiz bir organizasyon yaptık" itirafında bulunmuştu.