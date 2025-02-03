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Mansur Yavaş Roma'dan girdi Paris'ten çıktı! Ekrem İmamoğlu'nu Ankara'dan sıkıştırdı: "Ben uçuşlarımın parasını belediyeye ödetmiyorum"

Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş arasındaki adaylık savaşı boyut kazanarak büyüyor. "Aday belirlemek için erken" diyerek İmamoğlu'na rest çeken Mansur Yavaş, rakibinin "belediye bütçesini çar çur ettiğini" ima etti. İstanbul'a tarifeli uçakla gelip Business Class'la dönmesini ise "Ben belediyeye hiçbir uçuşumun parasını ödetmiyorum" diyerek savundu. Bilindiği üzere Ekrem İmamoğlu, Mayıs 2024'te İBB bütçesinden uçak kiralayıp CHP'nin ekran yüzlerini Roma'ya götürmüştü. Ağustos 2024'te ise İBB kasası Paris'teki şatafatlı parti için açılmış, davetlilerin masrafları İBB tarafından ödenmişti.

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Giriş Tarihi :03 Şubat 2025 , 16:39 Güncelleme Tarihi :03 Şubat 2025 , 17:15
Mansur Yavaş Roma’dan girdi Paris’ten çıktı! Ekrem İmamoğlu’nu Ankara’dan sıkıştırdı: Ben uçuşlarımın parasını belediyeye ödetmiyorum

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    Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 'ön seçimli' yeni yol haritasından 'savaş' çıktı.

    Aday yoklamasına girmeden adaylığını ilan eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve her fırsatta anketleri masaya getiren ABB Başkanı Mansur Yavaş birbirini yıpratmaya başladı.

    Mansur Yavaş'tan İmamoğlu'na: "Ben uçuşlarımın parasını belediyeye ödetmiyorum"



    EKREM'E "DEPREM" ETKİSİ

    İBB'nin kentsel dönüşüm ve deprem önlemleri açısından yetersizliğini bilen Yavaş, "Olası Bir Deprem'e Hazır Mıyız?" başlıklı bir panel düzenleyip Ekrem İmamoğlu'nu Ankara'dan sıkıştırdı.

    Mansur Yavaş'tan Ekrem İmamoğlu'na ʺadaylık peşinde koşacağına önce adam akıllı işini yapʺ mesajı (Takvim.com.tr)Mansur Yavaş'tan Ekrem İmamoğlu'na ʺadaylık peşinde koşacağına önce adam akıllı işini yapʺ mesajı (Takvim.com.tr)

    Rakibine "adaylık peşinde koşacağına önce adam akıllı işini yap" mesajı veren Mansur Yavaş "Aday belirlemenin çok erken olduğu düşüncesindeyim. Seçim tarihi belli değil. Öncelik olarak şu ekonomik sıkıntı varken, adayların birbirinin enerjisini yormaması gerektiği kanaatindeyim" dedi.

    YAVAŞ EKREM İMAMOĞLU'NUN ROMA VE PARİS DOSYASINI AÇTI: "BEN UÇUŞLARIMI BELEDİYEYE ÖDETMİYORUM"

    Yavaş'ın Ekrem İmamoğlu'nun "belediye bütçesini çar çur ettiğini" ima etmesi ise adaylık savaşının ne denli çetin sürdüğünü gözler önüne serdi.

    Mansur Yavaş Ekrem İmamoğlu'nun ʺbelediye bütçesini çar çur ettiğiniʺ ima ettiMansur Yavaş Ekrem İmamoğlu'nun ʺbelediye bütçesini çar çur ettiğiniʺ ima etti


    CHP'li ABB Başkanı, İstanbul'a tarifeli uçakla gelip Business Class'la dönmesini "Ben belediyeye hiçbir uçuşumun parasını ödetmiyorum" diyerek savundu.

    Bu sözlerin ana hedefi ise hiç şüphesiz Ekrem İmamoğlu idi.

    Ekrem İmamoğlu CHP yandaşı gazetecilerin Roma'ya İstanbullunun parasıyla götürüldüğünü itiraf etti (Takvim.com.tr)Ekrem İmamoğlu CHP yandaşı gazetecilerin Roma'ya İstanbullunun parasıyla götürüldüğünü itiraf etti (Takvim.com.tr)

    İMAMOĞLU BELEDİYE BÜTÇESİNDEN UÇAK KİRALAYIP YANDAŞLARINI ROMA'YA GÖTÜRDÜ

    Bilindiği üzere İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Mayıs 2024'te aralarında Nevşin Mengü, İsmail Saymaz, Ruşen Çakır, Barış Pehlivan ve Ertuğrul Özkök gibi çok sayıda CHP yandaşı ismin yer aldığı kalabalık bir grupla İtalya'ya gitmişti. Roma gezisi için THY'den "Çekmeköy" isimli Boeing-737 model uçak kiralanmış, gezinin masrafları ise İBB bütçesinden karşılanmıştı.

    İmamoğlu, "Biz yaklaşık 5.5 yıllık görev süremiz içerisinde ilk kez yurt dışındaki bir organizasyona ya da yurt içinde de diyebiliriz hatta İlk defa İBB'nin kendi bütçesiyle gazetecileri getirdiğimiz bir organizasyon yaptık" itirafında bulunmuştu.

    Ekrem İmamoğlu İBB bütçesinden Paris'te partiledi (Takvim.com.tr)Ekrem İmamoğlu İBB bütçesinden Paris'te partiledi (Takvim.com.tr)


    PARİS'TE İBB KASASINDAN PARTİLEDİ!

    Roma'dan sonra Ağustos 2024'te de Paris'te organize edilen ve şatafatın sınırlarını zorlayan etkinliğin masrafları da İBB kasasından çıkmıştı.

    İBB'nin "İstanbul'un tanıtımı" bahanesiyle gerçekleştirdiği Paris organizasyonunun ihale kayıtları vurgunun boyutunu gözler önüne sermiş, belediye kasasından 12 milyon 114 bin 697 Türk Lirası ödendiği tespit edilmişti.

    Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu arasındaki adaylık savaşı ilerleyen günlerde daha da çetinleşecek (Takvim.com.tr)Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu arasındaki adaylık savaşı ilerleyen günlerde daha da çetinleşecek (Takvim.com.tr)

    İMAMOĞLU - YAVAŞ SAVAŞI DAHA DA BÜYÜYECEK

    Bu somut veriler dikkate alındığında Mansur Yavaş'ın "Ben belediyeye hiçbir uçuşumun parasını ödetmiyorum" sözlerinin ana hedefinin Ekrem İmamoğlu su götürmez bir gerçek olarak karşımıza çıkıyor.

    İkili arasındaki adaylık savaşının ilerleyen günlerde daha da çetinleşeceği CHP kulislerinde yankılanıyor.

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