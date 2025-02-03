Ege’de deprem fırtınası: Yarım saatte peş peşe 3 kere sallandı

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Ege Denizi'ndeki depremler şiddetini artırarak devam ediyor. Son olarak saat 10.42 ile 11.13 arasında en büyüğü 4.7 olan 3 deprem meydana geldi.

AFAD'ın paylaşımları (Ekran görüntüsü) 400'ÜN ÜZERİNDE DEPREM



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde meydana gelen depremlere ilişkin paylaşım yaptı. AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Ege Denizi'nde, 28 Ocak'tan itibaren yoğunlaşan depremlerin sayısının 400'ün üzerine çıktığı bildirildi. Açıklamada, deprem fırtınası şeklinde gelişen bu aktivite sonucunda şu ana kadar kaydedilen en büyük depremin 4,8 büyüklüğünde olduğu belirtildi. Depremlerin Santorini Adası'nın yaklaşık 25 kilometre kuzeydoğusunda atış gösterdiği ve derinliklerinin 5 ila 25 kilometre arasında değiştiği aktarılan açıklamada, Türkiye kıyılarına en yakın depremin 140 kilometre mesafede gerçekleştiği kaydedildi.