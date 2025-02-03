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Netanyahu-Trump görüşmesinin şifreleri: Kafada işgal masada siyonist harita var!

Dünya, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı görüşmeye kilitlendi. Göreve gelmeden önce bölgede savaş istemediğini ifade eden Trump'ın Gazzelilere sürgün açıklaması sonrası Netanyahu'yu görüşmeye davet etmesi Filistin topraklarının ilhakı ve bölgedeki yeni sınır planları üzerine bir görüşmenin gerçekleşeceği iddialarını gündeme getirdi. Nitekim Netanyahu, ABD'ye hareketi öncesi Orta Doğu haritasını "yeniden çizme" planını dile getirdi. Peki, Netanyahu'nun sözünü ettiği yeni Orta Doğu haritası ne anlama geliyor? İşte Netanyahu-Trump görüşmesinin perde arkası.

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Giriş Tarihi :03 Şubat 2025 , 18:34 Güncelleme Tarihi :03 Şubat 2025 , 18:34
Netanyahu-Trump görüşmesinin şifreleri: Kafada işgal masada siyonist harita var!

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    İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 47. Başkan Donald Trump'ın davetinin ardından ABD'ye gitti.

    İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump ile yakın bir şekilde çalışarak Orta Doğu haritasını yeniden çizeceklerine inandığını söyledi. Netanyahu, ABD Başkanı Trump ile görüşmek için Washington'a yapacağı ziyaret öncesi havaalanında açıklamalarda bulundu. (AA)İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump ile yakın bir şekilde çalışarak Orta Doğu haritasını yeniden çizeceklerine inandığını söyledi. Netanyahu, ABD Başkanı Trump ile görüşmek için Washington'a yapacağı ziyaret öncesi havaalanında açıklamalarda bulundu. (AA)

    NETANYAHU İLE TRUMP ABD'DE GÖRÜŞECEK

    Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'la yapacağı görüşme öncesinde pazar akşamı Washington'daki Blair House'da karşılandı. Uçuştan önce basın mensuplarına açıklama yapan Netanyahu, Trump ile görüşme için, "Çok önemli bir toplantı. Başkan Trump'ın göreve başlamasından bu yana yabancı bir liderle ilk görüşmesi olması, İsrail-Amerikan ittifakının gücüne dair bir kanıttır. Aynı zamanda kişisel dostluğumuzun gücüne de bir kanıttır." şeklinde konuştu.

    Donald Trump ve Netanyahu (İHA)Donald Trump ve Netanyahu (İHA)

    NETANYAHU'NUN ORTA DOĞU HARİTASINI YENİDEN ÇİZME PLANI

    Netanyahu, ABD'ye gitmeden önce Pazar günü yaptığı açıklamada, hükümetinin Filistin topraklarının tamamını ve bitişik devletlerin önemli kısımlarını kapsayan "büyük İsrail" yaratma planına atıfta bulunarak, Orta Doğu haritasını "yeniden çizme" sözü verdi.

    İşgali genişletmeyi düşündüğünü itiraf eden Netanyahu, "Savaşta aldığımız kararlar Orta Doğu'nun yüzünü çoktan değiştirdi. Kararlarımız ve askerlerimizin cesareti haritayı yeniden çizdi. Ancak Başkan Trump ile yakın bir şekilde çalışarak haritayı daha da ileriye taşıyabileceğimize inanıyorum." dedi.

    Netanyahu'nun 22 Eylül 2023'te BM'de gösterdiği Orta Doğu haritası (Takvim.com.tr)Netanyahu'nun 22 Eylül 2023'te BM'de gösterdiği Orta Doğu haritası (Takvim.com.tr)

    2023'TE YENİ ORTA DOĞU HARİTASINI ÇIKARMIŞTI

    22 Eylül 2023'te, 7 Ekim saldırılarından sadece iki hafta önce, Netanyahu, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda, İsrail'in tüm Filistin topraklarını kapsadığını ve ABD'ye bağlı Mısır, Sudan, Ürdün ve Suudi Arabistan gibi Orta Doğu devletleriyle jeopolitik bir çerçevenin parçası olduğunu gösteren "yeni Orta Doğu" haritasını gösterdi.

    Netanyahu'nun 22 Eylül 2023'te BM'de gösterdiği Orta Doğu haritası (Takvim.com.tr)Netanyahu'nun 22 Eylül 2023'te BM'de gösterdiği Orta Doğu haritası (Takvim.com.tr)

    2024'TE YİNE AYNI HARİTA

    Netanyahu, 27 Eylül 2024'te, soykırımın başlamasının birinci yıl dönümüne yakın bir zamanda Birleşmiş Milletler'de tekrar konuştuğunda, yine 2023 yılında gösterdiği haritaya atıfta bulunarak, "Amerikan desteği ve liderliğiyle, bu vizyonun insanların düşündüğünden çok daha kısa sürede gerçekleşebileceğine inanıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

    Netanyahu'nun 27 Eylül 2024'te BM'de gösterdiği Orta Doğu haritası (Takvim.com.tr)Netanyahu'nun 27 Eylül 2024'te BM'de gösterdiği Orta Doğu haritası (Takvim.com.tr)

    TRUMP SÜRGÜN ÇAĞRISI YAPMIŞTI

    Bu gelişmelere paralel olarak ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz haftalarda Gazze'nin "temizlenmesi için" Ürdün, Mısır ve diğer Arap ülkelerin bölgeden daha fazla Filistinli mülteciyi kabul etmesi ve bu kişilerin "farklı yerlerde inşa edilecek konutlara yerleştirilmesi" çağrısı yaptı. Trump'ın bu açıklaması ABD'nin Netanyahu hükümetinin Filistinli nüfusun Gazze'den sistematik olarak yok edilmesi ve sürgün edilmesi politikasını kamuoyuna duyurması anlamına geliyordu. Bu politika, tüm Filistin topraklarını ilhak etme çabasının bir parçasıydı. Nitekim, Netanyahu'nun BM kürsüsünde dünyaya gösterdiği harita bu planı kapsıyor.

    Gazze (AA)Gazze (AA)

    İşgal planını doğrulayan bir başka açıklama ise aynı günlerde İsrailli aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'ten geldi. İşgalci Bakan Smotrich, ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde Gazze'nin "temizlenmesi için" bölgedeki Filistinlilerin Ürdün, Mısır ve diğer Arap ülkelerine sürgün edilmesi teklifi üzerinde çalıştıklarını ifade etmişti.

    Ateşkese rağmen Filistin genelinde askeri operasyonlar yürütmeye devam eden İsrail'in Başbakanı Netanyahu'nun Trump'la yapacağı görüşmenin Filistin toprakları üzerindeki sürgün ve ilhak politikasına destek için kritik önemde olduğu değerlendiriliyor.

    GOLAN'DA ASKERİ ÜSLER İNŞA EDİLİYOR

    Bununla birlikte İsrail, bölge genelinde toprak ilhaklarını sağlamlaştırmaya devam ediyor. Pazar günü, Washington Post, İsrail'in Suriye'deki Esad hükümetinin çöküşünün ardından iki ay önce ele geçirdiği Golan Tepeleri'nde ele geçirdiği topraklarda askeri üsler inşa ettiğini bildirdi.

    Netanyahu Washinton’a indi! Beyaz Saray’da Trump ile görüşecekNetanyahu Washinton’a indi! Beyaz Saray’da Trump ile görüşecek
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