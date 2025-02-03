Netanyahu-Trump görüşmesinin şifreleri: Kafada işgal masada siyonist harita var!

Netanyahu'nun 22 Eylül 2023'te BM'de gösterdiği Orta Doğu haritası (Takvim.com.tr) 2023'TE YENİ ORTA DOĞU HARİTASINI ÇIKARMIŞTI



22 Eylül 2023'te, 7 Ekim saldırılarından sadece iki hafta önce, Netanyahu, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda, İsrail'in tüm Filistin topraklarını kapsadığını ve ABD'ye bağlı Mısır, Sudan, Ürdün ve Suudi Arabistan gibi Orta Doğu devletleriyle jeopolitik bir çerçevenin parçası olduğunu gösteren "yeni Orta Doğu" haritasını gösterdi.

Netanyahu'nun 22 Eylül 2023'te BM'de gösterdiği Orta Doğu haritası (Takvim.com.tr) 2024'TE YİNE AYNI HARİTA



Netanyahu, 27 Eylül 2024'te, soykırımın başlamasının birinci yıl dönümüne yakın bir zamanda Birleşmiş Milletler'de tekrar konuştuğunda, yine 2023 yılında gösterdiği haritaya atıfta bulunarak, "Amerikan desteği ve liderliğiyle, bu vizyonun insanların düşündüğünden çok daha kısa sürede gerçekleşebileceğine inanıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Netanyahu'nun 27 Eylül 2024'te BM'de gösterdiği Orta Doğu haritası (Takvim.com.tr) TRUMP SÜRGÜN ÇAĞRISI YAPMIŞTI



Bu gelişmelere paralel olarak ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz haftalarda Gazze'nin "temizlenmesi için" Ürdün, Mısır ve diğer Arap ülkelerin bölgeden daha fazla Filistinli mülteciyi kabul etmesi ve bu kişilerin "farklı yerlerde inşa edilecek konutlara yerleştirilmesi" çağrısı yaptı. Trump'ın bu açıklaması ABD'nin Netanyahu hükümetinin Filistinli nüfusun Gazze'den sistematik olarak yok edilmesi ve sürgün edilmesi politikasını kamuoyuna duyurması anlamına geliyordu. Bu politika, tüm Filistin topraklarını ilhak etme çabasının bir parçasıydı. Nitekim, Netanyahu'nun BM kürsüsünde dünyaya gösterdiği harita bu planı kapsıyor.