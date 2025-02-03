Yunanistan’da deprem ve tsunami paniği! Santorini’den kaçış başladı

Ege Denizi peş peşe depremlerle sarsılmaya devam ederken başta Santorini olmak üzere bölgeden kaçışlar başladı. Yunanistan'ın volkanik adası Santorini'ye acil durum ekipleri sevk edildi.
SANTORİNİ'DE TSUNAMİ PANİĞİ
Peş Peşe depremlerin ardından tsunami uyarıları da gelirken adalardan kaçış başladı.
48 SAATE 200'DEN FAZLA DEPREM
Bir hafta içinde Ege Denizi'nde 400'den fazla deprem meydana gelirken Atina Üniversitesi Sismoloji Laboratuvarı'ndan alınan verilere göre, son 48 saatte Yunan adalarında 200'den fazla deprem kaydedildi.
OKULLAR KAPATILDI
Hükümet yetkilileri hafta sonu ve pazartesi günü durumu değerlendirmek üzere bilim insanlarıyla bir araya gelirken, yakınlardaki Amorgos, Anafi ve Ios adalarında da okulların tatil edilmesi emredildi.
Feribot şirketleri, adadan ayrılanların sayısında artış olduğunu duyurdu. Uçaklara da ek seferler konulduğu belirtildi.
TOPRAK KAYMASI OLABİLİR
Santorini'de, bölge sakinlerine ve ziyaretçilere büyük kapalı alanlardaki toplantılardan ve toprak kayması olabilecek alanlardan uzak durmaları tavsiye edilirken otellere depremden kaynaklanabilecek olası bina hasarını azaltmak için yüzme havuzlarını boşaltmaları talimatı verildi.
ADA SAKİNLERİ ÇADIRDA KALIYOR
Pazar günü adaya gelen itfaiye kurtarma ekipleri, adanın ana hastanesinin yanındaki basketbol sahasının içine sarı çadırlar kurarak bekleme alanı oluşturdu.
Ada sakinlerinden bazıları ve yerel çalışanlar, adadan ayrılmak için uçak veya feribot bileti almak amacıyla seyahat acentelerine yöneldi.
Ünlü Yunan sismolog Gerasimos Papadopoulos, Santorini, Ios, Amorgos ve Anafi adaları arasında büyüyen bir nokta kümesi olarak canlı sismik haritalarda gösterilen mevcut deprem dizisinin daha büyük bir yaklaşan olayın göstergesi olabileceği konusunda uyardı.