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Yunanistan’da deprem ve tsunami paniği! Santorini’den kaçış başladı

Ege Denizi'nde bir haftadır peş peşe meydana gelen depremlerin ardından ada sakinleri Santorini'yi terk ediyor. Yunanistan'da deprem ve tsunami paniği had safhada. Yetkililerden bölge sakinlerine toprak kayması olabilecek bölgelerden uzak kalmaları ve evlerindeki havuzları boşaltmaları yönünde uyarılar geliyor. Öte yandan feribot şirketleri, adadan kaçışların yoğunlaştığını duyurdu.

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Giriş Tarihi :03 Şubat 2025 , 15:47 Güncelleme Tarihi :03 Şubat 2025 , 15:52
Yunanistan’da deprem ve tsunami paniği! Santorini’den kaçış başladı

Ege Denizi peş peşe depremlerle sarsılmaya devam ederken başta Santorini olmak üzere bölgeden kaçışlar başladı. Yunanistan'ın volkanik adası Santorini'ye acil durum ekipleri sevk edildi.

Yunanistan’da deprem ve tsunami paniği! Santorini’den kaçış başladı

SANTORİNİ'DE TSUNAMİ PANİĞİ

Peş Peşe depremlerin ardından tsunami uyarıları da gelirken adalardan kaçış başladı.

Yunanistan’da deprem ve tsunami paniği! Santorini’den kaçış başladı

48 SAATE 200'DEN FAZLA DEPREM

Bir hafta içinde Ege Denizi'nde 400'den fazla deprem meydana gelirken Atina Üniversitesi Sismoloji Laboratuvarı'ndan alınan verilere göre, son 48 saatte Yunan adalarında 200'den fazla deprem kaydedildi.

Yunanistan’da deprem ve tsunami paniği! Santorini’den kaçış başladı

OKULLAR KAPATILDI

Hükümet yetkilileri hafta sonu ve pazartesi günü durumu değerlendirmek üzere bilim insanlarıyla bir araya gelirken, yakınlardaki Amorgos, Anafi ve Ios adalarında da okulların tatil edilmesi emredildi.

Yunanistan’da deprem ve tsunami paniği! Santorini’den kaçış başladı

Feribot şirketleri, adadan ayrılanların sayısında artış olduğunu duyurdu. Uçaklara da ek seferler konulduğu belirtildi.

Yunanistan’da deprem ve tsunami paniği! Santorini’den kaçış başladı

TOPRAK KAYMASI OLABİLİR

Santorini'de, bölge sakinlerine ve ziyaretçilere büyük kapalı alanlardaki toplantılardan ve toprak kayması olabilecek alanlardan uzak durmaları tavsiye edilirken otellere depremden kaynaklanabilecek olası bina hasarını azaltmak için yüzme havuzlarını boşaltmaları talimatı verildi.

Yunanistan’da deprem ve tsunami paniği! Santorini’den kaçış başladı

ADA SAKİNLERİ ÇADIRDA KALIYOR

Pazar günü adaya gelen itfaiye kurtarma ekipleri, adanın ana hastanesinin yanındaki basketbol sahasının içine sarı çadırlar kurarak bekleme alanı oluşturdu.

Yunanistan’da deprem ve tsunami paniği! Santorini’den kaçış başladı

Ada sakinlerinden bazıları ve yerel çalışanlar, adadan ayrılmak için uçak veya feribot bileti almak amacıyla seyahat acentelerine yöneldi.

Yunanistan’da deprem ve tsunami paniği! Santorini’den kaçış başladı

Ünlü Yunan sismolog Gerasimos Papadopoulos, Santorini, Ios, Amorgos ve Anafi adaları arasında büyüyen bir nokta kümesi olarak canlı sismik haritalarda gösterilen mevcut deprem dizisinin daha büyük bir yaklaşan olayın göstergesi olabileceği konusunda uyardı.