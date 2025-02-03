Yunanistan’da deprem ve tsunami paniği! Santorini’den kaçış başladı

Ege Denizi peş peşe depremlerle sarsılmaya devam ederken başta Santorini olmak üzere bölgeden kaçışlar başladı. Yunanistan 'ın volkanik adası Santorini'ye acil durum ekipleri sevk edildi.

Bir hafta içinde Ege Denizi'nde 400'den fazla deprem meydana gelirken Atina Üniversitesi Sismoloji Laboratuvarı'ndan alınan verilere göre, son 48 saatte Yunan adalarında 200'den fazla deprem kaydedildi.

OKULLAR KAPATILDI

Hükümet yetkilileri hafta sonu ve pazartesi günü durumu değerlendirmek üzere bilim insanlarıyla bir araya gelirken, yakınlardaki Amorgos, Anafi ve Ios adalarında da okulların tatil edilmesi emredildi.