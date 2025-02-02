CHP'den "foto" oyun! Mansur Yavaş'ı Çağlayan'a zorla getirdiler | "Tarifeli uçakta ekonomi sınıfı" tiyatrosu

İmamoğlu adliyede adaylık aradı (Takvim.com.tr)



İstanbul'un ilçelerinde başlatılan rüşvet ve yolsuzluk soruşturmalarını bahane ederek yargıya parmak sallayan İmamoğlu, Çağlayan Adliyesi önünde ikinci bir Saraçhane denemesi yaptı.



Adliyede adaylık arayışı içine girdi.



DİPNOT: 2022'nin Aralık ayında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasak kararı verildiği gün eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Ekrem İmamoğlu Saraçhane'de şova soyunmuş Cumhurbaşkanı adayı olabilmek için partiye ve 6'lı masaya baskı yapmıştı.



Çağlayan'da bir isim vardı ki hiç şüphesiz tüm dikkatleri üzerine topladı. O isim, Ekrem İmamoğlu ile adaylık yarışı içerisinde olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş idi.

İmamoğlu, Yavaş'ın yanında, "Sandık, gelecek, bu iktidar gidecek kardeşim, bu kadar net. Bu işin başka bir yolu yok. O bakımdan, o bakımdan hep birlikte amasız, fakatsız yola çıktık. Allah yolumuzu açık etsin. Bizi engelleyemezler." diyerek "aday benim" mesajı vermeye çalıştı.