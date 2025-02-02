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CHP'den "foto" oyun! Mansur Yavaş'ı Çağlayan'a zorla getirdiler | "Tarifeli uçakta ekonomi sınıfı" tiyatrosu

CHP'nin "kriz yok" algısıyla sahnelediği "Çağlayan" tiyatrosu deşifre oldu. Mansur Yavaş'ın adliyede otobüs üstünde İmamoğlu ile poz vermesinin altından "emrivaki" çıktı. Yavaş, CHP Genel Merkezi'nin dayatması, Özgür Özel'in ısrarı üzerine İstanbul'a geldi. İstanbul'a gelirken de "tarifeli uçakta ekonomi sınıfı" tiyatrosu sahneledi. Dönüşte "Business Class"ta baş köşede görüntülendi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :02 Şubat 2025 , 10:09 Güncelleme Tarihi :02 Şubat 2025 , 10:33
CHP’den foto oyun! Mansur Yavaş’ı Çağlayan’a zorla getirdiler | Tarifeli uçakta ekonomi sınıfı tiyatrosu

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Cumhuriyet Halk Partisi içinde Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmaları iyice kızıştı.

    CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in adayın parti üyeleri tarafından belirleneceğini açıklaması, parti içinde yeni bir gerilim başlattı.

    İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, üyelerin karar vermesi fikrini desteklerken, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın anket sonuçlarını öne sürerek bu sürece mesafeli durduğu biliniyor.

    İmamoğlu adliyede adaylık aradı (Takvim.com.tr)İmamoğlu adliyede adaylık aradı (Takvim.com.tr)

    İstanbul'un ilçelerinde başlatılan rüşvet ve yolsuzluk soruşturmalarını bahane ederek yargıya parmak sallayan İmamoğlu, Çağlayan Adliyesi önünde ikinci bir Saraçhane denemesi yaptı.

    Adliyede adaylık arayışı içine girdi.

    DİPNOT: 2022'nin Aralık ayında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasak kararı verildiği gün eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Ekrem İmamoğlu Saraçhane'de şova soyunmuş Cumhurbaşkanı adayı olabilmek için partiye ve 6'lı masaya baskı yapmıştı.

    Çağlayan'da bir isim vardı ki hiç şüphesiz tüm dikkatleri üzerine topladı. O isim, Ekrem İmamoğlu ile adaylık yarışı içerisinde olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş idi.

    İmamoğlu, Yavaş'ın yanında, "Sandık, gelecek, bu iktidar gidecek kardeşim, bu kadar net. Bu işin başka bir yolu yok. O bakımdan, o bakımdan hep birlikte amasız, fakatsız yola çıktık. Allah yolumuzu açık etsin. Bizi engelleyemezler." diyerek "aday benim" mesajı vermeye çalıştı.

    Mansur Yavaş'ı İstanbul'a zorla getirdiler (Takvim.com.tr)Mansur Yavaş'ı İstanbul'a zorla getirdiler (Takvim.com.tr)



    MANSUR YAVAŞ'I İSTANBUL'A NE GETİRDİ?

    Peki, CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı İstanbul'a ne getirdi? Detaylar belli oldu...

    CHP Ankara il yönetiminin ilk etapta İstanbul'a gitmeyip kitlesel bir açıklama yaparak süreci geçiştirme niyetinde olduğu ancak sonra Özgür Özel'in emrivakisiyle İstanbul'a geldiği öğrenildi.

    Mansur Yavaş'ı İstanbul'a zorla getirdiler (Takvim.com.tr)Mansur Yavaş'ı İstanbul'a zorla getirdiler (Takvim.com.tr)

    Özel'in Yavaş'ın Çağlayan'a gelip İmamoğlu ile yan yana poz vermesi için ısrarcı olduğu konuşuluyor. CHP Genel Merkezi bu durum "Partide kriz yok" algısını yaymak için malzeme olarak kullanmayı hedefledi.

    Mansur Yavaş da Çağlayan'a gelerek rakibini yakın markaja aldı.

    Yavaş'ın İstanbul'a gelirken sahnelediği ʺtarifeli uçakta ekonomi sınıfıʺ tiyatrosu elinde patladı (Takvim.com.tr)Yavaş'ın İstanbul'a gelirken sahnelediği ʺtarifeli uçakta ekonomi sınıfıʺ tiyatrosu elinde patladı (Takvim.com.tr)

    UÇAK TİYATROSU DEŞİFRE OLDU: EKONOMİ İLE GELDİ BUSINESS CLASS İLE GİTTİ

    Öte yandan Yavaş'ın İstanbul'a gelirken sahnelediği "tarifeli uçakta ekonomi sınıfı" tiyatrosu elinde patladı. ABB Başkanı'nın İstanbul dönüşü Business Class'ta uçtuğu görüldü.

    Mansur Yavaş ve Özgür Özelden Ön seçim yüzleşmesi! Sır görüşmede yine anket önerisi | CHP Genel Merkezinde İmamoğlu huzursuzluğuMansur Yavaş ve Özgür Özelden Ön seçim yüzleşmesi! Sır görüşmede yine anket önerisi | CHP Genel Merkezinde İmamoğlu huzursuzluğu

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