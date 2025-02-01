Narin Güran cinayetinde Nevzat Bahtiyar’a müebbet hapis talebi!

Diyarbakır Bağlar'da cansız bedeni Eğertutmaz Deresi yatağında bulunan Narin Güran'ın (8) öldürülmesiyle ilgili davada, anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim'e "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti.

Narin'in cesedini dere yatağına taşıyan Nevzat Bahtiyar'a ise "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.

Savcılık Bahtiyar için, ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle İstinaf Mahkemesi'ne başvurdu. İtiraz dilekçesinde, "Sanığın salt bir tehditle bu olaya karışmış olma ihtimali bulunmadığından, olayın başından itibaren diğer sanıklarla iştirak iradesiyle öldürme eylemi üzerinde hakimiyet kurmuştur" denildi.