Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Köyü'nde 21 Ağustos'ta kaybolduktan sonra öldürüldüğü ortaya çıkan 8 yaşındaki Narin Güran'ın davasında çarpıcı gelişmeler yaşandı. Küçük kızın ağabeyi Enes Güran'ın Narin'i ahırdan eve taşıdığı anların görüntüsünün ortaya çıktığı iddia edildi. Narin'in ağabeyi Baran Güran'dan gizemli bir paylaşım geldi. Baba Arif Güran, gerçeği anlamak için Enes'e "Narin'i sen öldürdün biliyorum. İtiraf et" şeklinde ifadeler kullandığını itiraf etti. Savcı, Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet talebi için İstinaf Mahkemesi'ne başvuru yaptı.