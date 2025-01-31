ORTALIĞI KARIŞTIRAN GÖRÜNTÜ

Sosyal medyada Narin'in cansız bedeninin ağabey Enes Güran tarafından ahırdan eve taşındığına dair görüntüler dolaşıma girdi. Sosyal medya hesaplarında bu görüntülerin Daran-2 bölgesinden elde edilmiş olduğu öne sürüldü. İddianın ötesine geçmeyen bu görüntülerin doğruluğu merak konusu oldu. Uzmanlarca Dara-2 bölgesine ait kameraların detaylı bir şekilde incelendiği ve dava dosyasında böyle bir görüntünün yer almadığı bilinmekte.