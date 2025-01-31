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Narin cinayetinde şoke eden görüntü! Katil Enes mi? Baba Arif Güran'dan itiraf: Sen öldürdün biliyorum...

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Köyü'nde 21 Ağustos'ta kaybolduktan sonra öldürüldüğü ortaya çıkan 8 yaşındaki Narin Güran'ın davasında çarpıcı gelişmeler yaşandı. Küçük kızın ağabeyi Enes Güran'ın Narin'i ahırdan eve taşıdığı anların görüntüsünün ortaya çıktığı iddia edildi. Narin'in ağabeyi Baran Güran'dan gizemli bir paylaşım geldi. Baba Arif Güran, gerçeği anlamak için Enes'e "Narin'i sen öldürdün biliyorum. İtiraf et" şeklinde ifadeler kullandığını itiraf etti. Savcı, Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet talebi için İstinaf Mahkemesi'ne başvuru yaptı.

Giriş Tarihi: 31.01.2025 14:34 Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 14:55
Narin Güran olayında şoke eden görüntü!

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Köyü'nde 21 Ağustos'ta kaybolduktan sonra vahşi bir cinayete kurban gittiği anlaşılan Narin Güran olayında çarpıcı gelişmeler yaşandı.

Narin cinayetinde şoke eden görüntü! Katil Enes mi? Baba Arif Güran’dan itiraf: Sen öldürdün biliyorum...

NEVZAT İÇİN YENİ TALEP

Nevzat Bahtiyar'a verilen cezayı yetersiz bulan Diyarbakır Başsavcılığı gerekçeli karara itiraz etti. Savcı, Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet talebi için İstinaf Mahkemesi'ne başvuru yaptı.

Narin cinayetinde şoke eden görüntü! Katil Enes mi? Baba Arif Güran’dan itiraf: Sen öldürdün biliyorum...

ORTALIĞI KARIŞTIRAN GÖRÜNTÜ

Sosyal medyada Narin'in cansız bedeninin ağabey Enes Güran tarafından ahırdan eve taşındığına dair görüntüler dolaşıma girdi. Sosyal medya hesaplarında bu görüntülerin Daran-2 bölgesinden elde edilmiş olduğu öne sürüldü. İddianın ötesine geçmeyen bu görüntülerin doğruluğu merak konusu oldu. Uzmanlarca Dara-2 bölgesine ait kameraların detaylı bir şekilde incelendiği ve dava dosyasında böyle bir görüntünün yer almadığı bilinmekte.

Narin cinayetinde şoke eden görüntü! Katil Enes mi? Baba Arif Güran’dan itiraf: Sen öldürdün biliyorum...

"KATİL NEVZO"

Öte yandan baba Arif Güran, Türkiye'nin konuştuğu cinayete ilişkin Esra Ezmeci'nin programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Gerekçeli karara tepki gösteren Arif Güran, "Kızımın katili Nevzo'dur. Kararla ailem de toprağa gömüldü. Ailemi mahvettiler" dedi.

Narin cinayetinde şoke eden görüntü! Katil Enes mi? Baba Arif Güran’dan itiraf: Sen öldürdün biliyorum...

"NARİN'İ SEN ÖLDÜRDÜN İTİRAF ET..."

Baba Arif Güran, gerçeği anlamak için oğlu Enes'e "Annen itiraf etti. Narin'i sen öldürdün biliyorum. İtiraf et" şeklinde ifadeler kullandığını da paylaştı.