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TAG Otoyolu'nda korkunç kaza: 1 ölü çok sayıda yaralı... TIR ve otomobil kül oldu!

TAG Otoyolu'nda gece saatlerinde zincirleme kaza meydana geldi. Yolcu otobüsü, TIR ve otomobilin karıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirirken 19 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirilirken tekstil malzemeleri taşıyan TIR çarpmanın etkisiyle alev almaya başladı. Yangın kısa sürede büyürken TIR ve otomobil alev topuna döndü.

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Giriş Tarihi :02 Şubat 2025 , 08:54 Güncelleme Tarihi :02 Şubat 2025 , 08:54
TAG Otoyolu’nda korkunç kaza: 1 ölü çok sayıda yaralı... TIR ve otomobil kül oldu!

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    Adana- Gaziantep (TAG) otoyolunun Gaziantep geçişinde yolcu otobüsü, TIR ve otomobil zincirleme kaza yaptı. Kazada otobüs muavini Veysel Feyda (37) yaşamını yitirirken 1'i ağır 19 kişi yaralandı. Kazanın ardından TIR ve otomobil alev almaya başladı bunun üzerine otoyolun Gaziantep yönü 2 saat ulaşıma kapandı, uzun araç kuyruğu oluştu.

    TAG Otoyolu'nda zincirleme kaza. (AA)TAG Otoyolu'nda zincirleme kaza. (AA)

    ARAÇLAR ALEV TOPUNA DÖNDÜ

    Kaza, gece saatlerinde Tarsus- Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Gaziantep Nurdağı gişeleri yakınlarında meydana geldi. TAG Otoyolunda Gaziantep istikametine seyir halinde olan ve içerisinde 44 yolcunun bulunduğu E.O. yönetimindeki Van Gölü Seyahat firmasına ait yolcu otobüsü ile A.T. idaresindeki TIR ve M.C. yönetimindeki otomobil zincirleme kazaya karıştı. Kazanın ardından savrulan tekstil malzemesi yüklü TIR ile otomobilde yangın çıktı. Tekstil malzemeleri nedeniyle yangın kısa sürede büyürken her iki araç da alev topuna döndü.

    TIR ve taksi kullanılamaz halde geldi. (DHA) TIR ve taksi kullanılamaz halde geldi. (DHA)

    TIR VE TAKSİ KULLANILAMAZ HALE GELDİ

    Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Otobüsteki yolcular tahliye edilirken yanan TIR ve otomobile itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın ekiplerin 2 saatlik çalışması sonucu söndürülürken TIR ve taksi kullanılamaz hale geldi.

    19 yaralıdan birinin durumu ağır. (DHA)19 yaralıdan birinin durumu ağır. (DHA)

    Sağlık görevlileri yaralanan 20 kişiye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan otobüs muavini Veysel Feyda, doktorların çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Tedavilerine devam edilen 19 yaralıdan 1 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

    OTOYOL'UN GAZİANTEP İSTİKAMETİ ULAŞIMA KAPATILDI

    Can pazarının yaşandığı zincirleme kaza ve ardından 2 araçta çıkan yangın nedeniyle TAG Otoyolu'nun Gaziantep istikameti 2 saat süreyle ulaşıma kapandı. Yolda uzun araç kuyruğu oluşurken güvenlik görevlileri, sürücüleri alternatif istikamete yönlendirdi. İtfaiyenin müdahalesinin ardından araçların çekilip, yapılan temizlik çalışmasının ardından trafik akışı normale döndü. Polis, kazayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

    Ulaşım, iki saatlik süreyle kapatıldı. (DHA) Ulaşım, iki saatlik süreyle kapatıldı. (DHA)

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