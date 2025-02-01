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SON DAKİKA | Halkı yanılmıştı! Tuncay Özkan hakkında soruşturma başlatıldı

Sosyal medya hesabından sık sık trollüğe soyunan CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın skandalları bitmek bilmiyor. Geçtiğimiz günlerde Özkan, cezaevlerinde yemeklere fare zehiri katıldığını öne sürdü. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, ortaya atılan gerçek dışı bu iddia karşısında suç duyurusunda bulunulacağını kaydetti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Özkan ile ilgili harekete geçti. Özkan hakkında “Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma” suçundan soruşturma başlattıldı. Suç dosyası bir hayli kabarık olan Özkan'ın skandallarını sizler için derledik...

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Giriş Tarihi :01 Şubat 2025 , 11:38 Güncelleme Tarihi :01 Şubat 2025 , 12:17
SON DAKİKA | Halkı yanılmıştı! Tuncay Özkan hakkında soruşturma başlatıldı

İÇİNDEKİLER

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    Her türlü rezillikte başrol oynayan CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan sosyal medya hesabından ve yaptığı açıklamalarla sık sık trollüğe soyunmakta.

    Özkan son olarak; CHP yandaşı SZC TV ekranlarında yayımlanan "Başkent Kulisleri" adlı programda 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme suçu'ndan tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın cezaevinde suikasta uğrayacağını iddia etti.

    Bu iddiaları bir tık öteye taşıyan Özkan, yayınında cezaevinde olduğu dönemde yemeklere katılan fare zehiri ile zehirlendiği yalanını ortaya attı.

    Tutuklu bulunan Ümit Özdağ ve CHP'li Tuncay Özkan. (Takvim.com.tr)Tutuklu bulunan Ümit Özdağ ve CHP'li Tuncay Özkan. (Takvim.com.tr)

    Cezaevinde kanında yüksek oranda fare zehiri tespit edildiğini öne süren Özkan, "Bütün içtenliğimle hocaya (Özdağ'a) kuru soğan yememesini tavsiye ediyorum. Bu tür nükleer maddeleri soğan ve serum içinde veriyorlar. Gelen yemekleri yıkamadan, kaynatmadan asla yemesin" ifadelerini kullandı.

    Söz konusu program hakkında Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından da inceleme başlattı.

    YETKİLİLERDEN AÇIKLAMA GELDİ
    Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Özkan'ın canlı yayındaki sözleri üzerine yaptığı yazılı açıklamada, zehirlenme ya da suikast iddialarını spekülasyon olarak niteledi ve bu iddiaları ortaya atanlarla ilgili suç duyurusunda bulunulacağını kaydetti.

    Genel Müdürlük açıklamasında, "Bazı medya organlarında yer verilen ve ceza infaz kurumlarımızın işleyişi ve güvenliğini hedef alan iddialar kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır" denildi. Zehirlenme ya da suikast gibi söylemlerin, ceza infaz sistemine zarar verebilecek nitelikte ve dezenformasyon içerikli olduğu yazılan açıklamada, "Ceza infaz kurumlarımız, uluslararası standartlara uygun olarak denetlenen, mahkumların sağlık ve güvenliğinin titizlikle korunduğu ve insan onurunu önceleyen bir anlayışla yönetilen kurumlardır.Tüm tutuklu ve hükümlülerin gıda ihtiyaçları, hijyen ve kalite standartlarına uygun olarak karşılanmakta, güvenlik önlemleri de üst düzeyde tutulmaktadır. Yemekler, bütün ceza infaz kurumunda kalan tutuklu ve hükümlüler için hazırlanmakta olup kurum personeli de aynı yemekleri tüketmektedir. Herhangi bir somut bilgi veya belgeye dayanmayan, toplumumuzun adalet sistemine olan güven duygusunu hedef alan ve sansasyon oluşturmaya yönelik mesnetsiz iddialar asla kabul edilemez. Söz konusu iddiaları ortaya atanlarla ilgili suç duyurusunda bulunulacaktır." ifadeleri kullanıldı.

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI
    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Özkan hakkında, Sözcü TV'de yayınlanan "Başkent Kulisleri" adlı programda "Cezaevlerini hedef alarak servis edilen yemekler ya da verilen sağlık hizmetleri üzerinden siyasi suikastlar olabileceği"ne ilişkin söylemi nedeniyle "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan resen soruşturma başlatıldığı bildirildi.

    FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in karşısında el pençe divan röportaj yapan Tuncay Özkan. (Takvim.com.tr)FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in karşısında el pençe divan röportaj yapan Tuncay Özkan. (Takvim.com.tr)

    TUNCAY ÖZKAN'IN DOSYASINI AÇTIK
    FETÖ'ye methiyeler dizen, kendi troll ordusunu kuran Özkan'ın skandallarını Takvim.com.tr olarak sizin için derledik.

    1998 yılında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in karşısında el pençe divan röportaj yapan Özkan, Susurluk olayıyla ilgili MİT belgelerinde adı geçen FETÖ elebaşı Gülen'i aklamak için adını temize çıkarıp, ona çanak tutacak sorular yöneltmişti.

    Özkan, sahip olduğu Kanaltürk'ü FETÖ'cülere satmıştı. Özkan, bununla iftihar ederek FETÖ finansörlerinden Akın İpek'e teşekkür etmişti.

    Özkan, sahip olduğu Kanaltürk'ü FETÖ'cülere satmıştı. (Takvim.com.tr)Özkan, sahip olduğu Kanaltürk'ü FETÖ'cülere satmıştı. (Takvim.com.tr)

    Rezillikleri bunlarla sınırlı kalmayan Özkan, Başkan Erdoğan'ı eski ABD Başkanı Obama'ya şikayet ederek mektup göndermişti.

    Troll ordusu kuran Özkan, çeşitli manipülasyonlarla halkı yanılmaya çalışmıştı.Özkan'ın, trolleri arasında porno video yayınlayan bir hesabın da var olması dikkatlerden kaçmamıştı.

    Tuncay Özkan'ın partilerinin belediye başkanlarını ziyaret ederek rant elde etmek için "Asansör denetimini AND firmasına verin" diye baskı yaptığı ortaya çıkmıştı.

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