SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Dün savcıyı ailesiyle tehdit etti bugün bilirkişiyi hedef gösterdi! Ekrem İmamoğlu hakkında yeni soruşturma

Geride bıraktığımız günlerde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'i ailesiyle tehdit eden CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yine yargıya parmak sallayan skandal tehditler savurdu. İmamoğlu son toplantısında "Satılmış Büyükcanayakın" ismini verip bilirkişi heyetini hedef gösterdi. Gelişme üzerine CHP'li İBB Başkanı hakkında 'kamu görevlisini hedef gösterme ve yargılamayı etkilemeye teşebbüs' suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :27 Ocak 2025 , 11:42 Güncelleme Tarihi :27 Ocak 2025 , 12:05
Dün savcıyı ailesiyle tehdit etti bugün bilirkişiyi hedef gösterdi! Ekrem İmamoğlu hakkında yeni soruşturma

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Partisinden bir türlü istediği "adaylık" ilanını duyamayan, Beşiktaş Belediyesi'ndeki ihale vurgununun bir ucunun İBB'ye dokunmasıyla panikleyen Ekrem İmamoğlu, yargıya parmak sallayarak çıkış yolu arıyor.

    SAVCIYI AİLESİYLE TEHDİT ETTİ, BİLİRKİŞİYİ HEDEF GÖSTERDİ

    Geride bıraktığımız günlerde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'i ailesiyle tehdit eden ve sonrasında hakkında soruşturma başlatılan İmamoğlu şimdi de "Satılmış Büyükcanayakın" ismini verip bilirkişi heyetini hedef gösterdi.

    İMAMOĞLU'NA BİR SORUŞTURMA DAHA

    Gelişme üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

    Başsavcılık, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında bugün düzenlediği basın toplantısında 'kamu görevlisini hedef gösterme ve yargılamayı etkilemeye teşebbüs' suçlamasıyla resen soruşturma başlattı.

    Akın Gürleki evlatlarıyla tehdit eden İmamoğluna soruşturma! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç madde 138i işaret etti: Hukuki adımlar atılacakAkın Gürleki evlatlarıyla tehdit eden İmamoğluna soruşturma! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç madde 138i işaret etti: Hukuki adımlar atılacak

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Kişisel verilere siber kalkan! MİT’ten ortak operasyon: 5 şüpheli tutuklandı
    CANLI | ABD’nin NAKBA planı dünya basınında | Netzarim Koridoru açıldı... Gazze’de Türk bayrağı
    Binance
    Bolu’daki otel faciasında vefat edenlerin ailelerini arayıp dalga geçtiler: 6 şüpheli yakalandı I Alçaklığa soruşturma!
    Kadıköy bit pazarında dehşet: Çok yakışıklısın diyerek kalbinden bıçakladılar! İtalyan şefin oğlu yoğun bakımda
    ANNEYE EN AZ 64 BİN 724 TL | Maaşa göre kim ne kadar iş göremezlik ödeneği alacak?
    Papara
    Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Suudi medyasına konuştu: PKK/YPG’ye karşı operasyona destek vermeye hazırız
    Narin Güran cinayetinde flaş gelişme! Gerekçeli kararda dikkat çeken detay: Yüksel, Enes, Salim cesedin başında beklediler! Yasak aşk raporda
    CANLI TAKİP | Kartalkaya’daki otel yangını: Sorumlular hesap verecek! Tutuklu sayısı 19’a yükseldi
    Grand Kartal’ın sahibi Halit Ergül’den Gazelle oyunu! Orman işgaliyle 13 kat daha büyüme! Grand Kartal’daki yangının çıkış nedeni belli oldu
    Spor yazarları 3-2 biten Fenerbahçe-Göztepe maçını değerlendirdi
    1999-2008-2016 SGK girişine kıdem avantajı! Yıl+prim+gün hesabı geldi: 1, 5, 10, 20 yıla...
    Seçil Erzan fonundan haberdar olan Hakan Ateş için 240 yıl hapis cezası istendi!
    Fenerbahçe’den transferde flaş hamle! Dünya devinin yıldızı da listede