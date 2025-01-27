Dün savcıyı ailesiyle tehdit etti bugün bilirkişiyi hedef gösterdi! Ekrem İmamoğlu hakkında yeni soruşturma

Partisinden bir türlü istediği "adaylık" ilanını duyamayan, Beşiktaş Belediyesi'ndeki ihale vurgununun bir ucunun İBB'ye dokunmasıyla panikleyen Ekrem İmamoğlu, yargıya parmak sallayarak çıkış yolu arıyor.



SAVCIYI AİLESİYLE TEHDİT ETTİ, BİLİRKİŞİYİ HEDEF GÖSTERDİ



Geride bıraktığımız günlerde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'i ailesiyle tehdit eden ve sonrasında hakkında soruşturma başlatılan İmamoğlu şimdi de "Satılmış Büyükcanayakın" ismini verip bilirkişi heyetini hedef gösterdi.



İMAMOĞLU'NA BİR SORUŞTURMA DAHA



Gelişme üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.



Başsavcılık, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında bugün düzenlediği basın toplantısında 'kamu görevlisini hedef gösterme ve yargılamayı etkilemeye teşebbüs' suçlamasıyla resen soruşturma başlattı.

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