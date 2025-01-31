CHP'Lİ ERDOĞAN ERDOĞAN REDDETTİ İmar projesi reddi ve çek tahsilatı nedeniyle gözlerin çevrildiği CHP 'li Belediye Başkan Yardımcısı Erdoğan Erdoğan ise "AVM projesi hakkında bilgim yok. Eniştem zor durumdaydı, borç verdim ve karşılığında ondan çek aldım. Çeki zamanında ödeyemeyince tahsilat için icra başlattım. Belediye ya da imar konusuyla bağlantım yok ama gerekirse siyaseti bırakırım." iddiasında bulundu.

ENİŞTE NURİ ŞENER SUÇU ÜSTLENDİ İddialarının odağındaki isim enişte Nuri Şener savcılığa verdiği ifadede, "Mehmet Nuri Başgör baba gibidir. Yardım istedim, çekleri aldım ve üzerlerini ben doldurdum. Her şeyi ben yaptım" diyerek suçu üstlendi.

HER ŞEY RUHSAT BAŞVURUSUNDAN SONRA OLDU

Mehmet Nuri Başgör'ün mimar kızı Özlem Başgör ise şunları kaydetti:

"Babam 70 yaşında, belediyenin hemen yanında ekmek fırını işleten vicdanlı ve sevilen bir insan. Nasıl kandırıp elindeki boş çekleri almışlar bilmiyorum. Babam sadece un almak için 100-150 bin TL'lik çek keser. Aynı gün içinde 19 milyon 450 bin TL'lik çek kesmesi mümkün değil. İmar projemizle ilgili başvurumuzu yaptıktan sonra bunlar başımıza geldi. Adı geçen herkesle ilgili suç duyurusunda bulunduk."