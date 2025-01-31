SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

CHP'li isimlerden iş adamına akılalmaz "çek" oyunu! AVM yapmak isteyince başına gelmeyen kalmadı

CHP’li belediyelerin karıştığı skandallar bitmiyor. Antalya Akseki’de CHP’li Belediye Başkan Yardımcısı Erdoğan Erdoğan ve eniştesi Nuri Şener inşaat ruhsatı karşılığında 19 milyon 450 bin TL rüşvet talep etmekle suçlanıyor. 70 yaşındaki esnaf Mehmet Nuri Başer’e zorla 6 çek imzalatıldığı, ödeyemeyince hakkında icra takibi başlatılarak arazilerinin satışa çıkarıldığı iddia edildi. İş adamı Başer CHP'li Erdoğan Erdoğan ve eniştesi Nuri Şener hakkında “resmi belge sahteciliği, örgütlü nitelikli dolandırıcılık ve tefecilik” suçlamalarıyla şikayette bulunurken, CHP’li belediyelerdeki yolsuzluk düzeni bir kez daha kendini gösterdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :31 Ocak 2025 , 09:07 Güncelleme Tarihi :31 Ocak 2025 , 09:13
CHP’li isimlerden iş adamına akılalmaz çek oyunu! AVM yapmak isteyince başına gelmeyen kalmadı

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Cumhuriyet Halk Partili isimlerin karıştığı skandallara bir yenisi daha eklendi.

    Antalya'nın Akseki ilçesinde esnaflık yapan Mehmet Nuri Başgör, Akseki'deki 20 dönümlük arazisine AVM ve ticaret alanları inşa etmek amacıyla proje hazırladı.

    Başgör, hazırlattığı projeyle belediyeye ruhsat başvurusunda bulundu. Ancak başvuru eksiklikler gerekçe gösterilerek reddedildi.

    Mehmet Nuri BaşgörMehmet Nuri Başgör

    BAŞER'E 6 ADET ÇEK İMZALATILDI
    Proje ruhsatının reddedilmesinin hemen ardından İmardan sorumlu Akseki Belediye Başkan Yardımcısı Erdoğan Erdoğan'ın eniştesi olduğu öğrenilen Nuri Şener, projesine verilecek ruhsat karşılığında Mehmet Nuri Başer'e toplam değeri 19 milyon 450 bin TL değerinde 6 adet çek imzalattırdı.

    Sabah'taki habere göre, enişte Nuri Şener, çekleri doldurarak toplamda 19 milyon 450 bin TL'lik çeki, Aralık 2024'te ödenmesi şartıyla Akseki Belediye Başkan Yardımcısı Erdoğan Erdoğan ve yakınlarına verdi.

    Enişte Nuri Şener ve CHP'li Akseki Belediye Başkan Yardımcısı Erdoğan ErdoğanEnişte Nuri Şener ve CHP'li Akseki Belediye Başkan Yardımcısı Erdoğan Erdoğan

    ÇEKLER KARŞILIKSIZ ÇIKINCA İCRA TAKİBİ BAŞLATTILAR
    Başkan yardımcısı Erdoğan Erdoğan çekleri tahsil etmek üzere bankaya verdi. Ancak çekler karşılıksız çıktı, banka çeklere el koydu ve durumu Mehmet Nuri Başgör'e bildirdi.

    Ardından Mehmet Nuri Başgör hakkında icra takibi başlatıldı, Başgör'ün arazilerinin satışı için süreç başlatıldı.

    Yaşananlar üzerine Mehmet Nuri Başgör, "Resmi belge sahteciliği, örgütlü nitelikli dolandırıcılık, tefecilik" suçlamalarıyla Erdoğan Erdoğan ve eniştesi Nuri Şener Hakkında Akseki Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    ENİŞTE NURİ ŞENER SUÇU ÜSTLENDİ
    İddialarının odağındaki isim enişte Nuri Şener savcılığa verdiği ifadede, "Mehmet Nuri Başgör baba gibidir. Yardım istedim, çekleri aldım ve üzerlerini ben doldurdum. Her şeyi ben yaptım" diyerek suçu üstlendi.

    AVM yapmak isteyen iş insanına akılalmaz oyun AVM yapmak isteyen iş insanına akılalmaz oyun

    CHP'Lİ ERDOĞAN ERDOĞAN REDDETTİ
    İmar projesi reddi ve çek tahsilatı nedeniyle gözlerin çevrildiği CHP'li Belediye Başkan Yardımcısı Erdoğan Erdoğan ise "AVM projesi hakkında bilgim yok. Eniştem zor durumdaydı, borç verdim ve karşılığında ondan çek aldım. Çeki zamanında ödeyemeyince tahsilat için icra başlattım. Belediye ya da imar konusuyla bağlantım yok ama gerekirse siyaseti bırakırım." iddiasında bulundu.

    HER ŞEY RUHSAT BAŞVURUSUNDAN SONRA OLDU
    Mehmet Nuri Başgör'ün mimar kızı Özlem Başgör ise şunları kaydetti:

    "Babam 70 yaşında, belediyenin hemen yanında ekmek fırını işleten vicdanlı ve sevilen bir insan. Nasıl kandırıp elindeki boş çekleri almışlar bilmiyorum. Babam sadece un almak için 100-150 bin TL'lik çek keser. Aynı gün içinde 19 milyon 450 bin TL'lik çek kesmesi mümkün değil. İmar projemizle ilgili başvurumuzu yaptıktan sonra bunlar başımıza geldi. Adı geçen herkesle ilgili suç duyurusunda bulunduk."

    CHPli belediyeden milyarlık vurgun! Bakanlık inceleme başlattıCHPli belediyeden milyarlık vurgun! Bakanlık inceleme başlattı

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Özel hastaneler yönetmeliği değişti! Fahiş fiyatının önüne geçilecek
    CANLI | ABD’de uçak ve helikopter çarpıştı! Kurtulan olmadı | Donald Trump: Helikopter yanlış zamanda yanlış yerdeydi
    Bakan Şimşek 2025’in yol haritasını açıkladı! 4 temel maddeye dikkat çekti
    Emekliye Şubat’ta promosyon Mart’ta ikramiye! Neler değişecek? Kim, ne kadar alacak?
    Galatasaray’ın Ajax mağlubiyeti sonrası spor yazarlarından Yunus’a sert sözler: Havaya girmiş
    Eyüpsultan’da korkunç cinayet: Aynı aileden 4 kişinin cansız bedeni bulundu I Katil evin oğlu çıktı
    Avrupa Ligi’ndeki muhtemel rakiplerimiz belli oldu!
    Teklif Meclis’te kabul edildi: En düşük emekli maaşı 14 bin 469 liraya çıktı!
    Amsterdam’da seri sonu! Ajax Galatasaray 2-1 | MAÇ SONUCU
    CANLI TAKİP | Gazze’de esir takasında üçüncü tur! 3 İsrailliye karşı 110 Filistinli özgür
    Fenerbahçe play-off’a tutundu! Midtjylland - Fenerbahçe : 1-2 | MAÇ SONUCU
    Malatya’da hak sahipleri yeni yuvalarına kavuşuyor! 2 bin 175 konutun inşası tamamlandı
    Kartal buraya kadar! Twente Beşiktaş 1-0 | MAÇ SONUCU
    Fenerbahçe’den 5. bomba! Mimovic’ten sonra sıra onda
    İtalyan arşivleri açıldı! Papa suikastında Mehmet Ali Ağca’ya tetiği çektiren ASALA çıktı... Ben Ermeniyim ifadesi ve 1984 CIA raporu
    Galatasaray forvetini buldu! Dünya yıldızı İstanbul’a geliyor
    CHP’de ön seçim krizi büyüyor! İmamoğlu daha yoklamaya girmeden adayım dedi... Mansur Yavaş’tan 50 bin ölçümlü anket önerisi geldi
    Hamas resmen açıkladı: Muhammed Deif şehit oldu
    Başkan Erdoğan talimatı verdi: MİT 5 Taylandlı rehinenin Gazze’de serbest bırakılmasını sağladı
    Başka Bir Gün’ün Güngör Alsoy’u Nur Sürer’in eski eşi Yeşilçam yıldızı çıktı! Oğlunun babası meğer...