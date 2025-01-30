Dışişleri Bakanlığı’ndan ABD halkına taziye mesajı

ABD'nin başkenti Washington yakınlarındaki Ronald Reagan Havalimanı civarında 60 yolcu ve 4 mürettebatı taşıyan yolcu uçağı ile 3 askeri personeli taşıyan askeri helikopter havada çarpışarak düştü.

Yetkililer yaptıkları açıklamada, kazada kurtulan olmadığına inandıklarını ve 28 kişinin cansız bedenine ulaştıklarını açıkladı.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDAN TAZİYE MESAJI

Dışişleri Bakanlığı ABD'nin başkenti Washington yakınlarında yolcu uçağı ile helikopterin çarpışması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybedenler için ABD halkına taziye dileğinde bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Washington yakınlarında bir yolcu uçağı ile helikopterin çarpışması sonucu meydana gelen kazadan dolayı derin üzüntü duyuyoruz. ABD halkına ve elim kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziyelerimizi sunuyoruz" denildi.

Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması