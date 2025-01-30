CANLI TAKİP | Gazze’de esir takasında üçüncü tur! İsrail’den siyonist bahane: İkinci bir emre kadar durdu

Hamas ile İsrail arasındaki esir takasının üçüncü turu gerçekleştiriliyor.
Takvim.com.tr'de Gazze'de yaşananları anbean aktarıyor...
İsrail, Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde "esirlerin serbest bırakılması sırasında yaşananlar" nedeniyle Filistinlilerin serbest bırakılmasını askıya aldı.
İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın, esir takasının üçüncü turu kapsamında Filistinli esirlerin serbest bırakılmasını erteleme talimatı verdiği belirtildi.
Açıklamada, İsrailli esirlerin Gazze Şeridi'nden "güvenli şekilde çıkışları garanti altına alınana kadar" Filistinli esirlerin serbest bırakılmayacağı ve bu talebin arabuluculara iletildiği aktarıldı.
İsrail Ordu Radyosunun güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde de esir takasının üçüncü turu kapsamında Filistinli esirlerin serbest bırakılmasının "ikinci bir emre kadar" askıya alındığı ve Filistinli esirleri taşıyan otobüslerin Ofer Cezaevi'ne döndüğü kaydedilmişti.
İSRAİL BAŞBAKANI NETANYAHU TEPKİ GÖSTERMİŞTİ
Hamas ile İsrail arasındaki esir takasının üçüncü turunda, Gazze'deki 3 İsrailli esir ile 5 Tayland vatandaşı esir, Uluslararası Kızılhaç ekiplerine teslim edilmişti.
Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde esirlerin serbest bırakılması sırasında büyük bir coşku ve izdiham yaşanmış, esirler teslim edilmeleri sırasında kalabalıkta yürümekte zorlanmıştı.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, görüntüleri "büyük bir ciddiyetle" izlediğini belirterek tepki göstermiş, arabuluculardan "bu tür sahnelerin tekrarlanmaması" talebinde bulunduğunu dile getirmişti.
110 FİLİSTİNLİ ESİR SERBEST BIRAKILACAK
Serbest bırakılan 3 İsrailli esire karşılık, 110 Filistinli esir serbest bırakılacak. Söz konusu 110 Filistinli esirin 30'unu çocuk, 32'sini müebbet hapis ve 48'ini de ağır hapis cezasına çarptırılan isimler oluşturuyor.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine Hamas ile yürüttüğü istihbarat diplomasisi sonucunda Taylandlı 5 rehinenin Gazze'de bugün serbest bırakılmasını sağladı.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü, yaklaşık 50 bin kişinin hayatını kaybettiği, 100 binden fazla kişinin yaralandığı, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sonlandırmasına yönelik 13 Ocak 2025'te Hamas ile İsrail arasında, esir ve tutuklu ve hükümlü takası konusunda anlaşma sağlandı.
MİT, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Filistin davasına atfettiği önem doğrultusuna, Dışişleri Bakanlığı ile sürecin başından bu yana ateşkes sağlanması için ilgili tüm aktörlerle temaslarını sürdürdü.
Kolaylaştırıcı ve uzlaştırıcı bir rol üstlenen MİT, etkin bir istihbarat diplomasisi çalışması yürüttü.
Yaralı ve hasta sivillerin yanı sıra Gazze'de yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının, Gazze'den tahliyesinde de önemli bir görev üstlenen MİT, aynı zamanda yabancı ülkelerden gelen yardım talepleri bağlamında Gazze'de bulunan yabancı uyruklu bazı rehinlerin serbest bırakılmasına da aracılık etti.
Bu kapsamda Başkan Erdoğan'ın talimatıyla, Taylandlı rehinelerin serbest bırakılması için Taylandlı muhatapları ile sürecin başından beri koordine halinde olan MİT, rehin durumdaki Taylandlılara ilişkin Hamas ile temaslarını sürdürdü.
MİT tarafından yürütülen etkin istihbarat diplomasisi neticesinde 5 Taylandlı rehinenin bugün serbest bırakılmaları sağlandı.
Hamas ile İsrail arasındaki esir takasının üçüncü turunda, Gazze'deki 3 İsrailli esir Uluslararası Kızılhaç ekiplerine teslim edildi.
Esir takasının üçüncü turunda, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli kadın asker esirlerden Agam Berger ile ikinci tur sonrası krize neden olan Arbel Yehud ve 80 yaşındaki sivil esir Gadi Moses ile 5 Tayland vatandaşı esir de serbest bırakıldı.
İsrailli kadın asker esir Berger, Gazze Şeridi'ndeki Cibaliya kentinde Kızılhaç ekiplerine asker üniformasıyla teslim edildi ve İsrail'e ulaştı.
Yehud ve Moses ile 5 Tayland vatandaşından oluşan 7 esir ise Han Yunus kentinde Hamas'ın Gazze'deki öldürülen lideri Yahya Sinvar'ın evinin bulunduğu bölgede yoğun kalabalık eşliğinde Kızılhaç ekiplerine teslim edildi.
İsrail ordusu, 2'si İsrailli, 5'i yabancı 7 esirin Gazze'de Kızılhaç tarafından teslim alınarak yola çıktığını açıkladı.
Serbest bırakılan 3 İsrailli esire karşılık, 110 Filistinli esir serbest bırakılacak. Söz konusu 110 Filistinli esirin 30'unu çocuk, 32'sini müebbet hapis ve 48'ini de ağır hapis cezasına çarptırılan isimler oluşturuyor.
Hamas ile İsrail arasındaki esir takasının ilk 2 turunda Gazze'deki 7 İsrailli esir ile İsrail hapishanelerindeki 290 Filistinli esir serbest bırakılmıştı.
Hamas ile İsrail arasındaki esir takasının üçüncü turunda, Gazze'deki İsrailli kadın asker esirlerden Agam Berger, Cibaliya'da Uluslararası Kızılhaç ekibine teslim edildi.
Esir takasının üçüncü turunda, Gazze Şeridi'nden serbest bırakılacak 3 İsrailli esirin Kızılhaça teslimi başladı.
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ile Uluslararası Kızılhaç ekipleri, ilk esirin teslimine ilişkin belgeleri imzaladı.
İsrailli esir Berger, Kızılhaç ekiplerine asker üniformasıyla teslim edilirken öncesinde platforma çıkarak Gazze sakinlerini selamladı daha sonra Kızılhaç aracına binerek bölgeden ayrıldı.
İsrail ordusu, İsrailli esiri teslim aldıklarını ve ülkeye doğru yola çıktıklarını doğruladı.