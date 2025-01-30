60 YOLCU VE 4 MÜRETTEBAT VARDI

Enkazın Potomac Nehri'ne düştüğünü ve bölgeye arama kurtarma botlarının sevk edildiğini söyledi. Bölgede çok sayıda asker ve acil durum ekibi müdahale etmeye çalışıyor.



American Airlines, uçakta 60 yolcu ve 4 mürettebat olduğunu söylerken kaza için ise "Şu anda can kaybı olup olmadığına dair teyit edilmiş bir bilgi bulunmuyor" denildi.

ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, kazayla ilgili "Reagan Havalimanı yakınında çarpışmaya karışan herkes için dua edin. Durumu takip ediyoruz. Şimdilik en iyisini umuyoruz." açıklaması yaptı.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ise Savunma Bakanlığının durumu yakından takip ettiğini belirterek gerektiğinde yardıma hazır olduklarını söyledi.

