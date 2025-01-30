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ABD'de uçakla helikopter çarpıştı! Potomac Nehri'nde zamanla yarış! Çok sayıda yolcu bulunuyor

ABD'de başkent Washington yakınlarındaki Ronald Reagan Havalimanı civarında bir yolcu uçağı ile helikopter havada çarpıştı. Kazaya karışan uçak ve helikopter Potomac Nehri'ne düşerken, yolcu uçağında 60 yolcu ve 4 mürettebat olduğu belirtildi. Beyaz Saray'ın hemen yanı başında meydana gelen çarpışma anı anbean kaydedildi. Takvim.com.tr yaşananları anbean aktarıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :30 Ocak 2025 , 06:20 Güncelleme Tarihi :30 Ocak 2025 , 08:12
ABD’de uçakla helikopter çarpıştı! Potomac Nehri’nde zamanla yarış! Çok sayıda yolcu bulunuyor

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    ABD'de 60 yolcu ve 4 mürettebatın bulunduğu American Airlines'a ait bir uçak, Washington DC'deki Ronald Reagan Ulusal Havaalanı'na yaklaşırken askeri bir helikopterle çarpıştı. Kazanın olduğu bölge Beyaz Saray ve Pentegon dahil pek çok yerin yakınında bulunurken, uçak ise nehre düştü.

    Takvim.com.tr yaşananları anbean aktarıyor.

    CANLI ANLATIM
    08:11 30 Ocak 2025
    YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
    Kazaya ait yeni görüntüler ortaya çıktı. 
    07:53 30 Ocak 2025
    EN AZ 19 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
    ABD medyası, kazada en az 19 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.
    07:47 30 Ocak 2025
    SES KAYDINA ULAŞILDI

    DailyMail'de yer alan habere göre; kazanın meydana gelmesinden önce kulenin iki hava aracının pilotuna da ulaştığı belirtildi. Kulenin, "Uçağı gördün mü? Helikopteri gördün mü?" diye ikazda bulunduğu öğrenildi. 

    10 saniye sonra helikopterin içerisinde seslerin yükseldiği aktarıldı. 

    Pilotun "Dönüyorum, kırmaya çalışıyorum" şeklinde ifadeler kullandığı belirtildi.

     

    07:45 30 Ocak 2025
    ORDU YETKİLİLERİNDEN AÇIKLAMA
    Ordu yetkilileri,  "Olaya karışan helikopterin UH-60 helikopteri olduğunu doğrulayabiliriz," dedi.
    07:42 30 Ocak 2025
    BAŞINDAN KUYRUĞUNA KADAR KIVILCIMLAR FIŞKIRIYORDU

    Havaalanına yakın bir yerde evine doğru giden bir görgü tanığı, kaza anında gördüklerini anlattı.

    Tanık, NBC Washington'a yaptığı açıklamada, "Dev bir Roma mumu gibi göründü, uçağın başından kuyruğuna kadar kıvılcımlar fışkırıyordu. Bunu yaklaşık iki saniye boyunca gördüm," dedi.

    07:35 30 Ocak 2025
    TÜM KAYNAKLAR SEFERBER EDİLDİ

    ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, bakanlığın "arama ve kurtarma çalışmaları için mevcut tüm ABD Sahil Güvenlik kaynaklarını seferber ettiğini" söyleyerek şunları aktardı:

    "Durumu aktif olarak izliyoruz ve yerel müdahale ekiplerini desteklemeye hazırız"

    07:29 30 Ocak 2025
    2 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİ ÇIKARILDI
    Nehirden 2 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı iddia edildi.
     
    07:23 30 Ocak 2025
    NEHİRDE ZAMANA KARŞI YARIŞ
    Hava sıcaklığının -7 derece olduğu enkaz alanında ABD'li yetkililerin söylediğine göre, kazadan kurtulanların hipotermiden ölmemesi için sadece dakikalar kaldı.
    07:22 30 Ocak 2025
    4 KİŞİ KURTATILDI

    ABD basını NBC, 4 kişinin nehirden çıkarıldığını duyurdu.

    07:22 30 Ocak 2025
    TRUMP'TAN İLK AÇIKLAMA GELDİ
    ABD Başkanı Donald Trump, meydana gelen çarpışmayla ilgili "tam olarak bilgilendirildiğini" söyleyerek şunları aktardı:
    "Durumu izliyorum ve ortaya çıktıkça daha fazla ayrıntı paylaşacağım"
    07:08 30 Ocak 2025
    SORUŞTURMA EKİBİ KURULACAK

    Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu, kazayı araştırmak üzere bir ekip kurmaya hazırlandığını söyledi.

    07:07 30 Ocak 2025
    KAZAYA KARIŞAN HELİKOPTER ARMY BLACK HAWK TİPİ

    Savunma ve ordu yetkililerinden biri, kazaya karışan helikopterin Army Black Hawk tipi bir helikopter olduğunu söyledi.

    07:06 30 Ocak 2025
    NEHİRDE ARAMA YAPILIYOR

    Potomac Nehri acil durum aracının ışıkları ile aydınlatılıyor. 

     

    07:05 30 Ocak 2025
    TERÖR SALDIRISI ŞÜPHESİ VAR MI?

    FBI'ın Washington saha ofisinden üst düzey bir yetkili, kazada herhangi bir suç veya terör belirtisi bulunmadığını söyledi.

    Yetkili, FBI'ın yardıma hazır olduğunu söyledi.

     

    07:00 30 Ocak 2025
    TRUMP BİLGİLENDİRİLDİ

    Beyaz Saray, uçak kazası ile ilgili ABD Başkanı Donald Trump'ın bilgilendirildiğini duyurdu.

    Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, FOX News'e yaptığı açıklamada, yönetimin düşüncelerinin ve dualarının olayda yer alan herkesle birlikte olduğunu söyledi.

    06:50 30 Ocak 2025
    ÇARPIŞMA ANI KAMERADA

    Çarpışma anı kameralara anbean yansıdı. Kamera görüntülerine göre havada çarpışan uçak ve helikopterin alev topuna dönerek, nehre düştüğü görülüyor.

     

     

    06:45 30 Ocak 2025
    SEFERLER İPTAL EDİLDİ

    Havalimanına seferler iptal edildi.

     

    06:20 30 Ocak 2025
    60 YOLCU VE 4 MÜRETTEBAT VARDI

    Enkazın Potomac Nehri'ne düştüğünü ve bölgeye arama kurtarma botlarının sevk edildiğini söyledi. Bölgede çok sayıda asker ve acil durum ekibi müdahale etmeye çalışıyor.

    American Airlines, uçakta 60 yolcu ve 4 mürettebat olduğunu söylerken kaza için ise "Şu anda can kaybı olup olmadığına dair teyit edilmiş bir bilgi bulunmuyor" denildi.

    ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, kazayla ilgili "Reagan Havalimanı yakınında çarpışmaya karışan herkes için dua edin. Durumu takip ediyoruz. Şimdilik en iyisini umuyoruz." açıklaması yaptı.

    ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ise Savunma Bakanlığının durumu yakından takip ettiğini belirterek gerektiğinde yardıma hazır olduklarını söyledi.
     

    05:55 30 Ocak 2025
    ABD'DE YOLCU UÇAĞI HELİKOPTERLE ÇARPIŞTI

    ABD'nin başkenti Washington yakınlarındaki Ronald Reagan Havalimanı civarında bir uçak ile helikopterin çarpışarak düştüğü bildirildi.
     

     

     

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