ABD'de 60 yolcu ve 4 mürettebatın bulunduğu American Airlines'a ait bir uçak, Washington DC'deki Ronald Reagan Ulusal Havaalanı'na yaklaşırken askeri bir helikopterle çarpıştı. Kazanın olduğu bölge Beyaz Saray ve Pentegon dahil pek çok yerin yakınında bulunurken, uçak ise nehre düştü.
Takvim.com.tr yaşananları anbean aktarıyor.
DailyMail'de yer alan habere göre; kazanın meydana gelmesinden önce kulenin iki hava aracının pilotuna da ulaştığı belirtildi. Kulenin, "Uçağı gördün mü? Helikopteri gördün mü?" diye ikazda bulunduğu öğrenildi.
10 saniye sonra helikopterin içerisinde seslerin yükseldiği aktarıldı.
Pilotun "Dönüyorum, kırmaya çalışıyorum" şeklinde ifadeler kullandığı belirtildi.
Havaalanına yakın bir yerde evine doğru giden bir görgü tanığı, kaza anında gördüklerini anlattı.
Tanık, NBC Washington'a yaptığı açıklamada, "Dev bir Roma mumu gibi göründü, uçağın başından kuyruğuna kadar kıvılcımlar fışkırıyordu. Bunu yaklaşık iki saniye boyunca gördüm," dedi.
ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, bakanlığın "arama ve kurtarma çalışmaları için mevcut tüm ABD Sahil Güvenlik kaynaklarını seferber ettiğini" söyleyerek şunları aktardı:
"Durumu aktif olarak izliyoruz ve yerel müdahale ekiplerini desteklemeye hazırız"
ABD basını NBC, 4 kişinin nehirden çıkarıldığını duyurdu.
"Durumu izliyorum ve ortaya çıktıkça daha fazla ayrıntı paylaşacağım"
Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu, kazayı araştırmak üzere bir ekip kurmaya hazırlandığını söyledi.
Savunma ve ordu yetkililerinden biri, kazaya karışan helikopterin Army Black Hawk tipi bir helikopter olduğunu söyledi.
Potomac Nehri acil durum aracının ışıkları ile aydınlatılıyor.
FBI'ın Washington saha ofisinden üst düzey bir yetkili, kazada herhangi bir suç veya terör belirtisi bulunmadığını söyledi.
Yetkili, FBI'ın yardıma hazır olduğunu söyledi.
Beyaz Saray, uçak kazası ile ilgili ABD Başkanı Donald Trump'ın bilgilendirildiğini duyurdu.
Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, FOX News'e yaptığı açıklamada, yönetimin düşüncelerinin ve dualarının olayda yer alan herkesle birlikte olduğunu söyledi.
Çarpışma anı kameralara anbean yansıdı. Kamera görüntülerine göre havada çarpışan uçak ve helikopterin alev topuna dönerek, nehre düştüğü görülüyor.
Havalimanına seferler iptal edildi.
Enkazın Potomac Nehri'ne düştüğünü ve bölgeye arama kurtarma botlarının sevk edildiğini söyledi. Bölgede çok sayıda asker ve acil durum ekibi müdahale etmeye çalışıyor.
American Airlines, uçakta 60 yolcu ve 4 mürettebat olduğunu söylerken kaza için ise "Şu anda can kaybı olup olmadığına dair teyit edilmiş bir bilgi bulunmuyor" denildi.
ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, kazayla ilgili "Reagan Havalimanı yakınında çarpışmaya karışan herkes için dua edin. Durumu takip ediyoruz. Şimdilik en iyisini umuyoruz." açıklaması yaptı.
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ise Savunma Bakanlığının durumu yakından takip ettiğini belirterek gerektiğinde yardıma hazır olduklarını söyledi.
ABD'nin başkenti Washington yakınlarındaki Ronald Reagan Havalimanı civarında bir uçak ile helikopterin çarpışarak düştüğü bildirildi.