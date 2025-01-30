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ABD'de şüpheli kaza...Askeri helikopter ile yolcu uçağı çarpıştı! Donald Trump o soruyu sordu

ABD'nin başkenti Washington yakınlarındaki Ronald Reagan Havalimanı civarında yolcu uçağı ile askeri personelin bulunduğu askeri helikopter havada çarpıştı. Çok sayıda kişinin öldüğü kaza konum olarak çok kritik bir noktada bulunurken ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları "Sabotaj mı?" sorusunu sordurdu. Kazanın önelenebilecek bir kaza olduğunu öne süren Donald Trump, Kontrol kulesi, uçağı görüp görmediklerini sormak yerine neden helikoptere ne yapması gerektiğini söylemedi? Önlenebilecek bir kazaymış. Bu, iyi değil." dedi.

Giriş Tarihi: 30.01.2025 09:59 Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 10:42
ABD’de şüpheli kaza...Askeri helikopter ile yolcu uçağı çarpıştı! Donald Trump o soruyu sordu

ABD'nin başkenti Washington yakınlarındaki Ronald Reagan Havalimanı civarında 60 yolcu ve 4 kişilik mürettebatı taşıyan yolcu uçağı ile 3 askeri personelin bulunduğu askeri helikopter havada çarpışarak düştü.

ABD’de şüpheli kaza...Askeri helikopter ile yolcu uçağı çarpıştı! Donald Trump o soruyu sordu

ABD Federal Havacılık İdaresinden (FAA) yapılan yazılı açıklamaya göre, Ronald Reagan Havalimanı yakınlarında bir uçak ile askeri helikopter çarpıştı.

ABD’de şüpheli kaza...Askeri helikopter ile yolcu uçağı çarpıştı! Donald Trump o soruyu sordu

UÇAK VE HELİKOPTER POTOMAC NEHRİ'NE DÜŞTÜ

American Airlines'a ait yolcu uçağı ile askeri helikopter, çarpışmanın ardından Potomac Nehri'ne düştü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı, Amerikan medyasına yansıyan haberlere göre kazadan şu ana dek kurtulan olmadığı bildirildi.

ABD’de şüpheli kaza...Askeri helikopter ile yolcu uçağı çarpıştı! Donald Trump o soruyu sordu

Uçak ile helikopterin havada çarpıştığı ana ilişkin görüntüler sosyal medyaya yansıdı, havalimanındaki tüm uçuşlar acilen durduruldu ve bölgede güvenlik önlemleri alındı.

ABD’de şüpheli kaza...Askeri helikopter ile yolcu uçağı çarpıştı! Donald Trump o soruyu sordu

Potomac Nehri'de yapılan arama çalışmaları sırasında 18 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.