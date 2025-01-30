ABD'de şüpheli kaza...Askeri helikopter ile yolcu uçağı çarpıştı! Donald Trump o soruyu sordu

ABD'nin başkenti Washington yakınlarındaki Ronald Reagan Havalimanı civarında yolcu uçağı ile askeri personelin bulunduğu askeri helikopter havada çarpıştı. Çok sayıda kişinin öldüğü kaza konum olarak çok kritik bir noktada bulunurken ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları "Sabotaj mı?" sorusunu sordurdu. Kazanın önelenebilecek bir kaza olduğunu öne süren Donald Trump, Kontrol kulesi, uçağı görüp görmediklerini sormak yerine neden helikoptere ne yapması gerektiğini söylemedi? Önlenebilecek bir kazaymış. Bu, iyi değil." dedi.