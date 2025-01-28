CHP'de savaş şimdi başlıyor! Bir yanda İmamoğlu'na "ön seçim" bariyeri diğer yanda Mansur Yavaş paniği... Özel aday yoklamasına girecek mi?

Cumhuriyet Halk Partisi "yeni yol" haritasını duyurdu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında cumhurbaşkanı adayının 1.6 milyon parti üyesi tarafından belirleneceğini ilan etti.
"Ekrem ve Mansur Başkanla konuştuk" diyen Özel, "Yeni bir sürecin ilk günündeyiz. Bugün başlıyoruz. Önümüzdeki süreç içinde şubat, mart ve nisan aylarında biraz önce bahsettiğim tüm hazırlıklarımızı tamamlayacağız" ifadelerini kullandı.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel (AA)
ÖZEL PENALTIDAN VAZGEÇTİ AMA İMAMOĞLU'NA DA SET ÇEKTİ
Özgür Özel'in "teknik direktör benim, penaltıyı ben attırırım" tutumunu bir kenara bırakması dikkatlerden kaçmazken "Adaylık" baskısı kuran İmamoğlu'na "ön seçim" bariyeri çektiği görüldü.
Aynı Özel, geçtiğimiz günlerde de "Adayımız hazır" çıkışında bulunsa da "Bir kişi karar veremez" diyerek ihtiyatlı bir pozisyon almış, İmamoğlu'na karşı Mansur Yavaş'ı da oyunda tutmuştu.
ÖZGÜR ÖZEL ADAY YOKLAMASINA GİRECEK Mİ?
Peki, Özgür Özel aday yoklamasına girecek mi? Bu sorunun yanıtı merakla beklenirken CHP içinden olay bir öneri geldi. CHP'li il başkanlarının İstanbul'da gerçekleştirdiği genişletilmiş örgüt toplantısında CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, "Aday olarak Genel Başkanımız Özgür Özel de potansiyel aday olarak gösterilmeli. Genel başkan doğal adaydır" diyerek, Özel'in yarışta yer alması gerektiğini savundu.
Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş (Takvim.com.tr)
Gelelim Mansur Yavaş cephesine...
MANSUR YAVAŞ CEPHESİNDEN YALANLAMA
İmamoğlu'nun adaylık baskısı ve Genel Merkez'in "ön seçim" bariyerinin etkileri sürerken Yavaş cephesinden "uzlaşı" haberlerine yalanlama geldi.
ABB'ye yakınlığıyla bilinen "Ankara Yazıyor" isimli hesap "CHP'nin cumhurbaşkanı adayı için uzlaşma sağlandı" haberini "Mansur Başkanın haberi var mı?" paylaşımıyla tekzip etti.
Yavaş son olarak "anket" kozunu kullandı. "Anketler Mansur Yavaş" önde haberleri dolaşıma sokuldu. Bu durum Ekrem İmamoğlu'na mesaj olarak yorumlanırken ikili arasında esen soğuk rüzgarlar İmamoğlu'nun Ankara'ya gelip Mansur Yavaş'ı hatırlamaması ile daha belirgin hale geldi. Basın mensuplarını sorusu üzerine İmamoğlu, "İyi oldu hatırlattığınız. Bir telefon açarız şimdi (dönüşte) yolda. Hal hatır sorarız" diyerek konuyu geçiştirdi.