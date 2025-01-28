CHP'de savaş şimdi başlıyor! Bir yanda İmamoğlu'na "ön seçim" bariyeri diğer yanda Mansur Yavaş paniği... Özel aday yoklamasına girecek mi?

İmamoğlu'nun aday olarak belirlenmesi halinde, Mansur Yavaş'ın bağımsız ya da başka partinin adayı olma ihtimali üzerinde duruluyor (Takvim.com.tr)



CHP'DE MANSUR YAVAŞ KORKUSU



CHP'yi bir yandan da Mansur Yavaş korkusu sardı... İmamoğlu'nun aday olarak belirlenmesi halinde, Mansur Yavaş'ın bağımsız ya da başka partinin adayı olma ihtimali üzerinde duruluyor.

Bazı parti kurmayları, Yavaş'ı ikna edecek bir formülle İmamoğlu'nun adaylığının ilan edilmesini önerdi.



Ekrem İmamoğlu'na yakın Saraçhane bloğunda da "ön seçimde Mansur Yavaş önde çıkar" endişesi hakim.



