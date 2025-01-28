SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

CHP'de savaş şimdi başlıyor! Bir yanda İmamoğlu'na "ön seçim" bariyeri diğer yanda Mansur Yavaş paniği... Özel aday yoklamasına girecek mi?

CHP'de Ekrem İmamoğlu adaylık için bastırırken Özgür Özel "ön seçim" bariyeri çekti. Daha önce "penaltıyı ben attırırım" diyen Özel şimdi topu parti üyelerine bıraktı. Tam da bu noktada "Özgür Özel aday yoklamasına girecek mi?" sorusu önem kazandı. Mansur Yavaş cephesi ise "aday belirleme konusunda uzlaşıya varıldı" haberlerini yalanladı. İmamoğlu'nun aday olarak belirlenmesi halinde, Mansur Yavaş'ın bağımsız ya da başka partinin adayı olma ihtimali üzerinde duruluyor. Saraçhane bloğunda da "ön seçimde Mansur Yavaş önde çıkar" endişesi hakim.

Özel Haber Özel Haber
Giriş Tarihi :28 Ocak 2025 , 17:01 Güncelleme Tarihi :28 Ocak 2025 , 17:14
CHP’de savaş şimdi başlıyor! Bir yanda İmamoğlu’na ön seçim bariyeri diğer yanda Mansur Yavaş paniği... Özel aday yoklamasına girecek mi?

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Cumhuriyet Halk Partisi "yeni yol" haritasını duyurdu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında cumhurbaşkanı adayının 1.6 milyon parti üyesi tarafından belirleneceğini ilan etti.

    "Ekrem ve Mansur Başkanla konuştuk" diyen Özel, "Yeni bir sürecin ilk günündeyiz. Bugün başlıyoruz. Önümüzdeki süreç içinde şubat, mart ve nisan aylarında biraz önce bahsettiğim tüm hazırlıklarımızı tamamlayacağız" ifadelerini kullandı.

    Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel (AA)Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel (AA)


    ÖZEL PENALTIDAN VAZGEÇTİ AMA İMAMOĞLU'NA DA SET ÇEKTİ

    Özgür Özel'in "teknik direktör benim, penaltıyı ben attırırım" tutumunu bir kenara bırakması dikkatlerden kaçmazken "Adaylık" baskısı kuran İmamoğlu'na "ön seçim" bariyeri çektiği görüldü.

    Aynı Özel, geçtiğimiz günlerde de "Adayımız hazır" çıkışında bulunsa da "Bir kişi karar veremez" diyerek ihtiyatlı bir pozisyon almış, İmamoğlu'na karşı Mansur Yavaş'ı da oyunda tutmuştu.

    ÖZGÜR ÖZEL ADAY YOKLAMASINA GİRECEK Mİ?

    Peki, Özgür Özel aday yoklamasına girecek mi? Bu sorunun yanıtı merakla beklenirken CHP içinden olay bir öneri geldi. CHP'li il başkanlarının İstanbul'da gerçekleştirdiği genişletilmiş örgüt toplantısında CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, "Aday olarak Genel Başkanımız Özgür Özel de potansiyel aday olarak gösterilmeli. Genel başkan doğal adaydır" diyerek, Özel'in yarışta yer alması gerektiğini savundu.

    Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş (Takvim.com.tr)Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş (Takvim.com.tr)


    Gelelim Mansur Yavaş cephesine...

    MANSUR YAVAŞ CEPHESİNDEN YALANLAMA

    İmamoğlu'nun adaylık baskısı ve Genel Merkez'in "ön seçim" bariyerinin etkileri sürerken Yavaş cephesinden "uzlaşı" haberlerine yalanlama geldi.

    ABB'ye yakınlığıyla bilinen "Ankara Yazıyor" isimli hesap "CHP'nin cumhurbaşkanı adayı için uzlaşma sağlandı" haberini "Mansur Başkanın haberi var mı?" paylaşımıyla tekzip etti.

    Yavaş son olarak "anket" kozunu kullandı. "Anketler Mansur Yavaş" önde haberleri dolaşıma sokuldu. Bu durum Ekrem İmamoğlu'na mesaj olarak yorumlanırken ikili arasında esen soğuk rüzgarlar İmamoğlu'nun Ankara'ya gelip Mansur Yavaş'ı hatırlamaması ile daha belirgin hale geldi. Basın mensuplarını sorusu üzerine İmamoğlu, "İyi oldu hatırlattığınız. Bir telefon açarız şimdi (dönüşte) yolda. Hal hatır sorarız" diyerek konuyu geçiştirdi.

    İmamoğlu'nun aday olarak belirlenmesi halinde, Mansur Yavaş'ın bağımsız ya da başka partinin adayı olma ihtimali üzerinde duruluyor (Takvim.com.tr)İmamoğlu'nun aday olarak belirlenmesi halinde, Mansur Yavaş'ın bağımsız ya da başka partinin adayı olma ihtimali üzerinde duruluyor (Takvim.com.tr)

    CHP'DE MANSUR YAVAŞ KORKUSU

    CHP'yi bir yandan da Mansur Yavaş korkusu sardı... İmamoğlu'nun aday olarak belirlenmesi halinde, Mansur Yavaş'ın bağımsız ya da başka partinin adayı olma ihtimali üzerinde duruluyor.

    Bazı parti kurmayları, Yavaş'ı ikna edecek bir formülle İmamoğlu'nun adaylığının ilan edilmesini önerdi.

    Ekrem İmamoğlu'na yakın Saraçhane bloğunda da "ön seçimde Mansur Yavaş önde çıkar" endişesi hakim.

    İmamoğlu DHKP-C sloganını rehber edindi! Adaylık için CHPyi dört koldan sıkıştırıyor | Online ön seçim formülü ve Mansur Yavaş iddiasıİmamoğlu DHKP-C sloganını rehber edindi! Adaylık için CHPyi dört koldan sıkıştırıyor | Online ön seçim formülü ve Mansur Yavaş iddiası
    CHPde iç savaşın yol haritası! İmamoğlundan adaylık baskısı... Mansur Yavaştan anket bombası | Özgür Özel ne açıklayacak?CHPde iç savaşın yol haritası! İmamoğlundan adaylık baskısı... Mansur Yavaştan anket bombası | Özgür Özel ne açıklayacak?

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    CHP’de savaş şimdi başlıyor! Bir yanda İmamoğlu’na ön seçim bariyeri diğer yanda Mansur Yavaş paniği... Özel aday yoklamasına girecek mi?
    Kandil niyetini belli etti! PKK elebaşı Bese Hozat’tan Apo çağrı yapsa da meşru saymayız mesajı: Bedel ödedik, silah bırakmayız
    Yapay zeka savaşları kızıştı! DeepSeek’e siber saldırıya bir de böyle bakın... OpenAI ve ChatGPT’nin tahtını sallayıp meydan okudu
    Grand Kartal Otel çalışanından şok itiraf: Kimseye haber vermeyin biz söndürürüz
    İmamoğlu DHKP-C sloganını rehber edindi! Adaylık için CHP’yi dört koldan sıkıştırıyor | Online ön seçim formülü ve Mansur Yavaş iddiası
    Türk gemisinde 9 ton kokain yakalandı yalanı patladı! Gerçek ne çıktı?
    Grand Kartal Otel’in sahibi Halit Ergül’ün ikinci skandalı patlak verdi! Yıllar içinde tam 13 kat büyüdü! Bölge halkı isyan etti
    Fenerbahçe ezeli rakibinin eski yıldızını kapıyor! Talisca’dan sonra sıra onda
    MHP lideri Bahçeli’den İmralı çıkışı: Beklenen çağrı bir an evvel açıklanmalı
    Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu’nun ifadesine ulaşıldı! Mehmet Ali Alabora sorusuna ne yanıt verdiler?
    Kartalkaya’daki yangın faciasında Genel Müdür Emir Aras ve Zeki Yılmaz’ın ifadesine ulaşıldı! İkaz butonuna neden basmadı?
    Hem terör destekçisi hem gıda teröristi! İsrail’in baş sponsoru Coca-Cola’da klorat skandalı... Sağlığınız için boykot edin
    Galatasaray eski yıldızları getiriyor! Çifte sürpriz
    Yüksel Güran’dan dikkat çeken talep! Cezaevi yönetimine başvurdu!
    Donald Trump imzayı attı: Orduya LGBT’liler katılamayacak | Amerikan ordusunda kaç LGBT’li var?