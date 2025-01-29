Binada yangın çıkış kapılarının kapalı olduğu tespit edildi. (Takvim.com.tr)



İTİRAZ EDİNCE HEDEF OLDU

Site yöneticisi Abdulkadir Çapanik tespit ettiği usulsüzlüklere itiraz edince İmamoğlu ailesinin hedefi haline geldi. Ekrem İmamoğlu'nun amcaları Murat İmamoğlu ve Ahmet İmamoğlu tarafından sürekli baskı altına alınmaya çalışılan Çapanik site yönetiminden istifa etmeye zorlandı. Yapılan tüm baskılara karşın 26 Ocak'ta yapılan site genel kurulundaki seçimi İmamoğlu ailesinin muhalefet ettiği Abdulkadir Çapanik kazandı.

Daha önceki açıklamalarında İstanbul depremine dikkat çeken ve "60 kat bina olur mu? Bir binada 650 daire olur mu?" diyen İmamoğlu'nun Beylikdüzü'nde inşa ettiği Zigana Evleri projesinin 14-15 katlı bloklardan oluşması da dikkat çekti.