MİT Suriye’de avladı! PKK/YPG’nin sözde yöneticisi Şiraz Ömer etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı, Suriye 'de faaliyet gösteren PKK /YPG sözde yöneticilerinden olan Sözdar Afrin kod Şiraz ÖMER 'i Suriye'de etkisiz hale getirdi.

PKK/YPG'nin sözde yöneticisi Şiraz Ömer etkisiz hale getirildi (Takvim.com.tr) MİT'in istihbari çalışmaları sonucu yeri tespit edilen terörist Ömer adım adım takip edildi. Şartların oluştuğu en uygun zamanda PKK /YPG'li Ömer Suriye 'de Rumeylan-Malikiye yolunda gerçekleştirilen nokta operasyon ile etkisiz hale getirildi.

PKK/YPG'nin sözde yöneticisi Şiraz Ömer etkisiz hale getirildi (Takvim.com.tr)

KİM BU SÖZDAR AFRİN?

Şiraz Ömer, örgüte 2012 yılında katıldı. Örgütün Suriye yönetimi olan sözde Rojava Sekretaryasında yer aldı. Bir süre Irak/Kandil'de faaliyet göstermesinin ardından Suriye alanına geçti.



Ayn El Arap, Haseke ve Malikiye bölgelerinde sözde sorumlu seviyede faaliyet gösterdi.

Bir dönem örgütün kadın yapılanması olan PKK/YPJ'nin sözcülüğü görevini yürüttü.



Son olarak örgütün maliye yapılanması içerisinde yönetici olarak görev alıyordu.