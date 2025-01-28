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Başkan Erdoğan'dan MKYK'da Bolu yangını mesajı: Hatası olan kim olursa olsun cezasını alacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) toplantısında, Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangına ilişkin kritik bir değerlendirme yaptığı öğrenildi. Başkan Erdoğan'ın "Otel yangınında kim olursa olsun, hatası olan arkadaşımız dahi olsa herkes cezasını alacak." dediği belirtildi.

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Giriş Tarihi :28 Ocak 2025 , 16:44 Güncelleme Tarihi :28 Ocak 2025 , 16:46
Başkan Erdoğan’dan MKYK’da Bolu yangını mesajı: Hatası olan kim olursa olsun cezasını alacak

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    AK Parti MKYK, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında dün (27 Ocak) toplandı.

    BAKANLAR SÖZ ALDI SÜRECİ ANLATTI
    AK Parti kaynaklarından alınan bilgilere göre; toplantıda yer alan bakanlar gelen sorular üzerine söz aldı.

    AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı (27 Ocak, Fotoğraf: AA)AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı (27 Ocak, Fotoğraf: AA)

    Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kartalkaya'daki otel yangını ile ilgili itfaiye denetimlerinin zorunlu bir periyodunun olmadığını, bunun muhakkak düzenlenmesi gerektiğini söyledi.

    Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kartalkaya'daki bütün kronolojik sıralamayı anlattı.

    AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı (27 Ocak, Fotoğraf: AA)AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı (27 Ocak, Fotoğraf: AA)

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise 4 müfettiş görevlendirdiklerini ve süreci takip ettiklerini dile getirdi.

    BAŞKAN ERDOĞAN: HATASI OLAN CEZASINI ALACAK
    AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler de Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki yangınla ilgili TBMM'de araştırması komisyonu kurulmasına ilişkin kanun teklifi vereceklerini söyledi.

    Başkan Erdoğan'ın da 78 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin, "Otel yangınında kim olursa olsun, hatası olan arkadaşımız dahi olsa herkes cezasını alacak" dediği belirtildi.

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