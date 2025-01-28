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Başkan Erdoğan Bosna-Hersek Parlamentosu Temsilciler Meclisi Başkanı Denis Zvizdic'i kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan temaslarına Bosna-Hersek Parlamentosu Temsilciler Meclisi Başkanı Denis Zvizdic'i kabul etti. Kabulde TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da yer aldı.

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Giriş Tarihi :28 Ocak 2025 , 15:37 Güncelleme Tarihi :28 Ocak 2025 , 15:43
Başkan Erdoğan Bosna-Hersek Parlamentosu Temsilciler Meclisi Başkanı Denis Zvizdic’i kabul etti

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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan diplomasi temaslarını sürdürüyor.

    Erdoğan bu kapsamda Bosna-Hersek Parlamentosu Temsilciler Meclisi Başkanı Denis Zvizdiç'i kabul etti.

    Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabulde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş da yer aldı.

    Başkan Erdoğan, Denis Zvizdic'i kabul ettiBaşkan Erdoğan, Denis Zvizdic'i kabul etti

    Kabul basına kapalı gerçekleşti.

    TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR ETTİ
    Başkan Erdoğan'ın kabulu öncesi TBMM Başkanı Kurtulmuş ile Bosna-Hersek Parlamentosu Temsilciler Meclisi Başkanı Zvizdic ile ortak basın toplantısı düzenledi.

    Temsilciler Meclisi Başkanı Zvizdic, Türkiye'nin Bosna Hersek'in toprak bütünlüğü ve istikrarına desteğinin önemini vurguladı.

    Balkanlar'da barış ve istikrarın sürdürülmesinin ehemmiyetine dikkati çeken Zvizdic, Batı Balkanlar'daki sınırlarla bir kez daha oynanamayacağının altını çizdi.

    Zvizdic, global ve bölgesel değişikliklerin yaşandığı bir dönemde Bosna Hersek'e destek verdiği için Türkiye'ye teşekkür ederek, Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki ilişkilerin tarihi, kültürel ve kardeşlik bağlarına dayandığını dile getirdi.

    Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki 1 milyar avroyu aşan ticaret hacminin gelecekte daha da artacağı değerlendirmesinde bulunan Zvizdic, ülkesinde 500 milyon doları aşan 900'den fazla projeyi gerçekleştiren Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığına (TİKA) teşekkür etti.

    Zvizdic, Türkiye'nin, Bosna Hersek'in Avrupa Birliği (AB) ve NATO'ya girişi konusunda çok önemli destek sağladığını, bu kuruluşlara erişimin ülkesinin istikrarı için önem arz ettiğini söyledi.

    Türkiye'nin, 11 Temmuz'u Srebrenitsa Soykırımı'nı Uluslararası Anma Günü olarak kabul ettiğine işaret eden Zvizdic, bölgedeki bütün ülkelerin Srebrenitsa Soykırımı'nı tanımasını beklediklerini anlattı.

    Zvizdic, "Türkiye Cumhuriyeti, hem global hem bölgesel düzeyde güçlü bir ülke olarak Batı Balkanlar'da, özellikle de Bosna Hersek'te önemli rol oynayacaktır." diye konuşarak, "dost ve kardeş" Türk halkına kapılarının her zaman açık olduğunu vurguladı.

    osna Hersek Parlamentosu Temsilciler Meclisi Başkanı Denis Zvizdicosna Hersek Parlamentosu Temsilciler Meclisi Başkanı Denis Zvizdic

    FİLİSTİNLİLERİN GAZZE'DEN GÖNDERİLMESİ GÜNDEMİNE TEPKİ
    Bosna Hersek Temsilciler Meclisi Başkanı Zvizdic, konuşmasının ardından bir basın mensubunun sorusunu yanıtladı.

    Zvizdic, Bosna Hersek'te "etnik temizlik" yaşandığını ve insanların yerlerinden edildiğini anımsatarak, uluslararası hukuk ihlallerine izin verilmemesi gerektiğinin altını çizdi. Zvizdic, dünyanın İkinci Dünya Savaşı'nda yaşananlardan ve Boşnakların soykırıma uğramasından yeterince ders çıkaramadığı değerlendirmesinde bulundu.

    Filistinlilerin Gazze'den kalıcı olarak göç ettirilmesi gündemi hakkındaki soruyu yanıtlayan Zvizdic, "İnsanların bir yerden başka bir yere gönderilmesi ve insanların yüzyıllarca bir yerde yaşayıp da başka bir yere sürülmesi kesinlikle kabul edilemez. Bu ahlaka ve uluslararası hukuka aykırıdır." diye konuştu.

    Zvizdic, iki devletli çözümün Gazze'ye barış getirebileceğini kaydetti.

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