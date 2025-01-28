Başkan Erdoğan Bosna-Hersek Parlamentosu Temsilciler Meclisi Başkanı Denis Zvizdic’i kabul etti

Erdoğan bu kapsamda Bosna-Hersek Parlamentosu Temsilciler Meclisi Başkanı Denis Zvizdiç'i kabul etti.

TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR ETTİ

Başkan Erdoğan'ın kabulu öncesi TBMM Başkanı Kurtulmuş ile Bosna-Hersek Parlamentosu Temsilciler Meclisi Başkanı Zvizdic ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Temsilciler Meclisi Başkanı Zvizdic, Türkiye'nin Bosna Hersek'in toprak bütünlüğü ve istikrarına desteğinin önemini vurguladı.

Balkanlar'da barış ve istikrarın sürdürülmesinin ehemmiyetine dikkati çeken Zvizdic, Batı Balkanlar'daki sınırlarla bir kez daha oynanamayacağının altını çizdi.

Zvizdic, global ve bölgesel değişikliklerin yaşandığı bir dönemde Bosna Hersek'e destek verdiği için Türkiye'ye teşekkür ederek, Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki ilişkilerin tarihi, kültürel ve kardeşlik bağlarına dayandığını dile getirdi.

Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki 1 milyar avroyu aşan ticaret hacminin gelecekte daha da artacağı değerlendirmesinde bulunan Zvizdic, ülkesinde 500 milyon doları aşan 900'den fazla projeyi gerçekleştiren Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığına (TİKA) teşekkür etti.