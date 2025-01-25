Başkan Erdoğan’dan’dan Bolu yangınına ilişkin açıklama: Bize bu acıyı yaşatanlar hesap verecek

Başkan Erdoğan AK Parti Eskişehir 8'inci Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Mübarek Ramazan ayı öncesi Tüm imkanlarımızı Gazze için seferber edeceğiz. 13 yıl boyunca devam eden 1 milyon insanın hayatına mal olan gaddarlığın ardından özgürlüğüne kavuşan Suriyeli kardeşlerimize de selamlarımızı gönderiyoruz. İki meselede de vicdanlı, ilkeli duruş sergilemenin haklı bahtiyarlığını yaşıyoruz.

Haydutluğa rıza göstermedik, haksızlık karşısında sessiz tepkisiz kalmadık. Mazluma sırtını dönenlerden olmadık. Özgüven sahibi olmak neyi gerektiriyorsa biz onu yaptık, yapmayı da devam ediyoruz. Yarın gece Suriyeli, Gazzeli, Türkistanlı mazlum için dua ederken, Bolu'da vefat edem 78 kardeşimizi de dualarınızda unutmamanızı rica ediyoruz.

Bu kardeşlerimizin acısını hep beraber paylaşmak devlet ve millet olarak yalnız olmadıklarını göstermek amacıyla 1 günlük milli yas ilan ettik. Yargımız olayın aydınlatılması için çok büyük gayret içerisinde. Tutuklananlar arasında otelin sahibi ve şirketin genel müdürü de var. Yapılması gereken ne varsa tavizsiz bir şekilde yerine getirilmektedir.

Bize bu acıyı yaşatanlar hesap verecek. Yangın faciası tüm yönleriyle aydınlatılacak.

"YARGI ORGANLARIMIZ BUNUN HESABINI TEK TEK SORACAKTIR"

Daha cenazeler bile defnedilmeden saldırgan bir dille yangın faciasını polemik konusu yapanları mahşeri vicdana havale ediyoruz. Bu edep dışı üslubu ademe mahkum ediyoruz. Yargı organlarımız bunun hesabını tek tek soracaktır. Rabbim ülkemizi ve milletimizi bu tür felaketlerden korusun."

Detaylar gelecek...