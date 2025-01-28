Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybedenlerin yakınlarını arayarak rahatsız eden Filiz A. (AA)

NE OLMUŞTU?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 26 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Kartalkaya'daki otel yangınında vefat edenlere bir sosyal medya platformu üzerinden "çirkin ve ahlak dışı sözler sarf eden", onlara ve yakınlarına ait kişisel verileri hukuka aykırı şekilde paylaşan ve yakınlarını arayarak acı durumlarını istismar ettikleri öne sürülen kişilerden Aksaray'da ikamet eden B.M.D. (21), Nevşehir'de ikamet eden Filiz A. ve Bitlis'te ikamet eden D.D'nin (19) gözaltına alındığını duyurmuştu. Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, 18 yaşından küçük olduğu öğrenilen 3 şüphelinin daha Van, Diyarbakır ve İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğüne getirildiğini bildirmişti.