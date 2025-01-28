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Yangında ölenlerin ailelerini arayıp dalga geçen grubun yöneticisi adliyeye sevk edildi

Kartalkaya'daki otel yangınında vefat edenlere sosyal medya üzerinden "çirkin ve ahlak dışı sözler sarf eden", onlara ve yakınlarına ait kişisel verileri hukuka aykırı şekilde paylaşan ve yakınlarını arayarak acı durumlarını istismar ettikleri öne sürülen kişilerden Filiz A. adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edildiği sırada yüzünü gizlemeye çalışan süphelinin, grubun yöneticisi olduğu öğrenildi.

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Giriş Tarihi :28 Ocak 2025 , 16:52 Güncelleme Tarihi :28 Ocak 2025 , 17:03
Yangında ölenlerin ailelerini arayıp dalga geçen grubun yöneticisi adliyeye sevk edildi

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    Kartalkaya'daki otel yangınında vefat edenlere bir sosyal medya platformu üzerinden "çirkin ve ahlak dışı sözler sarf ettiği", onlara ve yakınlarına ait kişisel verileri hukuka aykırı şekilde paylaştığı ve yakınlarını arayarak acı durumlarını istismar ettiği gerekçesiyle Nevşehir'de gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

    Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybedenlerin yakınlarını arayarak rahatsız eden Filiz A. (AA)Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybedenlerin yakınlarını arayarak rahatsız eden Filiz A. (AA)

    Grand Kartal Otel'deki yangında yaşamını yitirenlere yönelik eylemleri nedeniyle gözaltına alınan Filiz A.'nın (20) Nevşehir Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

    Elebaşı adliyeye sevk edildi!

    Nevşehir Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Filiz A. adliyeye sevk edildi.

    Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybedenlerin yakınlarını arayarak rahatsız eden Filiz A. (AA)Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybedenlerin yakınlarını arayarak rahatsız eden Filiz A. (AA)

    FİLİZ A. GRUBUN YÖNETİCİSİ

    Öte yandan şüpheli Filiz A.'nın, yangında vefat edenler ve yakınlarına ait kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde paylaşıldığı sosyal medya platformundaki grubun yöneticisi olduğu öğrenildi.

    Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybedenlerin yakınlarını arayarak rahatsız eden Filiz A. (AA)Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybedenlerin yakınlarını arayarak rahatsız eden Filiz A. (AA)

    NE OLMUŞTU?

    İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 26 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Kartalkaya'daki otel yangınında vefat edenlere bir sosyal medya platformu üzerinden "çirkin ve ahlak dışı sözler sarf eden", onlara ve yakınlarına ait kişisel verileri hukuka aykırı şekilde paylaşan ve yakınlarını arayarak acı durumlarını istismar ettikleri öne sürülen kişilerden Aksaray'da ikamet eden B.M.D. (21), Nevşehir'de ikamet eden Filiz A. ve Bitlis'te ikamet eden D.D'nin (19) gözaltına alındığını duyurmuştu. Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, 18 yaşından küçük olduğu öğrenilen 3 şüphelinin daha Van, Diyarbakır ve İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğüne getirildiğini bildirmişti.

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