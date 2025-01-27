SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Mersin'de kuzen belediyeciliği! CHP'li Vahap Seçer'in nepotizm ağı deşifre oldu: Hala oğlu 'Gökayaz'lara kıyak atamalar ballı maaşlar

CHP'li belediyeler usulsüzlüklerinin yanı sıra nepotizm ve akraba atamalar��yla gündeme geliyor. Takvim.com.tr, CHP'li Vahap Seçer'in hala oğullarına yaptığı kıyak atamaları mercek altına aldı, Mersin Büyükşehir Belediyesi'ndeki "kuzen" atamalarını belgeleriyle deşifre etti. Semih Gökayaz, Bünyamin Gökayaz ve Serdal Gökayaz'ın belediyede üst düzey görevlere getirilip maaşa bağlandığı ortaya çıktı. Kuzenlerden kimine "müdürlük" tevdi edilirken kimine de "başkanlık" verilmiş.

Özel Haber Özel Haber
Giriş Tarihi :27 Ocak 2025 , 13:21 Güncelleme Tarihi :27 Ocak 2025 , 13:44
Mersin’de kuzen belediyeciliği! CHP’li Vahap Seçer’in nepotizm ağı deşifre oldu: Hala oğlu ’Gökayaz’lara kıyak atamalar ballı maaşlar

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Şu sıralar usulsüzlükler, ihale vurgunları ve faciaya yol açan ihmalleriyle gündemde olan CHP'li belediyelerin "nepotizm" ağı birer birer deşifre oluyor.

    Takvim.com.tr, CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi'ndeki "kuzen" atamaları belgeleriyle gün yüzüne çıkardı.

    Buna göre; CHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, "Gökayaz" soyadını taşıyan hala oğullarını belediyede üst düzey görevlere getirip maaşa bağladı.

    Mersin'de kuzen belediyeciliği (Takvim.com.tr)Mersin'de kuzen belediyeciliği (Takvim.com.tr)


    TAKVİM.COM.TR BELGELERİYLE DEŞİFRE ETTİ

    Hala oğlu Semih Gökayaz "Başkan Danışmanı" olarak görev yapıyor. Ayaz'ın bir dönem Adana Barosu Başkanı olduğu biliniyor.

    Mersin'de kuzen belediyeciliği (Takvim.com.tr)Mersin'de kuzen belediyeciliği (Takvim.com.tr)

    Bünyamin Gökayaz, Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nde "Şube Müdürü" pozisyonunda maaş alıyor.

    Mersin'de kuzen belediyeciliği (Takvim.com.tr)Mersin'de kuzen belediyeciliği (Takvim.com.tr)

    Serdal Gökayaz ise hem "Eğitim Kurulu Başkanı" hem de "Genel Sekreter Yardımcısı" titrine sahip.

    Mersin'de kuzen belediyeciliği (Takvim.com.tr)Mersin'de kuzen belediyeciliği (Takvim.com.tr)

    Geride bıraktığımız günlerde 'Gökayaz'ların annesi vefat etmiş, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer cenaze töreninde kuzenleriyle yan yana görüntülenmişti.

    Tanju Özcan ve itfaiyeyi bağladığı dayısının oğlu Sedat Gülener (Takvim.com.tr Arşiv)Tanju Özcan ve itfaiyeyi bağladığı dayısının oğlu Sedat Gülener (Takvim.com.tr Arşiv)


    Mersin'deki nepotizm şeması akıllara diğer CHP'li belediyelerdeki akraba kayırmacılığını getirdi.

    BOLU'DA "DAYI OĞLU" BELEDİYECİLİĞİ: İTFAİYEYİ KUZENİNE VERDİ

    Bolu'da belediye başkanı Tanju Özcan'ın itfaiye teşkilatını dayı oğlu Sedat Gülener'e bağlaması tepkileri beraberinde getirdi. Yangın faciası sonrası başlatılan soruşturma kapsamında Gülener tutuklandı.

    Boludan sonra Antalya! CHPli Muhittin Böcek itfaiyeyi yeğeni Cemil Böceke bağladı!Boludan sonra Antalya! CHPli Muhittin Böcek itfaiyeyi yeğeni Cemil Böceke bağladı!


    MUHİTTİN BÖCEK'TEN "YEĞEN" ATAMASI

    CHP'li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Genel Sekreter Yardımcılığı görevine yeğeni Cemil Böcek'i getirdi.

    Cemil Böcek, Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı, İtfaiye Dairesi Başkanlığı başta olmak üzere toplamda 7 daire başkanlığından sorumlu olacak.

    Terör tutuklusu Ahmet Özer'in Esenyurt'ta kurduğu aile saltanatı (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)Terör tutuklusu Ahmet Özer'in Esenyurt'ta kurduğu aile saltanatı (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)


    CHP/DEM'Lİ AHMET ÖZER'İN NEPOTİZM ŞEMASI! BELEDİYEYİ AKRABALARINA PEŞKEŞ ÇEKTİ

    Geride bıraktığımız aylarda hakkında başlatılan terör soruşturması kapsamında tutuklanan CHP/DEM'li Ahmet Özer'in Esenyurt'ta nepotizm çarkı kurduğu, akrabalarını maaşa bağladığı tespit edildi.

    Ahmet Özer görevden alınmadan önce kayınbiraderi Metin Günsan'ı Esenyurt Belediyesi'nde Genel Koordinatör ve belediyede Mali İşler Koordinatörü olarak görevlendirdi. 'Başka kimseyi bulamadım' diyerek kendini savundu.
    Terör tutuklusu Ahmet Özer'in Esenyurt'ta kurduğu aile saltanatı (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)Terör tutuklusu Ahmet Özer'in Esenyurt'ta kurduğu aile saltanatı (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)


    Özer'in oğlu Serhan Özer'e Fen İşleri ve Park Bahçeler Müdürlüğü'nde Danışmanlık, kızı Seraf Özer'e ise Medya ve İletişimden Sorumlu Danışmanlık görevi verdiği belirlendi.

    Kardeşi Azad Özer'in Koruma Sorumlusu olduğu, kız kardeşinin oğlu Muhammet Özçoban'ın Özel Kalem Müdürü olduğu, diğer kız kardeşinin oğlu Savaş Çağlar'ın ise önce İmardan Sorumlu Danışman daha sonra ise Teknik İşler ve İmar'dan sorumlu Danışman yapıldığı saptandı.

    Ahmet Özer'in dayısının oğlu Muhammet Yılmaz'ın ise İşyeri Ruhsat İşleri Danışmanı olarak görev yaptığı kaydedildi. Özer'in dayısının oğlu Botan Fırat Yılmaz'ın ise özel kalem personeli olarak çalıştığı belirtildi.

    CHP/DEMli Ahmet Özerin nepotizm şeması! Belediyeyi akrabalarına peşkeş çekti: JR Özerler WhatsApptan talimat yağdırmışCHP/DEMli Ahmet Özerin nepotizm şeması! Belediyeyi akrabalarına peşkeş çekti: JR Özerler WhatsApptan talimat yağdırmış



    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Formülü Tanju buldu aklı kuzeni verdi! Bolu’daki faciada belediye ve otel arasında Grand iş birliği | Takvim.com.tr belgelerle deşifre etti
    Mersin’de kuzen belediyeciliği! CHP’li Vahap Seçer’in nepotizm ağı deşifre oldu: Hala oğlu ’Gökayaz’lara kıyak atamalar ballı maaşlar
    Binance
    Kişisel verilere siber kalkan! MİT’ten ortak operasyon: 5 şüpheli tutuklandı
    CANLI | ABD’nin NAKBA planı dünya basınında | Netzarim Koridoru açıldı... Gazze’de Türk bayrağı
    Bolu’daki otel faciasında vefat edenlerin ailelerini arayıp dalga geçtiler: 6 şüpheli yakalandı I Alçaklığa soruşturma!
    Papara
    Kadıköy bit pazarında dehşet: Çok yakışıklısın diyerek kalbinden bıçakladılar! İtalyan şefin oğlu yoğun bakımda
    ANNEYE EN AZ 64 BİN 724 TL | Maaşa göre kim ne kadar iş göremezlik ödeneği alacak?
    1999-2008-2016 SGK girişine kıdem avantajı! Yıl+prim+gün hesabı geldi: 1, 5, 10, 20 yıla...
    Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Suudi medyasına konuştu: PKK/YPG’ye karşı operasyona destek vermeye hazırız
    Narin Güran cinayetinde flaş gelişme! Gerekçeli kararda dikkat çeken detay: Yüksel, Enes, Salim cesedin başında beklediler! Yasak aşk raporda
    CANLI TAKİP | Kartalkaya’daki otel yangını: Sorumlular hesap verecek! Tutuklu sayısı 19’a yükseldi
    Grand Kartal’ın sahibi Halit Ergül’den Gazelle oyunu! Orman işgaliyle 13 kat daha büyüme! Grand Kartal’daki yangının çıkış nedeni belli oldu
    Spor yazarları 3-2 biten Fenerbahçe-Göztepe maçını değerlendirdi