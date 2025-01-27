MUHİTTİN BÖCEK'TEN "YEĞEN" ATAMASI CHP 'li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Genel Sekreter Yardımcılığı görevine yeğeni Cemil Böcek'i getirdi. Cemil Böcek, Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı, İtfaiye Dairesi Başkanlığı başta olmak üzere toplamda 7 daire başkanlığından sorumlu olacak.

Terör tutuklusu Ahmet Özer'in Esenyurt'ta kurduğu aile saltanatı (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

Özer'in oğlu Serhan Özer'e Fen İşleri ve Park Bahçeler Müdürlüğü'nde Danışmanlık, kızı Seraf Özer'e ise Medya ve İletişimden Sorumlu Danışmanlık görevi verdiği belirlendi.

Kardeşi Azad Özer'in Koruma Sorumlusu olduğu, kız kardeşinin oğlu Muhammet Özçoban'ın Özel Kalem Müdürü olduğu, diğer kız kardeşinin oğlu Savaş Çağlar'ın ise önce İmardan Sorumlu Danışman daha sonra ise Teknik İşler ve İmar'dan sorumlu Danışman yapıldığı saptandı.



Ahmet Özer'in dayısının oğlu Muhammet Yılmaz'ın ise İşyeri Ruhsat İşleri Danışmanı olarak görev yaptığı kaydedildi. Özer'in dayısının oğlu Botan Fırat Yılmaz'ın ise özel kalem personeli olarak çalıştığı belirtildi.