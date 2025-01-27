MUHİTTİN BÖCEK'TEN "YEĞEN" ATAMASI
CHP'li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Genel Sekreter Yardımcılığı görevine yeğeni Cemil Böcek'i getirdi.
Cemil Böcek, Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı, İtfaiye Dairesi Başkanlığı başta olmak üzere toplamda 7 daire başkanlığından sorumlu olacak.
Terör tutuklusu Ahmet Özer'in Esenyurt'ta kurduğu aile saltanatı (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)
CHP/DEM'Lİ AHMET ÖZER'İN NEPOTİZM ŞEMASI! BELEDİYEYİ AKRABALARINA PEŞKEŞ ÇEKTİ
Geride bıraktığımız aylarda hakkında başlatılan terör soruşturması kapsamında tutuklanan CHP
/DEM'li Ahmet Özer'in Esenyurt'ta nepotizm çarkı kurduğu, akrabalarını maaşa bağladığı tespit edildi.
Ahmet Özer görevden alınmadan önce kayınbiraderi Metin Günsan'ı Esenyurt Belediyesi'nde Genel Koordinatör ve belediyede Mali İşler Koordinatörü olarak görevlendirdi. 'Başka kimseyi bulamadım' diyerek kendini savundu.
Terör tutuklusu Ahmet Özer'in Esenyurt'ta kurduğu aile saltanatı (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)
Özer'in oğlu Serhan Özer'e Fen İşleri ve Park Bahçeler Müdürlüğü'nde Danışmanlık, kızı Seraf Özer'e ise Medya ve İletişimden Sorumlu Danışmanlık görevi verdiği belirlendi.
Kardeşi Azad Özer'in Koruma Sorumlusu olduğu, kız kardeşinin oğlu Muhammet Özçoban'ın Özel Kalem Müdürü olduğu, diğer kız kardeşinin oğlu Savaş Çağlar'ın ise önce İmardan Sorumlu Danışman daha sonra ise Teknik İşler ve İmar'dan sorumlu Danışman yapıldığı saptandı.
Ahmet Özer'in dayısının oğlu Muhammet Yılmaz'ın ise İşyeri Ruhsat İşleri Danışmanı olarak görev yaptığı kaydedildi. Özer'in dayısının oğlu Botan Fırat Yılmaz'ın ise özel kalem personeli olarak çalıştığı belirtildi.