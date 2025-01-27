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Formülü Tanju buldu aklı kuzeni verdi! Bolu'daki faciada belediye ve otel arasında "Grand" iş birliği | Takvim.com.tr belgelerle deşifre etti

Bolu'daki yangın faciasında yeni skandal ortaya çıktı. Grand Kartal'ın para harcamamak için yangın denetimini iptal ettirdiği tespit edildi. Otelin yangın denetimi başvurusunu yapan Kadir Özdemir ifadesinde Bolu Belediyesi ile otel yetkililerinin ilişkisini itiraf etti. Buna göre otele "İptal dilekçesi yazın" aklını Tanju Özcan'ın kuzeni Sedat Gülener verdi. Gülener bir gün sonra itfaiyenin otel denetimini iptal etti. Mahkemedeki tutanaklarda da "İtfaiyeden biri gelip otelin tamamını denetlemiş" ibaresi dikkat çekti. Gülener'in ifadesine de ulaşıldı. Öte yandan İsmail Saymaz ve Tanju Özcan'ın "70 metrekare denetlendi" yalanı belgenin orijinal haliyle çürütüldü.

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Giriş Tarihi :27 Ocak 2025 , 12:02 Güncelleme Tarihi :28 Ocak 2025 , 08:26
Formülü Tanju buldu aklı kuzeni verdi! Bolu’daki faciada belediye ve otel arasında Grand iş birliği | Takvim.com.tr belgelerle deşifre etti

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    Bolu'daki faciada yitip giden 78 canın acısı yüreklere kor gibi düştü.

    Facia oteline "yangın yeterlilik" belgesi veren CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ise sorumluluktan kaçmak için ısrarla ve sistematik bir şekilde yalana başvurdu.

    Ancak gerçekler belgelerle ortaya çıktı.

    PARA HARCAMAMAK İÇİN YANGIN DENETİMİNİ İPTAL ETTİRDİLER

    Buna göre; Grand Kartal Otel'in para harcamamak için yangın denetimini iptal ettirdiği, CHP'li Bolu Belediyesi'nin de bile isteye bu duruma göz yumdu, ilgili kurumlara herhangi bir bilgilendirme yapmadığı ortaya çıktı.

    Otelin yangın denetimi için başvuru yapan ve belgelerde imzası bulunan Kadir Özdemir, Bolu Belediyesi ile otel yetkililerinin ilişkisini itiraf etti.



    "70 METREKARE" YALANI ELLERİNDE PATLADI! OTELİN TAMAMI DENETLENMİŞ

    Tanju Özcan, CHP'li isimler ve İsmail Saymaz'ın "Sadece 70 metrekare alan denetlendi" argümanı belgeyle çökerildi. Otelin tamamının denetlendiği tespit edildi.



    Saymaz'ın ve Halk TV'nin belge üzerinde oynama yapıp kamuoyunu yanıltması büyük tepki uyandırdı.



    Otelin kusurları raporda yer alırken otel yetkileri "Bu eksiklikleri gidermek çok masraflı denetimi iptal edebiliyorsak iptal ettirelim" dedi. Bunun üzerine Grand Kartal Otel'in iptal dilekçesi 24 Aralık 2024'te verildi.




    SADECE BİR GÜN SONRA... TANJU ÖZCAN'IN DAYI OĞLU DENETİMİ İPTAL ETTİ

    Sadece bir gün sonra, 25 Aralık 2024'te, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, itfaiyenin otel denetimini iptal etti.

    Yangın faciasında yeni skandal!




    Öte yandan facia oteline "iptal dilekçesi verin" aklı CHP'li belediyeden geldi.

    Otelin muhasebe biriminde çalışan Cemal Özer tarafından teslim alınan form, şirket yetkililerine bildirildi. Bundan sonra yaşanan süreci Muhasebe Müdürü Kadir Özdemir ifadesinde bütün detaylarıyla anlattı.

    Tanju Özcan ve dayı oğlu Sedat Gülener (Takvim.com.tr)Tanju Özcan ve dayı oğlu Sedat Gülener (Takvim.com.tr)


    AKLI BOLU BELEDİYESİ VERDİ: "İPTAL DİLEKÇESİ VERİN"

    Kadir Özdemir, otelin yöneticisi Ahmet Demir'in Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ile görüştüğünü, Güllener'in 'iptal dilekçesi verin' dediğini aktardı.

    Özdemir, "Genel Müdürümüz Emir Aras, otel bünyesinde kayak çıkış yani -1 kata bir kafe açılacağını bu kafenin Mudurnu Enerji firmasına ait olduğunu, sahibinin arkadaşı İbrahim Polat olduğunu, yangın belgesi için yardımcı olmamı istedi.

    Ben de Bolu Belediyesine dilekçe ile başvurdum. Ancak dilekçe ibraz ederken sözlü olarak burası kafe olacak dememe rağmen dilekçede bu hususa yer verilmemiş. Bir süre sonra otele belediyeden görevliler geldi ve tüm otelde detaylı bir inceleme yaptılar.

    Böyle olunca biz dilekçenin yanlış verildiğini fark ettik. Aslında amacımız kafe açılması için dilekçe vermekti. Bu konuyu şirketin diğer oteli olan Gazelle Otel Müdürü Ahmet Demir ile paylaştım.

    Ahmet Demir de bunun üzerine Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ile görüşmüş. Sedat Gülener, Ahmet Demir'e iptal dilekçesi vermemizi söylemiş. Konuyu Emir Aras ile paylaştım.

    Emir bey de, 'İptal dilekçesi yazalım' dedi. 24 Aralık'ta tekrar belediyeye giderek iptal dilekçesi verdim" dedi.

    "RAPOR DÜZENLENİP DÜZENLENMEDİĞİNİ HATIRLAMIYORUM"
    Soruşturma kapsamında tutuklanan Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener'in ifadesine de ulaşıldı. 110 bin lira maaşla çalışan Gülener, "Yangın güvenliği denetleme başvuru dilekçesi yazı işleri müdürlüğüne giriş yapar. Yazı işleri ilgili müdürlüğe gönderir. Müdürlük bunu ilgili birime havale eder. Bu taleplerde yazı işleri müdürlüğü tarafından itfaiye müdürlüğüne havale edilir. Dilekçe geldiğinde benim haberim olmaz. İlgili birime havale edilir. Denetimden sonrada benim haberim yoktur. Ancak belediye de yazışmaların olduğu sistem olan AKOS'a yazışma düştüğünde ben oradan bakıp görebilirim. Müdürlerin ne havale ettiğini silsilenin sonunda görebilirim. Grand Kartal Otele ilişkin itfaiye müdürlüğünün yapmış olduğu denetimden yazışma bana gelene kadar haberim olmamıştı. Ancak dilekçenin geri çekildiğini, geri çekilme dilekçesi verildiğini gördüğümde dikkatimi çekmişti. İlgili müdür yani itfaiye müdürü bana bu konuyu anlattı. İlk dilekçenin neden iptal edildiği hususu dikkatimi çektiği için itfaiye müdürüne durumu sordum. İtfaiye müdürü bana itfaiye raporu için başvurmuşlardı. İkinci bir dilekçe ile başvurularını geri çekiyorlar. Bende yapmamız gereken nedir dedim. Oda dilekçeyi iptal edebileceklerini söyledi.

    Gazelle Otel Müdürü Ahmet Demir ile bu konuda telefonla görüşme yaptım. Bir evrakı olduğunu, evraka bakabilir misiniz dedi. Dilekçesini verdiği aşamadan sonra olabilir. Zaten verilen dilekçelerde bize başvurulması rutin bir iştir. Önceden uygunsuzluk raporu düzenlenip düzenlenmediğini hatırlamıyorum.

    Talep üzerine yapılan denetimlerde eksiklik geldiğinde uygunsuzluk raporunu şahsa teslim ederiz. Yani talep edene teslim ederiz. Ben Grand Kartal Otel sahiplerini yakından tanımam." dedi.

    KİM BU KADİR ÖZDEMİR?
    Grand Kartal Otel'de muhasebe biriminde yönetici olarak görev yapan Kadir Özdemir, otelin yangın denetimi için başvuru yapan kişi olarak dikkat çekiyor.

    Özdemir'in 12 Aralık 2024'teki başvurusunun ardından Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü uzmanları, otelde denetim gerçekleştirmişti.

    Kadir Özdemir'in ifadesine göre, Grand Kartal Otel'in iptal dilekçesi 24 Aralık 2024'te verildi.

    Sadece bir gün sonra, 25 Aralık 2024'te, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, itfaiyenin otel denetimini iptal etti.

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