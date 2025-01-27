Formülü Tanju buldu aklı kuzeni verdi! Bolu'daki faciada belediye ve otel arasında "Grand" iş birliği | Takvim.com.tr belgelerle deşifre etti

Tanju Özcan ve dayı oğlu Sedat Gülener (Takvim.com.tr)





AKLI BOLU BELEDİYESİ VERDİ: "İPTAL DİLEKÇESİ VERİN"



Kadir Özdemir, otelin yöneticisi Ahmet Demir'in Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ile görüştüğünü, Güllener'in 'iptal dilekçesi verin' dediğini aktardı.



Özdemir, "Genel Müdürümüz Emir Aras, otel bünyesinde kayak çıkış yani -1 kata bir kafe açılacağını bu kafenin Mudurnu Enerji firmasına ait olduğunu, sahibinin arkadaşı İbrahim Polat olduğunu, yangın belgesi için yardımcı olmamı istedi.

Ben de Bolu Belediyesine dilekçe ile başvurdum. Ancak dilekçe ibraz ederken sözlü olarak burası kafe olacak dememe rağmen dilekçede bu hususa yer verilmemiş. Bir süre sonra otele belediyeden görevliler geldi ve tüm otelde detaylı bir inceleme yaptılar.



Böyle olunca biz dilekçenin yanlış verildiğini fark ettik. Aslında amacımız kafe açılması için dilekçe vermekti. Bu konuyu şirketin diğer oteli olan Gazelle Otel Müdürü Ahmet Demir ile paylaştım.



Ahmet Demir de bunun üzerine Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ile görüşmüş. Sedat Gülener, Ahmet Demir'e iptal dilekçesi vermemizi söylemiş. Konuyu Emir Aras ile paylaştım.

Emir bey de, 'İptal dilekçesi yazalım' dedi. 24 Aralık'ta tekrar belediyeye giderek iptal dilekçesi verdim" dedi.

"RAPOR DÜZENLENİP DÜZENLENMEDİĞİNİ HATIRLAMIYORUM"

Soruşturma kapsamında tutuklanan Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener'in ifadesine de ulaşıldı. 110 bin lira maaşla çalışan Gülener, "Yangın güvenliği denetleme başvuru dilekçesi yazı işleri müdürlüğüne giriş yapar. Yazı işleri ilgili müdürlüğe gönderir. Müdürlük bunu ilgili birime havale eder. Bu taleplerde yazı işleri müdürlüğü tarafından itfaiye müdürlüğüne havale edilir. Dilekçe geldiğinde benim haberim olmaz. İlgili birime havale edilir. Denetimden sonrada benim haberim yoktur. Ancak belediye de yazışmaların olduğu sistem olan AKOS'a yazışma düştüğünde ben oradan bakıp görebilirim. Müdürlerin ne havale ettiğini silsilenin sonunda görebilirim. Grand Kartal Otele ilişkin itfaiye müdürlüğünün yapmış olduğu denetimden yazışma bana gelene kadar haberim olmamıştı. Ancak dilekçenin geri çekildiğini, geri çekilme dilekçesi verildiğini gördüğümde dikkatimi çekmişti. İlgili müdür yani itfaiye müdürü bana bu konuyu anlattı. İlk dilekçenin neden iptal edildiği hususu dikkatimi çektiği için itfaiye müdürüne durumu sordum. İtfaiye müdürü bana itfaiye raporu için başvurmuşlardı. İkinci bir dilekçe ile başvurularını geri çekiyorlar. Bende yapmamız gereken nedir dedim. Oda dilekçeyi iptal edebileceklerini söyledi.

Gazelle Otel Müdürü Ahmet Demir ile bu konuda telefonla görüşme yaptım. Bir evrakı olduğunu, evraka bakabilir misiniz dedi. Dilekçesini verdiği aşamadan sonra olabilir. Zaten verilen dilekçelerde bize başvurulması rutin bir iştir. Önceden uygunsuzluk raporu düzenlenip düzenlenmediğini hatırlamıyorum.

Talep üzerine yapılan denetimlerde eksiklik geldiğinde uygunsuzluk raporunu şahsa teslim ederiz. Yani talep edene teslim ederiz. Ben Grand Kartal Otel sahiplerini yakından tanımam." dedi.



KİM BU KADİR ÖZDEMİR?

Grand Kartal Otel'de muhasebe biriminde yönetici olarak görev yapan Kadir Özdemir, otelin yangın denetimi için başvuru yapan kişi olarak dikkat çekiyor.



Özdemir'in 12 Aralık 2024'teki başvurusunun ardından Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü uzmanları, otelde denetim gerçekleştirmişti.

Kadir Özdemir'in ifadesine göre, Grand Kartal Otel'in iptal dilekçesi 24 Aralık 2024'te verildi.



Sadece bir gün sonra, 25 Aralık 2024'te, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, itfaiyenin otel denetimini iptal etti.