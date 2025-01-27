İstanbul Valiliğinden cuma namazı kararı! Kamu kurumlarına yazı gönderildi

İstanbul Valiliği kamu kurumlarında çalışanların cuma namazına gitmelerine ilişkin genelge yayınladı. Uygulamalardaki aksaklıkların giderilmesine yönelik hazırlanan genelgede dini inanç hürriyetinin güvenceye alınmasına vurgu yapıldı.
Valilik tarafından kamu kurumlarına gönderilen genelgede şu ifadeler yer aldı
Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürl��ğünün 2016/1 Sayılı Genelgesi ile Anayasa ve ilgili mevzuatla güvence altına alınan dini inanç hürriyetinin bir gereği olarak, cuma namazı saatinin mesai saatlerine denk gelmesi halinde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlardan isteyenlere mesai kaybına neden olmaksızın izin verildiği ilgili yazımızla bildirilmişti.
İstanbul Valisi Davut Gül imzasıyla kamu kurumlarına genelde gönderildi. (AA)
DİNİ İNANÇ HÜRRİYETİ
Uygulamada birtakım aksaklıkların olduğu, personel isim ve imzasının alınması, izin saatlerinin hafta içi mesai saatlerine ilave edilmesi gibi farklı uygulamaların görüldüğü belirtilen yazıda ibadetlerin engellenmemesi hususunun altı çizildi.
İstanbul Valisi Davut Gül imzasıyla kamu kurumlarına genelde gönderildi. (AA)
Genelgede şu ifadelere yer verildi:
Genelgenin ruhu, dini inanç hürriyetinin gereği olarak ibadet etmeye gitmenin engellenmemesini, mesai kaybına neden olmamak ifadesi; tıpkı idari izinlerde olduğu gibi yeterli sayıda personel bulundurularak işlerin aksamamasının sağlanmasını ifade etmektedir. Bu kapsamda, Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün 2016/1 sayılı Genelgesi'nin yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda uygulanması hususunda bilgilerini ve gereğini önemle rica ederim.