İstanbul Valiliğinden cuma namazı kararı! Kamu kurumlarına yazı gönderildi

İstanbul Valiliği kamu kurumlarında çalışanların cuma namazına gitmelerine ilişkin genelge yayınladı. Uygulamalardaki aksaklıkların giderilmesine yönelik hazırlanan genelgede dini inanç hürriyetinin güvenceye alınmasına vurgu yapıldı.

Valilik tarafından kamu kurumlarına gönderilen genelgede şu ifadeler yer aldı

Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürl��ğünün 2016/1 Sayılı Genelgesi ile Anayasa ve ilgili mevzuatla güvence altına alınan dini inanç hürriyetinin bir gereği olarak, cuma namazı saatinin mesai saatlerine denk gelmesi halinde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlardan isteyenlere mesai kaybına neden olmaksızın izin verildiği ilgili yazımızla bildirilmişti.