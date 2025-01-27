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Şanlıurfa'da vahşet! 2'si evde biri hastanede can verdi | Valilik açıkladı: Katil anne

Şanlıurfa'da eşinden boşanan Serap Yamaca ile büyük kızı evlerinde silahla vurulmuş olarak bulundu. Kolunda serum takılı halde hareketsiz yatan 8 yaşındaki küçük kızı Nida Yamaca’nın da ilaç katılarak zehirlenmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulurken Valilikten yapılan açıklamada olayın anne tarafından gerçekleştirildiği belirtildi.

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Giriş Tarihi :27 Ocak 2025 , 16:58 Güncelleme Tarihi :27 Ocak 2025 , 17:10
Şanlıurfa’da vahşet! 2’si evde biri hastanede can verdi | Valilik açıkladı: Katil anne

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    Şanlıurfa'da saat 14.00 sıralarında Alibaba Mahallesi'ndeki 11 katlı binanın 7'nci katında meydana gelen korkunç olayda anne ve iki kızı yaşamını yitirdi. Bir süre önce boşandığı öğrenilen Serap Yamaca (35), evde bulunan altınlarını emanet olarak komşusuna bıraktıktan sonra geri döndü. Bir süre sonra anne ve 2 kızının bulunduğu daireden silah sesi duyuldu. Komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Daireye giren ekipler, Serap Yamaca ile büyük kızı İsmet Ada Yamaca'yı yerde kanlar içinde yatarken, küçük kız Nida Yamaca'yı ise kolunda serum takılı hareketsiz buldu. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Serap ve İsmet Ada Yamaca'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Nida Yamaca da doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

    Valilik, ʺkatil anneʺ dedi.(DHA)Valilik, ʺkatil anneʺ dedi.(DHA)

    Bir hastanenin bilgi işlem bölümünde çalışan Serap Yamaca ile kızları Nida ve İsmet Ada'nın cenazeleri otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Nida Yamaca'nın serumuna ilaç katılarak zehirlenmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulurken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

    Serap Yamaca ile kızlarının cenazeleri otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.(DHA) Serap Yamaca ile kızlarının cenazeleri otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.(DHA)

    VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

    Şanlıurfa Valiliği, anne ve 2 kızının evlerinde ölü bulunmasına ilişki açıklama yaptı. Valilikten yapılan açıklamada, olayın anne tarafından gerçekleştirildiği belirtilerek, "27.01.2025 günü Karaköprü ilçemize bağlı Alibaba Mahallesi'nde meydana gelen olayda, anne S.K. (38), kızları 14 yaşındaki İ.A.Y. ve 8 yaşındaki N.Y.'yi öldürmeye teşebbüs etmiş, ardından ateşli silahla intihar etmiştir. Anne S.K. ve kızı İ.A.Y. olay yerinde hayatını kaybederken, N.Y. ise 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından sevk edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştır. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Yaşanan üzücü olayla ilgili adli soruşturma başlatılmıştır" denildi.

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