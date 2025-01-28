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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin o anı anlattı: Uçak kazasında ölen öğrencimi unutmuyorum

Takvim, Sabah, A Haber Youtube ortak yayınında samimi açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Unutamadığınız bir öğrenciniz var mı?" sorumuza verdiği yanıtla herkesi duygulandırdı. Tekin, her öğrencisinin kendisi için kıymetli olduğunu ifade ederken 1994 yılında meydana gelen uçak kazasında ölen öğrencisini anlatırken kelimeler boğazına düğümlendi. Peki o kaza hakkında neler biliniyor? Takvim.com.tr olarak araştırdık.

Fatma Gül Fatma Gül
Giriş Tarihi :28 Ocak 2025 , 19:35 Güncelleme Tarihi :28 Ocak 2025 , 19:55
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin o anı anlattı: Uçak kazasında ölen öğrencimi unutmuyorum

İÇİNDEKİLER

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    Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Takvim, A Haber, Sabah Youtube ortak yayınının konuğu oldu.

    Gerek yeni öğretmen atama sistemi hakkında gerekse gündemdeki konular hakkında önemli açıklamalarda bulunan Bakan Yusuf Tekin'e "Hiç unutamadığınız bir öğrenciniz var mı?" diye sorduk.

    Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (Takvim.com.tr)Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (Takvim.com.tr)

    HİÇ UNUTAMADIĞI ACI!
    Tekin, cümlelerine yutkunarak başladı. Yönelttiğimiz bir soru ise Bakan Tekin'i duygulandırdı. Tekin anlattığı bir olayla hepimizi 1990'lı yıllara götürdü.

    İşte o detay:

    Sayın Hocam öğretmenlik yaptınız. Genelde öğretmenlere sorduğumuzda illa ki bununla ilgili bir hikayesi anlatıyor. Unutamadığınız bir öğrenciniz oldu mu? Yani var mı?

    Şöyle ben öğretim üyeliği yaptım uzun yıllar. 1994 yılında araştırma görevlisi olarak başladım. Bakan Yardımcısı oldum. 2011'e kadar üniversitelerde eğitim öğretim faaliyeti yürüttüm. Unutamadığım çok öğrencim var. Çok katkı verdiğimiz öğrencimiz oldu.

    Hazin olayları insan unutamıyor. 1995 yılındaydı. Hiç unutamadım. Ankara-Van uçuşu. Van'a giden uçak kaza yapmıştı.

    Orada bir kaybımız oldu. Allah rahmet eylesin. Onun dışında da şuanda da halen değişik kamu kurumlarında çalışan öğrencilerimiz geliyorlar.

    Bakan Tekin'in bahsettiği uçak kazası (Takvim.com.tr)Bakan Tekin'in bahsettiği uçak kazası (Takvim.com.tr)

    O KAZA HAKKINDA NE BİLİYORUZ?
    Tarih Aralık 1994'ü gösteriyordu. Ankara'dan kalkan THY'nin Boeing 700-400 tipi uçağı Van Havalimanı'na inerken düşmüş, ön koltukta yolculuk yapan vatandaşlar hayatını kaybetmişti.

    Bakan Tekin'in bahsettiği uçak kazası (Takvim.com.tr)Bakan Tekin'in bahsettiği uçak kazası (Takvim.com.tr)

    Kaza sonrası olay yerine ulaşan yakındaki jandarma karakolundaki dağ komandoları tipi ve karanlığa rağmen kurtarma çalışmalarına devam etmişti.

    Bakan Tekin'in bahsettiği uçak kazası (Takvim.com.tr)Bakan Tekin'in bahsettiği uçak kazası (Takvim.com.tr)

    İŞTE PİLOT VE KULE ARASINDAKİ O KONUŞMA
    Pilot ile kule arasındaki son görüşme de ortaya çıkmıştı.

    Kulenin "Görüş mesafesi yok. İnemezsin" dediği pilotun ise "Bir defa deneyeceğim" diye yanıt verdiği kayıtlara geçmişti.

    İşte o konuşmanın tamamı:

    Kule: İnemezsin. Görüş mesafesi 100 metre.

    Pilot: Deneyeceğim.

    Kule: Seni Ankara'ya göndereceğim ya da müsaitse Diyarbakır'a indireceğim.

    Pilot: Bir defa deneyeceğim olmazsa Ankara'ya döneceğim.

    Kule: İnme. Seni bile göremiyorum. Sadece uçağın sesini duyuyorum.

    Pilot:

    (Bu sırada ses kesiliyor ve kule uçağın yere çakılma sesini duyuyor)

    Bakan Tekin'in bahsettiği uçak kazası (Takvim.com.tr)Bakan Tekin'in bahsettiği uçak kazası (Takvim.com.tr)

    DÜŞEN UÇAKTA KİMLER VARDI?
    Düşen uçakta hayatını kaybedenler arasında kaptan pilot Adem Umgun ve yardımcı pilot Yavuz Alıcı, hostesler Sevda Gürler, Aynur Savcı ve Yeter Türk de vardı.

    Yolcular ise bir hayli çoktu:

    Astsubay Ayhan Aytulun, Esin Aytulun, Ömer Faruk Aytulun, Nihat Dinçer, Kadir Sarıhan, Sema Maslak, Bayram Maslak, Çağlar Selçuk, Demet Uygun, Evren Dede, Resul Yalnız, Turgut Kayhan, Işık Ünalan, Yılmaz Çamurcu, Mehmet Akkemik, İbrahim Gökalp, Kerem Kızılaltın, Alev Mızrak, Kıymet Parlak, Hürmüz Kabalı, Burçin Yörük, Ercan Uyak, Taner Bahadır, Osman Kıyat, Hakan Girgör, İdris Sarıhan, Oğuz Yıltaş, C. Kılınç, M.Nur Aytulun, Hakan Keyfi, Ali Bozkır, Leyla Bozkır, Kıymet Dede, MK. Gökçar, Zeynep Şen, Kartal Marsan, İlyas Türetken, Fikri Demirkıran, Haluk Demircan, Nermin Akkemik, Çağatay Özdeniz, K. Yıldırımçakar, Rengim Yağcı, Aydın Yaşlı, Ezgi Kabalı, Mustafa Kabalı, Halit Suvar, Kadir Çeliker, Taner Uyak, Ahmet Varlı...

    1994 Ankara-Van uçak kazası (Takvim.com.tr)1994 Ankara-Van uçak kazası (Takvim.com.tr)

    İNİLTİLER GELİYORDU

    Korkunç kazadan hafif yaralı olarak kurtulan Abdullah Aslan, "Ankara'da yaptığım askerliğimi bitirdim. Memleketim Van'a dönüyordum" dedi ve olayı şöyle anlatmıştı:

    Hava pusluydu, alçalırken çok sarsıldık. İyice alçaldığımızda yeri gördüm. Meydanın ortasına gelmemize rağmen tekerler yere değmedi. Tekrar havalandık. Yolcular heyecanlanmaya başladı. O sırada bir gürültü koptu. Gözlerimi açtığımda uçağın ön tarafı yoktu. Her taraftan feryatlar, iniltiler geliyordu.

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