Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin o anı anlattı: Uçak kazasında ölen öğrencimi unutmuyorum

Bakan Tekin'in bahsettiği uçak kazası (Takvim.com.tr)
Kaza sonrası olay yerine ulaşan yakındaki jandarma karakolundaki dağ komandoları tipi ve karanlığa rağmen kurtarma çalışmalarına devam etmişti.
Bakan Tekin'in bahsettiği uçak kazası (Takvim.com.tr)
İŞTE PİLOT VE KULE ARASINDAKİ O KONUŞMA
Pilot ile kule arasındaki son görüşme de ortaya çıkmıştı.
Kulenin "Görüş mesafesi yok. İnemezsin" dediği pilotun ise "Bir defa deneyeceğim" diye yanıt verdiği kayıtlara geçmişti.
İşte o konuşmanın tamamı:
Kule: İnemezsin. Görüş mesafesi 100 metre.
Pilot: Deneyeceğim.
Kule: Seni Ankara'ya göndereceğim ya da müsaitse Diyarbakır'a indireceğim.
Pilot: Bir defa deneyeceğim olmazsa Ankara'ya döneceğim.
Kule: İnme. Seni bile göremiyorum. Sadece uçağın sesini duyuyorum.
Pilot: …
(Bu sırada ses kesiliyor ve kule uçağın yere çakılma sesini duyuyor)
Bakan Tekin'in bahsettiği uçak kazası (Takvim.com.tr)
DÜŞEN UÇAKTA KİMLER VARDI?
Düşen uçakta hayatını kaybedenler arasında kaptan pilot Adem Umgun ve yardımcı pilot Yavuz Alıcı, hostesler Sevda Gürler, Aynur Savcı ve Yeter Türk de vardı.
Yolcular ise bir hayli çoktu:
Astsubay Ayhan Aytulun, Esin Aytulun, Ömer Faruk Aytulun, Nihat Dinçer, Kadir Sarıhan, Sema Maslak, Bayram Maslak, Çağlar Selçuk, Demet Uygun, Evren Dede, Resul Yalnız, Turgut Kayhan, Işık Ünalan, Yılmaz Çamurcu, Mehmet Akkemik, İbrahim Gökalp, Kerem Kızılaltın, Alev Mızrak, Kıymet Parlak, Hürmüz Kabalı, Burçin Yörük, Ercan Uyak, Taner Bahadır, Osman Kıyat, Hakan Girgör, İdris Sarıhan, Oğuz Yıltaş, C. Kılınç, M.Nur Aytulun, Hakan Keyfi, Ali Bozkır, Leyla Bozkır, Kıymet Dede, MK. Gökçar, Zeynep Şen, Kartal Marsan, İlyas Türetken, Fikri Demirkıran, Haluk Demircan, Nermin Akkemik, Çağatay Özdeniz, K. Yıldırımçakar, Rengim Yağcı, Aydın Yaşlı, Ezgi Kabalı, Mustafa Kabalı, Halit Suvar, Kadir Çeliker, Taner Uyak, Ahmet Varlı...
1994 Ankara-Van uçak kazası (Takvim.com.tr)
İNİLTİLER GELİYORDU
Korkunç kazadan hafif yaralı olarak kurtulan Abdullah Aslan, "Ankara'da yaptığım askerliğimi bitirdim. Memleketim Van'a dönüyordum" dedi ve olayı şöyle anlatmıştı:
Hava pusluydu, alçalırken çok sarsıldık. İyice alçaldığımızda yeri gördüm. Meydanın ortasına gelmemize rağmen tekerler yere değmedi. Tekrar havalandık. Yolcular heyecanlanmaya başladı. O sırada bir gürültü koptu. Gözlerimi açtığımda uçağın ön tarafı yoktu. Her taraftan feryatlar, iniltiler geliyordu.