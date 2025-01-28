Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin o anı anlattı: Uçak kazasında ölen öğrencimi unutmuyorum

Gerek yeni öğretmen atama sistemi hakkında gerekse gündemdeki konular hakkında önemli açıklamalarda bulunan Bakan Yusuf Tekin'e "Hiç unutamadığınız bir öğrenciniz var mı?" diye sorduk.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (Takvim.com.tr)

HİÇ UNUTAMADIĞI ACI!

Tekin, cümlelerine yutkunarak başladı. Yönelttiğimiz bir soru ise Bakan Tekin'i duygulandırdı. Tekin anlattığı bir olayla hepimizi 1990'lı yıllara götürdü.

İşte o detay:

Sayın Hocam öğretmenlik yaptınız. Genelde öğretmenlere sorduğumuzda illa ki bununla ilgili bir hikayesi anlatıyor. Unutamadığınız bir öğrenciniz oldu mu? Yani var mı?

Şöyle ben öğretim üyeliği yaptım uzun yıllar. 1994 yılında araştırma görevlisi olarak başladım. Bakan Yardımcısı oldum. 2011'e kadar üniversitelerde eğitim öğretim faaliyeti yürüttüm. Unutamadığım çok öğrencim var. Çok katkı verdiğimiz öğrencimiz oldu.

Hazin olayları insan unutamıyor. 1995 yılındaydı. Hiç unutamadım. Ankara-Van uçuşu. Van'a giden uçak kaza yapmıştı.

Orada bir kaybımız oldu. Allah rahmet eylesin. Onun dışında da şuanda da halen değişik kamu kurumlarında çalışan öğrencilerimiz geliyorlar.