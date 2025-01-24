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Adalet Bakanı Tunç'tan CHP'li Özgür Özel'e korsan rapor tepkisi: "Büyük bir sorumsuzluk ve vicdansızlıktır"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Bolu yangınıyla ilgili paylaştığı bilirkişi raporunun korsan bir belge olduğunu açıkladı. Tunç, "Soruşturmayı yürüten Bolu Cumhuriyet Başsavcılığına sunulmamış, hiçbir resmi niteliği olmayan korsan bir metni rapor diye paylaşarak kamuoyunu yanıltmaya ve soruşturmayı etkilemeye çalışmak büyük bir sorumsuzluk ve vicdansızlıktır." dedi.

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Giriş Tarihi :24 Ocak 2025 , 17:21 Güncelleme Tarihi :24 Ocak 2025 , 17:21
Adalet Bakanı Tunç’tan CHP’li Özgür Özel’e korsan rapor tepkisi: Büyük bir sorumsuzluk ve vicdansızlıktır

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    CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bolu Kartalkaya'daki yangın felaketine ilişkin devam eden soruşturmaya yönelik olduğu iddia edilen bir bilirkişi raporunu sosyal medyadan paylaşarak hükümeti ve bakanları hedef aldı.

    KORSAN RAPOR

    Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Bolu yangınıyla ilgili paylaştığı bilirkişi raporunun korsan bir belge olduğunu açıkladı.

    Adalet Bakanı Yılmaz Tunç (Sosyal medya)Adalet Bakanı Yılmaz Tunç (Sosyal medya)

    Tunç, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

    Bolu Kartalkaya'da meydana gelen otel yangını ile ilgili soruşturma derinleştirilerek devam etmektedir.

    Soruşturmada yangının çıkış noktası ile ilgili elde edilen yeni belge ve bulgular ile kamera görüntüleri çerçevesinde; yangın ve binaların yangından korunması hususunda uzmanlıkları bulunan İstanbul Teknik Üniversitesi Afet Yönetimi Enstitüsü, Mimarlık Fakültesi, Elektrik-Elektronik Fakültesi, Makina Fakültesi ve İnşaat Fakültesi'nde görev yapan öğretim üyesi akademisyenlerden oluşan bilirkişi heyeti görevlendirilmiştir.

    Bu görevlendirme kapsamında konunun daha geniş bir şekilde uzmanlık sahibi kişiler tarafından detaylı incelemesinden rahatsız olanların, suçluluk psikolojisiyle sorumluluktan kurtulma çabası içerisine girdiklerini görmekteyiz.

    Yangın felaketi (Ajanslar)Yangın felaketi (Ajanslar)

    Soruşturmayı yürüten Bolu Cumhuriyet Başsavcılığına sunulmamış, hiçbir resmi niteliği olmayan korsan bir metni rapor diye paylaşarak kamuoyunu yanıltmaya ve soruşturmayı etkilemeye çalışmak büyük bir sorumsuzluk ve vicdansızlıktır.

    Bu durum, en başta faciada kaybettiğimiz canlarımızın ailelerine büyük saygısızlıktır ve milletimizi aldatmaktır.

    78 canımızı kaybettiğimiz bu facianın tüm boyutlarıyla aydınlatılmasından kim, neden rahatsız olabilir?

    İstanbul Teknik Üniversitesinden konunun uzmanı akademisyenlerin, bilim insanlarının olayı derinlemesine incelemesinden ve araştırmasından kim, neden rahatsız olabilir?

    Soruşturmanın her aşaması tarafsız ve bağımsız yargı tarafından büyük bir dikkat ve hassasiyetle yürütülmeye devam edecektir.

    Yangın felaketi (Ajanslar)Yangın felaketi (Ajanslar)

    Milletçe hepimizi derinden üzen acı olay üzerinden dezenformasyon yapılmaya çalışılması kabul edilemez.

    Soruşturma sürecinde herkesin sorumlu davranması gerekmektedir. Devam eden soruşturmayı etkilemeye yönelik açıklamalar yapmaktan sorumluluk makamında bulunanlar başta olmak üzere herkesin kaçınması gerekir.

    Milletimiz müsterih olsun.

    Devam eden bilirkişi incelemeleri bitip rapor hazırlandığında her şey kamuoyuyla şeffaf şekilde paylaşılacaktır.

    78 canımızın hesabı, bağımsız ve tarafsız Türk yargısı tarafından sorulacaktır. Bu faciaya neden olanlar yargı önünde hesap vermekten kurtulamayacaktır.

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