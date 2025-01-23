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Grand Kartal Otel'de kahramanlık hikayesi: Mahsur kalanları kurtarmak isterken can verdiler

Bolu’da Grand Kartal Otel'de çıkan yangın 78 canımızı hayattan kopardı. Kimi ailesiyle kimi arkadaşlarıyla tatil için gelmişken herkesin farklı bir hikayesi ortaya çıktı. Yangından ilk etapta sağ olarak dışarı çıkan tıp fakültesi öğrencisi Yiğit Gençbay ve makine mühendisi Alp Mercan, insanları kurtarabilmek için geri döndükleri esnada alevler arasında kaldı. Liseden bu yana birbirinden ayrılmayan iki arkadaş, dün ve bugün Ankara'da düzenlenen cenaze törenleri ile son yolculuklar��na uğurlandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :23 Ocak 2025 , 18:32 Güncelleme Tarihi :23 Ocak 2025 , 18:55
Grand Kartal Otel’de kahramanlık hikayesi: Mahsur kalanları kurtarmak isterken can verdiler

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    Başlıkların Devamı

    Bolu Kartalkaya'da Grand Kartal otelde çıkan yangın faciaya neden oldu. 237 kişinin bulunduğu 140 odalı otelin çatı katında başlayan yangın kısa sürede yayıldı ve 78 kişi hayatını kaybetti.

    Bolu Kartalkaya Grand Kartal Otel'de çıkan yangın Türkiye'nin yüreğini yaktı. (Fotoğraf: Takvim.com.tr foto arşiv)Bolu Kartalkaya Grand Kartal Otel'de çıkan yangın Türkiye'nin yüreğini yaktı. (Fotoğraf: Takvim.com.tr foto arşiv)

    Özel bir şirkette makine mühendisi olarak çalışan Mercan (25) ve Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi son sınıf öğrencisi Gençbay (25), kayak tatili için Grand Kartal Otel'e gitti.

    Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybeden Yiğit Gençbay (Fotoğrafta) ile Alp Mercan'ın olaydan yara almadan kurtulduğu ancak daha sonra içeridekilere yardım etmek için tekrar otele girdiği ortaya çıktı. (Fotoğraf: DHA)Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybeden Yiğit Gençbay (Fotoğrafta) ile Alp Mercan'ın olaydan yara almadan kurtulduğu ancak daha sonra içeridekilere yardım etmek için tekrar otele girdiği ortaya çıktı. (Fotoğraf: DHA)

    MAHSUR KALANLARI KURTARMAK İÇİN İÇERİ GİRDİLER
    Otelin aynı katında konaklayan iki yakın dost, 21 Ocak sabaha karşı çıkan yangına uyandı. Dumanların arasından ilerleyerek binadan çıkan arkadaşlar, daha sonra yangında mahsur kalan insanları kurtarmak için tekrar otelin içine girdi.

    Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybeden Yiğit Gençbay ile Alp Mercan'ın (Fotoğrafta) olaydan yara almadan kurtulduğu ancak daha sonra içeridekilere yardım etmek için tekrar otele girdiği ortaya çıktı. (Fotoğraf: DHA)Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybeden Yiğit Gençbay ile Alp Mercan'ın (Fotoğrafta) olaydan yara almadan kurtulduğu ancak daha sonra içeridekilere yardım etmek için tekrar otele girdiği ortaya çıktı. (Fotoğraf: DHA)

    ALEVLERİN ARASINDA KALDILAR
    Liseden bu yana birbirinden ayrılmayan iki arkadaş, insanlara yardım edebilmek için çabaladıkları esnada alevlerin arasında kalarak birlikte can verdi.

    Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal otelde dün çıkan yangında hayatını kaybeden Yiğit Gençbay, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı. Törende Yiğit Gençbay'ın yakınları üzüntü yaşadı. (Fotoğraf: AA)Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal otelde dün çıkan yangında hayatını kaybeden Yiğit Gençbay, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı. Törende Yiğit Gençbay'ın yakınları üzüntü yaşadı. (Fotoğraf: AA)

    Yiğit Gençbay ile Alp Mercan dün ve bugün Ankara'da düzenlenen cenaze törenleri ile son yolculuklarına uğurlandı.

    "KARDEŞİM İLK DEFA YILLIK İZİN KULLANDI"
    Alp Mercan'ın ablası Nihan Ece Hasarpa, kardeşi ile Yiğit'in fen lisesinden arkadaş olduğunu ve öğrencilik dönemlerinden bu yana hiç ayrılmadıklarını anlattı.

    Hasarpa, "Kayağa gideceğiz." dediler. Yiğit, 'Ben yeni kayak takımı aldım, onu deneyeceğim, hadi Alp birlikte gidelim.' dedi. Cumartesi gittiler, salı sabahı da otelden çıkacaklardı. İlk defa yıllık izin kullandı benim kardeşim, tatile öyle gittiler." dedi.

    Alp Mercan'ın ablası Nihan Ece Hasarpa. (Fotoğraf: AA)Alp Mercan'ın ablası Nihan Ece Hasarpa. (Fotoğraf: AA)

    "DAYANAMAMIŞLAR GELEN ÇIĞLIK SESLERİNE, GERİ OTELE GİRMİŞLER"
    Alp ve Yiğit'in yangın çıktığında odalarında olduğunu, kattaki kot farkından dolayı dışarı biraz daha rahat çıkabildiklerini öğrendiğini dile getiren Hasarpa, iki arkadaşın ardından yan otele geçtiğini söyledi.

    Tüm bunları otelin kayak eğitmeninin kendisine anlattığını belirten Hasarpa, şöyle devam etti: "Kayak hocası, yan otellerden birine girip 'Buradan bizden birisi var mı?' diye sorduğunda, Yiğit, 'Alp'le biz kurtulduk.' demiş, oda numaralarını, isimlerini vermiş. Onlar da ellerindeki listeye Alp'le Yiğit'in de sağ kurtulduğunu yazmışlar. Yiğit doktordu, Alp'in ilk yardım eğitimi vardı. Dayanamamışlar, gelen çığlık seslerine, geri otele girmişler. Haber alamadığımızda, ailelerimiz Bolu'ya gitti. Hastaneleri aradılar, çünkü 'sağ çıktılar' denilmişti. Bir türlü bulamadık, yer yarıldı da içine girdiler sandık. Oysa insanları kurtarmak için geri otele girmişler."

    Acı liste ortaya çıktı!

    "KAHRAMANDILAR KAHRAMANCA VEFAT ETTİLER"
    Kardeşinin ve Yiğit Gençbay'ın "pırlanta" gibi gençler olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

    "Kimseyi ne kırmışlıkları vardır ne başka bir şey. Benden 10 yaş küçüktü, bugüne kadar bir kere kavga ettiğimi bilmem. Yiğit de benim manevi kardeşimdi. Alp, yapay zeka teknolojisiyle ilgileniyordu, çeşitli planları vardı, çok iyi bir şirkette çalışıyordu. Sağlık sistemleri üzerine yazılım geliştiriyordu. Otele gittiklerinde çok mutlulardı. İki delikanlı birlikte gitmişler tatile. Benim kardeşim ve Yiğit, kahramandılar, kahramanca vefat ettiler. Ruhları şad olsun."

    CANLI TAKİP | Bolu Kartalkayada otel yangını: 78 kişi hayatını kaybetti! Kimlikleri tespit edildiCANLI TAKİP | Bolu Kartalkayada otel yangını: 78 kişi hayatını kaybetti! Kimlikleri tespit edildi

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