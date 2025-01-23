Grand Kartal Otel’de kahramanlık hikayesi: Mahsur kalanları kurtarmak isterken can verdiler

Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybeden Yiğit Gençbay ile Alp Mercan'ın (Fotoğrafta) olaydan yara almadan kurtulduğu ancak daha sonra içeridekilere yardım etmek için tekrar otele girdiği ortaya çıktı. (Fotoğraf: DHA)

Hasarpa, "Kayağa gideceğiz." dediler. Yiğit, 'Ben yeni kayak takımı aldım, onu deneyeceğim, hadi Alp birlikte gidelim.' dedi. Cumartesi gittiler, salı sabahı da otelden çıkacaklardı. İlk defa yıllık izin kullandı benim kardeşim, tatile öyle gittiler." dedi.

"KARDEŞİM İLK DEFA YILLIK İZİN KULLANDI" Alp Mercan'ın ablası Nihan Ece Hasarpa, kardeşi ile Yiğit'in fen lisesinden arkadaş olduğunu ve öğrencilik dönemlerinden bu yana hiç ayrılmadıklarını anlattı.

Alp Mercan'ın ablası Nihan Ece Hasarpa. (Fotoğraf: AA)

"DAYANAMAMIŞLAR GELEN ÇIĞLIK SESLERİNE, GERİ OTELE GİRMİŞLER"

Alp ve Yiğit'in yangın çıktığında odalarında olduğunu, kattaki kot farkından dolayı dışarı biraz daha rahat çıkabildiklerini öğrendiğini dile getiren Hasarpa, iki arkadaşın ardından yan otele geçtiğini söyledi.

Tüm bunları otelin kayak eğitmeninin kendisine anlattığını belirten Hasarpa, şöyle devam etti: "Kayak hocası, yan otellerden birine girip 'Buradan bizden birisi var mı?' diye sorduğunda, Yiğit, 'Alp'le biz kurtulduk.' demiş, oda numaralarını, isimlerini vermiş. Onlar da ellerindeki listeye Alp'le Yiğit'in de sağ kurtulduğunu yazmışlar. Yiğit doktordu, Alp'in ilk yardım eğitimi vardı. Dayanamamışlar, gelen çığlık seslerine, geri otele girmişler. Haber alamadığımızda, ailelerimiz Bolu'ya gitti. Hastaneleri aradılar, çünkü 'sağ çıktılar' denilmişti. Bir türlü bulamadık, yer yarıldı da içine girdiler sandık. Oysa insanları kurtarmak için geri otele girmişler."

"KAHRAMANDILAR KAHRAMANCA VEFAT ETTİLER"

Kardeşinin ve Yiğit Gençbay'ın "pırlanta" gibi gençler olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Kimseyi ne kırmışlıkları vardır ne başka bir şey. Benden 10 yaş küçüktü, bugüne kadar bir kere kavga ettiğimi bilmem. Yiğit de benim manevi kardeşimdi. Alp, yapay zeka teknolojisiyle ilgileniyordu, çeşitli planları vardı, çok iyi bir şirkette çalışıyordu. Sağlık sistemleri üzerine yazılım geliştiriyordu. Otele gittiklerinde çok mutlulardı. İki delikanlı birlikte gitmişler tatile. Benim kardeşim ve Yiğit, kahramandılar, kahramanca vefat ettiler. Ruhları şad olsun."