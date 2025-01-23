Terör örgütüyle bağlantısı ortaya çıkan avukat Fırat Epözdemir gözaltına alındı

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından PKK/KCK terör örgütünün faaliyet ve mensuplarının deşifre edilmesi çalışmaları yürütülmeye devam ediyor.



TERÖR ÖRGÜTÜ BAĞLANTISI ORTAYA ÇIKTI



Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın avukatı aynı zamanda İstanbul 1 Nolu Bora yönetim kurulunda yer alan Fırat Epözdemir'in örgüt bağlantısı ortaya çıktı.

Fırat Epözdemir'in örgütün altyapılanması olan HDK (Halkların Demokratik Kongresi) mensubu olduğuna dair örgüt arşivden ele geçirilen verilerde 2015 yılında oluşturulan "DİREN CİZRE" isimli WhatsApp grubunda yer alarak örgütsel faaliyetlere katıldığı tespit edildi.

WhatsApp (AA)

HAVALİMANINDA GÖZALTINA ALINDI

PKK/KCK terör örgütünün sözde bayrağını simge eden yeşil sarı kırmızı renklerden müteşekkil bez parçasıyla fotoğrafı tespit edilen Epözdemir soruşturma kapsamında bugün İstanbul Havalimanı'nda yakalanarak gözaltına alındı. Sabah'tan Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre, şüphelinin evinde ve ofisinde aramala çalışmaları devam ediyor.

İSTANBUL BAROSU TERÖRİSTLERİN AVUKATLIĞINA SOYUNMUŞTU

Bilindiği gibi geçtiğimiz haftalarda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, İstanbul 1 no'lu Barosu Başkanı İbrahim Özden Kaboğlu ve Yönetim Kurulu üyelerinin, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 77. Maddesi'nin 5. fıkrası uyarınca görevden alınmasını talep etti. Baro, geçtiğimiz aylarda etkisiz hale getirilen teröristlerin avukatlığına soyunarak Türkiye'yi savaş suçu işlemekle itham eden bir bildiri yayımlamıştı. Soruşturma kararının ardından İstanbul Barosu'nun 23 Şubat'ta olağanüstü kurultaya gideceği bildirildi.