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Magandaların devri bitiyor! Başkan Recep Tayyip Erdoğan duyurdu: Trafikte saldırı amacıyla araçtan inen sürücünün ehliyeti alınacak

Başkan Erdoğan, Beştepe'deki "Yargı Reformu Stratejisi Tanıtım Toplantısı"nda trafikteki magandalara karşı alınacak yeni tedbirleri açıkladı. Saldırgan sürücülerin ehliyetlerine el konulacak, ölümlü ve yaralamalı kazalarda olay yerini terk etmek ise ayrı bir suç olacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :23 Ocak 2025 , 19:45 Güncelleme Tarihi :23 Ocak 2025 , 20:16
Magandaların devri bitiyor! Başkan Recep Tayyip Erdoğan duyurdu: Trafikte saldırı amacıyla araçtan inen sürücünün ehliyeti alınacak

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    Trafikte eşkıyalar dönemi sona eriyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, trafikte magandalara karşı alınacak yeni caydırıcı tedbirleri açıkladı.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Yargı Reformu Stratejisi Tanıtım Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı. (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Yargı Reformu Stratejisi Tanıtım Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı. (AA)

    Beştepe'de düzenlenen "Yargı Reformu Stratejisi Tanıtım Toplantısı"nda konuşan Erdoğan, toplumsal huzuru ve güvenliği tehdit eden trafik kavgalarına karşı kapsamlı önlemler alınacağını duyurdu.

    Başkan Erdoğandan Yargı Reformu Stratejisi Tanıtım Toplantısında önemli açıklamalarBaşkan Erdoğandan Yargı Reformu Stratejisi Tanıtım Toplantısında önemli açıklamalar
    Başkan Erdoğan'dan Yargı Reformu Stratejisi Tanıtım Toplantısı'nda önemli açıklamalar

    Trafikte saldırı amacıyla araçtan inen sürücünün ehliyeti alınacak. (Fotoğraf: Takvim.com.tr foto arşiv)Trafikte saldırı amacıyla araçtan inen sürücünün ehliyeti alınacak. (Fotoğraf: Takvim.com.tr foto arşiv)

    SALDIRGAN SÜRÜCÜLERE GEÇİT YOK
    Yeni düzenlemeye göre, trafikte saldırgan davranışlar sergileyen ve araçtan inerek şiddet veya tehdit teşkil eden kişiler, daha önce görülmemiş yaptırımlarla karşılaşacak. Konu ile ilgili Başkan Erdoğan açıklamasında, "Başta adil yargılanma hakkı olmak üzere hak ve özgürlüklerin korunması ilkesine uygun bir şekilde suç, yaptırım ve infaz dengesini toplumsal ihtiyaçlar çerçevesinde düzenleyeceğiz. Kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımların kapsamının genişletilmesiyle adli para cezası miktarlarının yeniden belirlenmesi önceliklerimiz arasındadır. Ceza adaleti sistemini, hürriyeti bağlayıcı cezaya alternatif yeni yaptırım türleriyle zenginleştireceğiz.

    Bu doğrultuda psikolojik rahatsızlığı olanların ve madde bağımlılarının rehabilite olmadan toplumsal hayata katılmalarını engelleyecek tedbirler alacağız. Trafikte işlenen suçların yanı sıra trafik güvenliğini tehlikeye atan kişilere yönelik de caydırıcı önlemler alacağız. Böylece milletimizde ciddi şikayetlere yol açan ve yargıya olan inancı zedeleyen bir sorunu daha çözüme kavuşturmuş olacağız. Saldırı amacıyla araçlarından inen sürücüleri, ehliyetlerine el konulması da dahil, müstakil yaptırımlara tabi tutacağız. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçuyla vücut dokunulmazlığına, hürriyete ve çevreye karşı işlenen suçların cezalarını artırıyoruz." ifadelerini kullandı.

    Trafikte saldırı amacıyla araçtan inen sürücünün ehliyeti alınacak. (Fotoğraf: Takvim.com.tr foto arşiv)Trafikte saldırı amacıyla araçtan inen sürücünün ehliyeti alınacak. (Fotoğraf: Takvim.com.tr foto arşiv)

    "UZLAŞTIRMA KURUMUNUN VERİMLİLİĞİNİ ARTIRACAĞIZ"
    Aynı zamanda Başkan Erdoğan, ölümlü veya yaralanmalı trafik kazalarında zaruret dışında olay yerinin terk edilmesini de ayrı bir suç olarak düzenleyeceklerini söyledi.

    Vatandaşların bizar olduğu bir sıkıntıya daha çözüm bulduklarını belirten Erdoğan, "Nişan, düğün, asker uğurlaması gibi, kişilerin toplu olarak bulunduğu etkinliklerde silahla ateş edilmesi vakalarına dönük cezaları önemli ölçüde ağırlaştırıyoruz. Telafi edici adalet anlayışına uygun düzenlemelerin yanı sıra uzlaştırma kurumunun verimliliğini artıracağız. Lekelenmeme hakkı kapsamında, adli sicil sistemini yeniden yapılandıracağız." açıklamasını yaptı.

    Trafikte saldırı amacıyla araçtan inen sürücünün ehliyeti alınacak. (Fotoğraf: Takvim.com.tr foto arşiv)Trafikte saldırı amacıyla araçtan inen sürücünün ehliyeti alınacak. (Fotoğraf: Takvim.com.tr foto arşiv)

    Böylece trafikte işlenen suçlar ile trafik güvenliğini tehlikeye uğratan kabahatlerin yaptırımları, caydırıcılık göz önünde bulundurularak yeniden belirlenecek.

    Trafikte saldırı amacıyla araçtan inme gibi davranışların, sürücü belgesinin geri alınması da dahil olmak üzere müstakil yaptırıma bağlanması sağlanacak. Ölümlü veya yaralamalı trafik kazalarında zaruret dışında olay yerinin terk edilmesi ayrı bir suç olarak düzenlenecek.

    Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ile vücut dokunulmazlığına, hürriyete ve çevreye karşı işlenen suçların cezaları artırılacak.

    Ses ve gaz fişeği atabilen silahların izinsiz taşınmasının yaptırımı ağırlaştırılacak. Kişilerin toplu olarak bulunduğu nişan, düğün, asker uğurlaması gibi yerlerde ses ve gaz fişeği atabilenler de kapsama alınarak silahla ateş eden kişilere verilecek cezalarda artırıma gidilecek.

    Şikayete bağlı suçlarda şikayetçinin, ihtarlı davetiyeye rağmen ilk duruşmaya mazeretsiz gelmemesi durumunda dava düşürülecek.

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