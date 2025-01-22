Devletin zirvesi toplanıyor! Başkan Erdoğan MGK’ya liderlik edecek | Kırmızı Kitap masada

KIRMIZI KİTAP MASADA Toplantıda bölgesel ve küresel gündemle birlikte " Kırmızı Kitap " olarak bilinen Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi masada olacak.

BAŞKAN ERDOĞAN TALİMAT VERDİ ÇALIŞMA BAŞLADI Başkan Recep Tayyip Erdoğan 'ın talimatıyla Milli Güvenlik Kurulu ( MGK ) Genel Sekreterliği, MGSB'nin güncellenmesi sürecini başlatmış bu kapsamda, bakanlıklar ve ilgili kuruluşlardan görüşler alınmıştı.

Değişen tehdit algıları ve bölgesel güvenlik dinamiklerine uygun olarak hazırlanan belge, Türkiye'nin iç ve dış tehdit algılarını yeniden tanımlayarak stratejik önceliklerini belirleyecek.

Toplanan bilgiler ışığında, MGK Genel Sekreterliği koordinasyonunda detaylı bir çalışma yürütüldü.

BEŞTEPE'DE GİZLİ TOPLANTI

Çalışmaların kritik bir aşaması, geçtiğimiz ay gerçekleştirilen ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlık ettiği gizli bir toplantıyla ele alındı. Toplantıda Kırmızı Kitap üzerindeki düzenlemeler detaylı olarak masaya yatırıldı.

"KIRMIZI KİTAP"IN ÖNEMİ

Kırmızı Kitap, devletin milli güvenlik anlayışını yansıtan ve stratejik önceliklerini ortaya koyan bir belge olma niteliği taşıyor. Bu güncelleme ile Türkiye'nin milli güvenlik anlayışı, küresel ve bölgesel risklere karşı daha etkin bir şekilde yeniden şekillendirilecek. Özellikle terörle mücadele ve uluslararası ilişkilerdeki gelişmelerin bu güncellemede önemli bir yer tutması öngörülüyor.

BÖLGESEL VE KÜRESEL GÜNDEMLER MASADA

Yılın ilk Milli Güvenlik Kurulu toplantısında Kırmızı Kitap'ın yanı sıra, Türkiye'nin güvenliğini doğrudan etkileyen bir dizi güncel bölgesel ve küresel konu da ele alınacak.

Terörle mücadele, Suriye'deki yeni dönem, İsrail ve Hamas arasındaki ateşkesin değerlendirilmesi, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve Rusya-Ukrayna savaşı gibi başlıkların toplantının öncelikli gündem maddeleri arasında yer alması bekleniyor.