SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Beştepe'de gizli toplantı! Kırmızı Kitap çalışmalarında sona gelindi! Cevdet Yılmaz duyurdu: 2025 yılında hayata geçecek

Devletin “gizli anayasası” olarak bilinen ve “Kırmızı kitap” denilen Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi için Beştepe’de bir toplantı yapıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında yapılan toplantıda son düzenlemeler hakkında konuşuldu. Konuyla ilgili açıklama yapan Yılmaz, “Muhtemelen önümüzdeki Milli Güvenlik Kurulu'nda bu belge tartışılarak resmileşmiş olacak ve kurumlarımızın yapacağı çalışmalara yön vermiş olacak. 2025 yılında yeni Milli Güvenlik Siyaseti Belgemizin hayata geçmesini bekliyoruz” dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :18 Aralık 2024 , 11:53 Güncelleme Tarihi :18 Aralık 2024 , 11:54
Beştepe’de gizli toplantı! Kırmızı Kitap çalışmalarında sona gelindi! Cevdet Yılmaz duyurdu: 2025 yılında hayata geçecek

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Devletin "gizli anayasası" olarak nitelendirilen ve kamuoyunda "Kırmızı Kitap" olarak adlandırılan Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi'nin güncellenmesi çalışmalarında sona gelindi. Kitabın güncellenmesine yönelik, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği'nde ay başında "gizli" nitelikte bir toplantı gerçekleştirildi.

    Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine, Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi'nin güncellenmesi için Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği harekete geçmişti.

    BEŞTEPE'DE "KIRMIZI KİTAP" TOPLANTISI

    Gizliliği nedeniyle kamuoyunda "Kırmızı Kitap" olarak da anılan belgenin güncellenmesi için bu yılın ilk aylarında bakanlıklardan ve ilgili kuruluşlardan görüşler istenmeye başlanmıştı.

    Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

    Bakanlıklar ve ilgili kuruluşlardan toplanan bilgiler kapsamında çalışmalar yapıldı. Yapılan çalışmaların tamamlanması için Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği'nde bu ayın başında "gizli" nitelikte bir toplantı yapıldı.

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda "Kırmızı Kitap" üzerinde yapılması planlanan düzenlemeler detaylı olarak ele alındı.

    Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

    Katılımcıların cep telefonları ve akıllı saatlerinin alınmadığı, güvenlik önlemlerinin üst düzeyde olduğu toplantının ardından kitabın güncellenmesi çalışmalarında sona gelindi.

    Çalışmaların ardından konunun Başkan Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak ilk Milli Güvenlik Kurulu toplantısında ele alınması bekleniyor.

    Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

    Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi, içeriği itibarıyla devletin iç ve dış tehdit algılamalarını madde madde ortaya koyan bir belge niteliğini taşıyor.

    Belge, tehditteki değişikliklere göre belirli aralıklarla Milli Güvenlik Kurulu toplantılarında güncelleniyor.

    SON GÜNCELLEME EYLÜL 2019'DA YAPILDI

    Milli güvenliğin sağlanması ve milli hedeflere ulaşılması amacıyla Milli Güvenlik Kurulu'nun belirlediği görüşler dahilinde iç, dış ve savunma hareket tarzlarına ait esasları kapsayan Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi son olarak 30 Eylül 2019'da Başkan Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Milli Güvenlik Kurulu toplantısında ele alınmıştı.

    Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

    Toplantı sonrası yapılan açıklamada konuyla ilgili "Ülkemizde, bölgemizde ve dünyada meydana gelen gelişmelerin milli güvenliğimize yönelik tesirlerinin tüm yönleriyle değerlendirilmesi suretiyle hazırlanan Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi görüşülmüş ve uygun bulunmuştur." ifadesine yer verilmişti.

    "2025 YILINDA HAYATA GEÇECEK"
    Öte yandan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz TBMM Genel Kurulunda, Cumhurbaşkanlığının 2025 yılı bütçesinin görüşmelerinde soru üzerine bu konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

    Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

    Milli Güvenlik Siyaseti Belgesini çok kapsamlı, çok nitelikli bir belge olarak nitelendiren Yılmaz, "Bunu Milli Güvenlik Kurulumuzun kararıyla resmileştireceğiz. Muhtemelen önümüzdeki Milli Güvenlik Kurulu'nda bu belge tartışılarak resmileşmiş olacak ve kurumlarımızın yapacağı çalışmalara yön vermiş olacak. 2025 yılında yeni Milli Güvenlik Siyaseti Belgemizin hayata geçmesini bekliyoruz." dedi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    PKK elebaşları birbirine düştü! Helin Ümit Murat Karayılan’ı yalanladı: YPG Suriye’de silah bırakmaz deyip Hakan Fidan’ı hedef aldı
    13 YIL SONRA BİR İLK! Şam Havalimanı yeniden açıldı! İlk sefer Halep’e
    Kandil’de şer birliği! Beşar Esad’ın kardeşi Mahir Esad ve kara kutusu Ali Memlük Bafel Talabani’nin misafiri
    2025 asgari ücret ne kadar olacak? Gözler yarınki toplantıda verilecek rakamda | Asgari ücret zam senaryoları
    ABD’den PKK/YPG’ye silah bırakma çağrısı: Suriye’de kararı halk verecek
    Batılı analistler Suriye’nin kazananı Başkan Erdoğan dedi
    Fenerbahçe’ye transferde 1 iyi 1 kötü haber!
    Esad rejiminin devrilmesi 2009’da rafa kaldırılan projeyi gündeme getirdi! Sakarya doğal gazıyla Katar gazı birleşecek mi?
    Transferde sürpriz! Fenerbahçe’den Galatasaray’a dev çalım
    Devlet 25 yıl önce SGK borçlarını ödemeyen belediyelere balyoz indiriyordu
    Ahmet Özer soruşturmasında yeni gelişme | Talimat Kandil’den! O isim ile dikkat çeken para trafiği! Belgeler bulundu
    Galatasaray’da plan yapıldı: 2 transfer 3 ayrılık!
    Nihat Özçelik tutuklanmıştı | Borsa şantajından CHP’li isim de çıktı! Rüşvet tehdit ne ararsan var
    Servet onlarda! Dünyanın en zengin aileleri
    ERKEN EMEKLİ OLMAK İSTEYENLER DİKKAT | Çabuk davran az öde: Borçlanma, ihya ve bedelliye yeni tarife