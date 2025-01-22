İsveçli saldırgan Kağıthane’de dehşet saçtı

20 Ocak Pazartesi günü Kağıthane'nin Hamidiye Mahallesi'ndeki bir sitede meydana gelen olayda İsveç uyruklu Edijan V. aynı sitede yaşayan Ahmet Celal Portakalcı ve dini nikahlı eşi Zeynep Eda K. ile sitenin otoparkında karşılaştı. Edijan V. ve Ahmet Celal Portakalcı arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce ikili birbirine silah çekti.

Zeynep Eda K.'nın tedavisi devam ediyor, DHA

ELEKTRİKLİ SKUTERLE OLAY YERİNDEN KAÇTI

Taraflar arasında çıkan arbede sırasında silahını ateşleyen Edijan V., Portakalcı'yı 8 yerinden vurarak ağır şekilde yaraladı. Portakalcı'nın yanındaki Zeynep Eda K.'ya da silahın kabzasıyla vuran ve darbeden Edijan V., elektrikli skuterle olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Ahmet Celal Portakalcı'yı ve Zeynep Eda K.'yı ilk müdahalenin ardından ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Ameliyata alınan Portakalcı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayati tehlikesi bulunmayan Zeynep Eda K.'nın ise hastanede tedavisi devam ediyor.

Celal Portakalcı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı, DHA

İKİ SUÇ KAYDI DA BULUNUYOR

Polis ekipleri olayın yaşandığı otoparkta inceleme yaptı. Otoparkta 2 tabanca ve 8 kovan ele geçirildi. Şüpheli Edijan V.'nin evinde arama yapan polis, otomatik silah ve tabanca buldu.

Şüphelinin evinde yapılan aramalarda otomatik silah ele geçirildi, DHA

Öte yandan olayla ilgili çalışmalarını sürdüren Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, skuterle kaçan şüpheli Edijan V.'yi kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.

Cinayetin işlendiği site otoparkı, DHA

Ayrıca hayatını kaybeden Ahmet Celal Portakalcı'nın poliste 'kasten yaralama' suçundan iki suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.