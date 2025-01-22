Başkan Erdoğan’ın liderliğindeki MGK sonrası 7 maddelik bildiri: Kırmızı Kitap güncellendi!

KIRMIZI KİTAP GÜNCELLENDİ Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından paylaşılan bildiriye göre, toplantıda, düzenli olarak 5 yılda bir, ihtiyaç halinde ivedilikle güncellenen ve Kırmızı Kitap olarak bilinen Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi (MGSB), Türkiye'de, bölgede ve dünyada meydana gelen ve gelmesi muhtemel gelişmelerin değerlendirilmesiyle yenilendi ve kurulca uygun bulundu.

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) bildirisinde, "Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi, Türkiye'de, bölgede ve dünyada meydana gelen ve gelmesi muhtemel gelişmelerin değerlendirilmesiyle yenilenmiş ve kurulca uygun bulunmuştur." ifadesine yer verildi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

1. Düzenli olarak beş yılda bir, ihtiyaç hâlinde ivedilikle güncellenen Millî Güvenlik Siyaseti Belgesi (MGSB); Türkiye'de, bölgede ve dünyada meydana gelen ve gelmesi muhtemel gelişmelerin değerlendirilmesiyle yenilenmiş ve kurulca uygun bulunmuştur.

MGSB-2020'nin yürürlükten kaldırılarak MGSB-2025'in yürürlüğe girmesi kararlaştırılmıştır.

2. 2024 yılında vuku bulan ve millî güvenliğimiz bakımından önem arz eden siyasi, askerî, iktisadi ve içtimai gelişmeler değerlendirilmiş; 2025 yılında karşı karşıya kalınabilecek meseleler ile bu çerçevede yürütülecek faaliyetler ve alınacak tedbirler müzakere edilmiştir.

3. PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere millî birlik ve beraberliğimiz ile bekamıza yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve yurt dışında azim, kararlılık ve başarıyla sürdürülen operasyonlar ile son dönemdeki uluslararası gelişmeler hakkında kurula bilgi sunulmuştur.

4. Suriye'deki yeni yönetimin; devletin egemenliğinin, üniter yapısının, toprak bütünlüğünün ve siyasi birliğinin sağlanması ile ülkedeki tüm etnik, dinî ve mezhebî grupların temel hak ve hürriyetlerinin güvence altına alınması hususundaki iradesine, Suriye'nin yeniden inşasına, Suriye halkının huzur ve refaha kavuşmasına tam destek verileceği bir kez daha teyit edilmiştir.

5. PKK/KCK-PYD/YPG'nin Suriye'deki mevcut durumu ve muhtemel gelişmeleri herhangi bir şekilde istismar etmesine izin verilmeyeceği hatırlatılmış; bölgemizdeki dost ve kardeş halkların düşmanı olan tüm terör örgütlerinin her hâlükârda tasfiye edileceği vurgulanmıştır.

6. Gazze'de sağlanan ateşkesin kalıcı olması ve Filistin meselesinin adil bir şekilde çözümü için başlangıç teşkil etmesi gerektiğinin altı çizilmiş; insani yardımların Gazze halkına engelsiz, kesintisiz ve hızla ulaştırılmasının önemine dikkat çekilmiştir.

Bununla birlikte, İsrail'in uluslararası hukuku hiçe sayan mütecaviz eylemlerini Suriye topraklarına da sirayet ettirmesinin, bölgede istikrarın sağlanmasına yönelik gayretlerin önünde engel oluşturduğu ifade edilmiştir.

7. Türkiye'nin; Afrika, Orta Doğu ve Balkanlar başta olmak üzere dünyanın muhtelif bölgelerindeki ihtilafların çatışmaya dönüşmeden çözümünün sağlanması, süregelen çatışmaların ise sulh ile neticelenmesi istikametindeki faaliyetlerini yoğunlaştırarak küresel barış ve istikrarın tesisine azami katkıyı sunmaya devam edeceği belirtilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Toplantısı'na başkanlık etti. (AA)

KIRMIZI KİTAP GÜNCELLENDİ



MGK'nın ardından Türkiye'nin güvenlik politikalarının temel taşı olan Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi (MGSB), kamuoyunda bilinen adıyla "Kırmızı Kitap," güncellendi.

Değişen tehdit algıları ve bölgesel güvenlik dinamiklerine uygun olarak hazırlanan belge, Türkiye'nin iç ve dış tehdit algılarını yeniden tanımlayarak stratejik öncelikler belirlendi.

BAŞKAN ERDOĞAN TALİMAT VERDİ ÇALIŞMA BAŞLADI



Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Genel Sekreterliği, MGSB'nin güncellenmesi sürecini başlatmış bu kapsamda, bakanlıklar ve ilgili kuruluşlardan görüşler alınmıştı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Toplantısı'na başkanlık etti. (AA)

Toplanan bilgiler ışığında, MGK Genel Sekreterliği koordinasyonunda detaylı bir çalışma yürütüldü.

BEŞTEPE'DE GİZLİ TOPLANTI



Çalışmaların kritik bir aşaması, geçtiğimiz ay gerçekleştirilen ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlık ettiği gizli bir toplantıyla ele alındı. Toplantıda Kırmızı Kitap üzerindeki düzenlemeler detaylı olarak masaya yatırıldı.

"KIRMIZI KİTAP"IN ÖNEMİ



Kırmızı Kitap, devletin milli güvenlik anlayışını yansıtan ve stratejik önceliklerini ortaya koyan bir belge olma niteliği taşıyor. Bu güncelleme ile Türkiye'nin milli güvenlik anlayışı, küresel ve bölgesel risklere karşı daha etkin bir şekilde yeniden şekillendirilecek.

Özellikle terörle mücadele ve uluslararası ilişkilerdeki gelişmelerin bu güncellemede önemli bir yer tutması öngörülüyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Toplantısı'na başkanlık etti. (AA)

KIRMIZI KİTAPTA SON GÜNCELLEME NE ZAMAN YAPILDI?



Kırmızı Kitap, içeriği itibarıyla devletin iç ve dış tehdit algılamalarını madde madde ortaya koyan bir belge niteliğini taşıyor.

Belge, tehditteki değişikliklere göre belirli aralıklarla Milli Güvenlik Kurulu toplantılarında güncelleniyor. Milli güvenliğin sağlanması ve milli hedeflere ulaşılması amacıyla Milli Güvenlik Kurulu'nun belirlediği görüşler dahilinde iç, dış ve savunma hareket tarzlarına ait esasları kapsayan Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi son olarak 30 Eylül 2019'da Başkan Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Milli Güvenlik Kurulu toplantısında ele alınmıştı.