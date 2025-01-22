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Alevlerin arasında annesinden helallik istemişti... Zehra Sena Gültekin'in Uygur Türkü Sümeyye'ye annelik yaptığı ortaya çıktı

Türkiye Bolu'daki yangının yasını tutuyor. Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybeden THY çalışanı Zehra Sena Gültekin'in, yangın sırasında annesini arayarak helallik istemesi yürekleri yaktı. Ayrıca, Zehra Sena Gültekin ve eşi Bilal Gültekin'in Uygur Türkü küçük bir kızın koruyucu ailesi olduğu öğrenildi.

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Giriş Tarihi :22 Ocak 2025 , 12:49 Güncelleme Tarihi :22 Ocak 2025 , 12:53
Alevlerin arasında annesinden helallik istemişti... Zehra Sena Gültekin’in Uygur Türkü Sümeyye’ye annelik yaptığı ortaya çıktı

Bolu'daki 76 vatandaşımızın hayatını kaybettiği faciadan yürek yakan detaylar gelmeye devam ediyor.

Alevlerin arasında annesinden helallik istemişti... Zehra Sena Gültekin’in Uygur Türkü Sümeyye’ye annelik yaptığı ortaya çıktı

Türk Hava Yolları personeli olduğu öğrenilen Sena Gültekin, okulların yarıyıl tatiline girmesinden dolayı eşi, çocukları ve ailesinden 9 kişiyle birlikte Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'e tatile gitmişti.

Alevlerin arasında annesinden helallik istemişti... Zehra Sena Gültekin’in Uygur Türkü Sümeyye’ye annelik yaptığı ortaya çıktı

Zehra Gültekin ve eşi Bilal Gültekin, çiftin çocukları Muhammet Selim, Yusuf Sinanettin, Bekir Sadık ve Sümeyye'nin de aralarında bulunduğu Gültekin ailesinden 8 kişi yangında hayatını kaybetti.

Alevlerin arasında annesinden helallik istemişti... Zehra Sena Gültekin’in Uygur Türkü Sümeyye’ye annelik yaptığı ortaya çıktı

ANNESİNDEN HELALLİK İSTEDİ

Yangın çıktıktan sonra Zehra Sena Gültekin'in annesini arayıp helallik aldığı öğrenildi.

Boludaki yangında aile faciası... Evlat, gelin, torun... THY çalışanı Zehra Sena Gültekin alevlerin içinden annesini aradı: Hakkını helal et
Bolu'daki yangında aile faciası... Evlat, gelin, torun... THY çalışanı Zehra Sena Gültekin alevlerin içinden annesini aradı: Hakkını helal et

Alevlerin arasında annesinden helallik istemişti... Zehra Sena Gültekin’in Uygur Türkü Sümeyye’ye annelik yaptığı ortaya çıktı

UYGUR TÜRK'Ü MİNİK SÜMEYYE'YE ANNELİK YAPTI

Ayrıca, Zehra Sena ve Bilal Gültekin'in Uygur Türk'ü minik Sümeyye'nin koruyucu ailesi olduğu öğrenildi.

Alevlerin arasında annesinden helallik istemişti... Zehra Sena Gültekin’in Uygur Türkü Sümeyye’ye annelik yaptığı ortaya çıktı

"SİZ NE GÜZEL İNSANLARDINIZ"

Zehra Sena Gültekin'in komşusu sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Alevlerin arasında annesinden helallik istemişti... Zehra Sena Gültekin’in Uygur Türkü Sümeyye’ye annelik yaptığı ortaya çıktı

"Bolu Kartalkaya'da birbirinden güzel yavrularıyla tatilde olan nadide komşum Zehra Sena Gültekin, eşi Bilal Gültekin, çocukları Yusuf Sinanettin, Bekir Sadık, Muhammet Selim'i kalbimin kaldıramayacağı kadar ağır bir şekilde kaybettik.

Alevlerin arasında annesinden helallik istemişti... Zehra Sena Gültekin’in Uygur Türkü Sümeyye’ye annelik yaptığı ortaya çıktı

Ah, yanlarından hiç ayırmadıkları ve kendi evlatları gibi büyüttüklerine şahit olduğumuz Doğu Türkistan zulmünden korudukları minik kız Sümeyye'de bu yangında vefat etmiş.

Alevlerin arasında annesinden helallik istemişti... Zehra Sena Gültekin’in Uygur Türkü Sümeyye’ye annelik yaptığı ortaya çıktı

Sena, sen o emanet kızına, 'kuzucuk' dediğin için o da sana 'kuzucuk' derdi. Siz ne güzel insanlardınız. Hepimiz şahidiz güzel komşum, şahidiz.

Alevlerin arasında annesinden helallik istemişti... Zehra Sena Gültekin’in Uygur Türkü Sümeyye’ye annelik yaptığı ortaya çıktı

Bu yangına sebep olanlar, ihmale neden olanlar hesap verecek. Kesinlikle takibimizdedir. Kimse dikkat dağıtmaya çalışmasın."

Alevlerin arasında annesinden helallik istemişti... Zehra Sena Gültekin’in Uygur Türkü Sümeyye’ye annelik yaptığı ortaya çıktı

FOTOĞRAFLAR: AJANSLAR