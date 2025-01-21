Bolu’daki yangında aile faciası... Evlat, gelin, torun... THY çalışanı Zehra Sena Gültekin alevlerin içinden annesini aradı: Hakkını helal et

Sena Gültekin'n Uygur Türk'ü minik Sümeyye'ye annelik yaptığı öğrenildi



"SİZ NE GÜZEL İNSANLARDINIZ"

Zehra Sena Gültekin'in komşusu sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Bolu Kartalkaya'da birbirinden güzel yavrularıyla tatilde olan nadide komşum Zehra Sena Gültekin, eşi Bilal Gültekin, çocukları Yusuf Sinanettin, Bekir Sadık, Muhammet Selim'i kalbimin kaldıramayacağı kadar ağır bir şekilde kaybettik. Ah, yanlarından hiç ayırmadıkları ve kendi evlatları gibi büyüttüklerine şahit olduğumuz Doğu Türkistan zulmünden korudukları minik kız Sümeyye'de bu yangında vefat etmiş. Sena, sen o emanet kızına, 'kuzucuk' dediğin için o da sana 'kuzucuk' derdi. Siz ne güzel insanlardınız. Hepimiz şahidiz güzel komşum, şahidiz. Bu yangına sebep olanlar, ihmale neden olanlar hesap verecek. Kesinlikle takibimizdedir. Kimse dikkat dağıtmaya çalışmasın" ifadelerini kullandı.