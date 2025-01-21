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Bolu'daki yangında aile faciası... Evlat, gelin, torun... THY çalışanı Zehra Sena Gültekin alevlerin içinden annesini aradı: Hakkını helal et

Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 76 kişi hayatını kaybetti. Yangında Bolu'da avukatlık yapan Yüksel Gültekin 3 çocuğu, gelini ve 3 torununu kaybetti. Aynı aileden olan THY çalışanı Zehra Sena Gültekin'in de alevlerin arasından annesini arayıp helallik aldığı öğrenildi.

DHA DHA
Giriş Tarihi :21 Ocak 2025 , 21:31 Güncelleme Tarihi :22 Ocak 2025 , 13:25
Bolu’daki yangında aile faciası... Evlat, gelin, torun... THY çalışanı Zehra Sena Gültekin alevlerin içinden annesini aradı: Hakkını helal et

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    Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 76 kişi hayatını kaybetti.

    Kartalkaya'daki otelde hayatını kaybedenlerin kimlikleri bir bir belli oluyor!

    Bolu'da, Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan otelde çıkan yangında, Bolu'da avukatlık yapan Yüksel Gültekin ailesinden 7 kişiyi kaybetti. (DHA)Bolu'da, Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan otelde çıkan yangında, Bolu'da avukatlık yapan Yüksel Gültekin ailesinden 7 kişiyi kaybetti. (DHA)

    BOLU'DAKİ YANGINDA 3 ÇOCUĞU, GELİNİ VE 3 TORUNUNU KAYBETTİ
    Hayatını kaybedenler arasında Bolu'da avukatlık yapan Yüksel Gültekin ailesi de bulunuyordu.

    Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde çıkan yangın sonrası oluşan hasar görüntülendi. (AA)Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde çıkan yangın sonrası oluşan hasar görüntülendi. (AA)

    EVLAT, GELİN, TORUN...
    Sabah saatlerinden itibaren otelin etrafından endişeli bir şekilde bekleyen Gültekin 3 çocuğu, gelini ve 3 torununu kaybetti.

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Mehmet Kacır da yakınlarını bekleyen Baba Gültekin’den bilgi almıştı. (DHA)Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Mehmet Kacır da yakınlarını bekleyen Baba Gültekin’den bilgi almıştı. (DHA)

    Yüksel Gültekin'in yangında oğulları Bilal Gültekin, Enes Gültekin, kızı Rümeysa Gültekin, gelini Zehra Sena Gültekin ve 3 torununu kaybetti.

    Bolu'da, Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan otelde çıkan yangında, Bolu'da avukatlık yapan Yüksel Gültekin ailesinden 7 kişiyi kaybetti. (DHA)Bolu'da, Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan otelde çıkan yangında, Bolu'da avukatlık yapan Yüksel Gültekin ailesinden 7 kişiyi kaybetti. (DHA)

    HABER ALAMAYINCA BÖLGEYE GELDİ
    Baba Gültekin, sabah saatlerinde çocuklarından haber alamayınca yakınlarıyla birlikte bölgeye geldi. Gültekin, uzun süre otelin önünde çocuklarından iyi haber gelmesini bekledi. Bir süre sonra ailesinden 7 kişinin hayatını kaybettiğini öğrendi.

    Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde çıkan yangın sonrası oluşan hasar görüntülendi. (AA)Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde çıkan yangın sonrası oluşan hasar görüntülendi. (AA)

    İncelemelerde bulunmak için bölgeye gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Mehmet Kacır da yakınlarını bekleyen Baba Gültekin'den bilgi almıştı.

    Zehra Sena Gülketin'in, olay anında annesini aradığı ve helallik aldığı öğrenildi. (Sosyal medya)Zehra Sena Gülketin'in, olay anında annesini aradığı ve helallik aldığı öğrenildi. (Sosyal medya)

    ZEHRA SENA GÜLTEKİN ALEVLERİN İÇİNDEN ANNESİNİ ARAYIP HELALLİK ALDI
    Hayatını kaybeden Türk Hava Yolları (THY) çalışanı Zehra Sena Gültekin'in, yangın anında annesini arayarak helallik aldığı öğrenildi.

    Sena Gültekin, okulların yarıyıl tatiline girmesinden dolayı eşi, üç çocuğu ve ailesinden 9 kişiyle birlikte Kartalkaya'ya gitmişti.

    Ayrıca, Zehra Sena ve Bilal Gültekin'in Uygur Türk'ü minik Sümeyye'nin koruyucu ailesi olduğu öğrenildi.

    Sena Gültekin'n Uygur Türk'ü minik Sümeyye'ye annelik yaptığı öğrenildiSena Gültekin'n Uygur Türk'ü minik Sümeyye'ye annelik yaptığı öğrenildi

    "SİZ NE GÜZEL İNSANLARDINIZ"
    Zehra Sena Gültekin'in komşusu sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Bolu Kartalkaya'da birbirinden güzel yavrularıyla tatilde olan nadide komşum Zehra Sena Gültekin, eşi Bilal Gültekin, çocukları Yusuf Sinanettin, Bekir Sadık, Muhammet Selim'i kalbimin kaldıramayacağı kadar ağır bir şekilde kaybettik. Ah, yanlarından hiç ayırmadıkları ve kendi evlatları gibi büyüttüklerine şahit olduğumuz Doğu Türkistan zulmünden korudukları minik kız Sümeyye'de bu yangında vefat etmiş. Sena, sen o emanet kızına, 'kuzucuk' dediğin için o da sana 'kuzucuk' derdi. Siz ne güzel insanlardınız. Hepimiz şahidiz güzel komşum, şahidiz. Bu yangına sebep olanlar, ihmale neden olanlar hesap verecek. Kesinlikle takibimizdedir. Kimse dikkat dağıtmaya çalışmasın" ifadelerini kullandı.

    Alevlerin arasında annesinden helallik istemişti... Zehra Sena Gültekinin Uygur Türkü Sümeyyeye annelik yaptığı ortaya çıktıAlevlerin arasında annesinden helallik istemişti... Zehra Sena Gültekinin Uygur Türkü Sümeyyeye annelik yaptığı ortaya çıktı

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