CHP/DEM’li Ahmet Özer’e ihaleye fesat karıştırma suçundan tutuklama talebi!

Ahmet Özer dönemine ait bir rezillik daha ortaya çıktı! Alkollü kaza yaptı! Hasarı millet ödedi

Ahmet Özer dönemine ait bir rezillik daha ortaya çıktı! Alkollü kaza yaptı! Hasarı millet ödedi

"PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak" suçundan tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in PKK finansörü olduğu ileri sürülen Esenyurt Belediyesi eski Başkan Yardımcısı Osman Yalçın'ın meclis üyelerine usulsüz bir şekilde araba tahsis ettiği ortaya çıkmıştı.

Ahmet Özer. (Fotoğraf: Takvim.com.tr arşiv)

21 ŞÜPHELİ TUTUKLANMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından belediyelere yönelik yürütülen geniş çaplı rüşvet ve ihale yolsuzluğu soruşturması devam ediyor. Daha önce Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve suç örgütü elebaşı olduğu iddia edilen Aziz İhsan Aktaş'ın da aralarında bulunduğu 21 şüpheli tutuklanmıştı.