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CHP/DEM'li Ahmet Özer'e ihaleye fesat karıştırma suçundan tutuklama talebi!

Usulsüz araba tahsisi, belediyedeki rüşvet tarifesi derken skandalları bitmeyen CHP/DEM'li Ahmet Özer, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırılmıştı. Rüşvet karşılığı ihale skandalının soruşturmasında şüpheli olarak yer alan tutuklu eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ifadesini verdi. Özer, ihaleye fesat karıştırma” suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :20 Ocak 2025 , 23:43 Güncelleme Tarihi :21 Ocak 2025 , 00:02
CHP/DEM’li Ahmet Özer’e ihaleye fesat karıştırma suçundan tutuklama talebi!

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    CHP/DEM'li Ahmet Özer'in skandalları dur durak bilmedi...

    "PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak" suçundan tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in PKK finansörü olduğu ileri sürülen Esenyurt Belediyesi eski Başkan Yardımcısı Osman Yalçın'ın meclis üyelerine usulsüz bir şekilde araba tahsis ettiği ortaya çıkmıştı.

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    Ahmet Özer. (Fotoğraf: Takvim.com.tr arşiv)Ahmet Özer. (Fotoğraf: Takvim.com.tr arşiv)

    21 ŞÜPHELİ TUTUKLANMIŞTI
    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından belediyelere yönelik yürütülen geniş çaplı rüşvet ve ihale yolsuzluğu soruşturması devam ediyor. Daha önce Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve suç örgütü elebaşı olduğu iddia edilen Aziz İhsan Aktaş'ın da aralarında bulunduğu 21 şüpheli tutuklanmıştı.

    Ahmet Özer. (Fotoğraf: Takvim.com.tr arşiv)Ahmet Özer. (Fotoğraf: Takvim.com.tr arşiv)

    ESKİ BAŞKAN AHMET ÖZER'İN İFADESİ ALINDI
    Soruşturma kapsamında silahlı terör örgütü üyeliği suçundan tutuklu bulunan eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer de şüpheliler arasında yer aldı. Özer'in ifadesi, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden alındı.

    Ahmet Özer. (Fotoğraf: Takvim.com.tr arşiv)Ahmet Özer. (Fotoğraf: Takvim.com.tr arşiv)

    AHMET ÖZER'E TUTUKLAMA TALEBİ
    Savcılık, Özer'in "İhaleye fesat karıştırma" suçuna ilişkin bağlantısını değerlendirerek, tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti.

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