PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

CHP'li Esenyurt ve Beşiktaş belediyelerindeki rüşvet tarifesi ortaya çıktı: En üst 6.5 en alt 2 milyon TL

CHP'li Beşiktaş ve Esenyurt belediyelerini aldığı ihaleler karşılığında rüşvete bağladığı iddia edilen iş adamı Aziz İhsan Aktaş'ın kurduğu sistemin detayları ortaya çıkmaya başladı. Esenyurt Belediyesi'nde çalışan bir çevre mühendisi soruşturma kapsamında "tanık" oldu. Belediyelerde dönen ihale çarkın�� deşifre eden A.O. isimli mühendis, "Belediyede ihale nedeniyle yukarıdan aşağıya doğru para dağıtılacağı, bir kişinin 6.5 milyon, alttakilerin 2 milyon alacağını duydum." dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :20 Ocak 2025 , 07:59 Güncelleme Tarihi :20 Ocak 2025 , 08:16
CHP’li Esenyurt ve Beşiktaş belediyelerindeki rüşvet tarifesi ortaya çıktı: En üst 6.5 en alt 2 milyon TL

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    CHP'li Beşiktaş ve Esenyurt belediyelerini aldığı ihaleler karşılığında rüşvete bağladığı iddia edilen iş adamı Aziz İhsan Aktaş'la ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Alican Abacı, Beşiktaş Belediyesi Beltaş İşletmecilik Sanayi ve Ticaret AŞ Başkanı Önder Gedik ile Aziz İhsan Aktaş'ın da aralarında olduğu 23 şüpheli tutuklandı.

    Soruşturma kapsamında Esenyurt Belediyesi'nde çalışan çevre mühendisi A.O. 'tanık' sıfatıyla ifade verdi. A.O. ifadesinde Esenyurt Belediyesi'nde ihalelerde ne gibi dolaplar çevrildiğini tek tek açıkladı.

    Tutuklu Aziz İhsan Aktaş (AA)Tutuklu Aziz İhsan Aktaş (AA)

    2 yıl önce başka bir belediyeden nakille Esenyurt'a geldiğini aktaran tanık A.O. ilk önce Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde ardından ise İklim Değişikliği Müdürlüğü'nde çalıştığını söyledi.

    Tutuklu Rıza Akpolat (AA)Tutuklu Rıza Akpolat (AA)

    CHP'li Ahmet Özer'in başkan seçildikten sonra Adnan Acar ve Ali Gökmen'in, 'Başkan geldi istediği müteahhitle çalışır ancak müteahhit önce bizimle çalışması lazım' dediğini aktaran A.O., "Görevleri olmadığı halde belediyenin temizlik işlerini incelemeye başladılar. Ufuk Özdemir, Destek Hizmetleri Müdürü'yken, Temizlik ve Atıktan Sorumlu Başkan Yardımcısı yapıldı. Ben, temizlik işlerinin nasıl yapılacağı, araç alımının maliyetli olacağını, uygun araçların alınması gerektiği hususunda rapor hazırladım. Raporu Özdemir'e verdikten sonra Cüneyt Tuncil benimle görüşmek istedi. Ahmet Özer'in yanından geldiğini söyledi. O dönem belediyenin temizlik işleri Harman İnşaat isimli firmadaydı ve 30 Eylül 2024'te ise süresi bitecekti" dedi.

    Esenyurt Belediyesi (Takvim.com.tr)Esenyurt Belediyesi (Takvim.com.tr)

    TEKNİK ÖZELLİKLERİ DEĞİŞTİRMEM İSTENDİ

    Temizlik İşleri Müdürü Ziya Seymen'in süre bitimini beklemeyeceği, ihaleye çıkacağını, yeterli zaman olmadığını söylediğini aktaran A.O. ifadesini şöyle sürdürdü:

    "Bunun üzerine Ahmet Özer hem Ziya Seymen'i hem Ufuk Özdemir'i görevden aldı. Onların yerine Halil İbrahim Çalış ve Mustafa Yolcu atandı. Yolcu, bana ihalenin teknik aşamasıyla ilgili çalışma yapmamı söyledi. Ben çalışmamı yaptım ancak bana güvenmediler. Mersin'den Cevdet Özişler isimli kişi geldi ve Başkan Ahmet Özer'e danışman yapıldı. Şartnamedeki araç özelliklerini değiştirdiler. Ben niyetlerinin farklı olduğunu anladım. Ümit Gözütok benim yazdığım şartnamedeki teknik özellikleri değiştirmemi istedi. Yapamayacağımı söyledim."

    Tutuklu Ahmet Özer (Takvim.com.tr)Tutuklu Ahmet Özer (Takvim.com.tr)

    KOLUNDAKİ SAATLE SES KAYDI ALDI

    "Sonra ihaleyi yapalım dediler. Araçların uygun olmadığını anlatmaya çalıştım. Kolumdaki saatle ses kaydı aldım. Benim getirdiğim değil, Ümit Gözütok'un (Aktaş'ın adamı) getirdiği şartname EKAP'a yüklenmiş. Bunu fark edince olay çıkardım. Gözütok'un yazdığı şartnamede araçlar en ince ayrıntısına kadar yazılmıştı. Binevi nokta atışı yapılmıştı. Doğru olmadığını belirttim. Şartname EKAP'a yüklendi. Sonra maliyet hesaplama yapıldı. Normalde ikisi aynı anda yapılırdı."

    ÜST YÖNETİCİYE 6.5 MİLYON ALTTAKİLERE 2 MİLYON

    "İhale çıktıktan sonra tek geçerli teklifin Bilginay şirketi tarafından verildiğini duyduk. Pazarlık usulü için birkaç firma çağırmışlar ancak Bilginay dışında kimse katılmamış. İhale evraklarını incelediğimde Ümit Gözütok'un Bilginay adına işlem yaptığını öğrendim. 2024 yerel seçimlerinden sonra CHP'li belediyelerde genelge yayınlandı. İhaleler tek elden toplanacak, Destek Hizmetleri Müdürlüğü ihaleye çıkacak dendi. Bunun üzerine Murat Düzgün, Beylikdüzü Belediyesi'nden, Esenyurt Belediyesi Mali Hizmetler, İnsan Kaynakları'ndan sorumlu başkan yardımcısı olarak atandı. Ahmet Özer'in akrabalarını belediyeye yerleştirdiğini öğrendim. Belediyede ihale nedeniyle yukarıdan aşağıya doğru para dağıtılacağı. Bir kişinin 6.5 milyon, alttakilerin 2 milyon alacağını duydum."

    İhale (AA)İhale (AA)

    ÖRGÜT ELEBAŞI AKTAŞ'LA 2 SAATLİK GÖRÜŞME

    Sabah'tan Mustafa Sait Özkan'ın haberine göre, Aziz İhsan Aktaş'la ihalelerdeki usulsüzlükleri fark etmesi nedeniyle kendisiyle görüşmek istediğini öğrendiğini aktaran A.O., "Fatih'te 2 saat kadar görüştük. Bana, ihalede herhangi bir usulsüzlük olmadığını ve ihalenin işleme konulması gerektiği hususunda örtülü bir baskıda bulundu. Ben de yaptığım bu görüşmeyi kayıt altına aldım" diyerek ses kaydını da savcılığa sundu.

    Ses kaydında Aktaş'ın A.O.'ya, "Ben şöyle söyliyeyim Ahmet abi senden bahsetti dedi ki A.O. bir şirket yetkilisi ile görüşmek istiyor. Ben de dedim ki nerede hangi saatte olursa ben gelirim. En tepesi benim, ben geldim" dediği belirtildi.

    CHPli Beşiktaş Belediyesine rüşvet operasyonunda yeni detaylar! Takvime şikayet yağdı: Esnafı da haraca bağlamışlarCHPli Beşiktaş Belediyesine rüşvet operasyonunda yeni detaylar! Takvime şikayet yağdı: Esnafı da haraca bağlamışlar
    CHP'li Beşiktaş Belediyesi'ne rüşvet operasyonunda yeni detaylar! Takvim'e şikayet yağdı: Esnafı da haraca bağlamışlar

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    CANLI | Gazze’de rötarlı ateşkes: Hamas ve İsrail arasında rehine takası başladı!
    6.3 milyon emekliye fark: Gözler ödeme tarihinde! Kimlere, ne kadar ödeme yapılacak? Ne zaman yatırılacak?
    CHP’li Esenyurt ve Beşiktaş belediyelerindeki rüşvet tarifesi ortaya çıktı: En üst 6.5 en alt 2 milyon TL
    Hamas 3 İsrailli kadın esiri Kızılhaç’a teslim etti: İlk görüntüler geldi
    Hacı Sabancı’nın gayrimeşru çocuğu gündeme bomba gibi düştü: O artık Türkiye’nin en mirasçılarından
    Kanarya VAR’ım dedi! Adana Demirspor Fenerbahçe 0-4 | MAÇ SONUCU
    Kim Milyoner Olmak İster’de Ferdi Tayfur sorusu! Yarışmacı 3 saniye kala cevapladı
    Sinan Engin’e Beşiktaşlı damat! Ahmet Emin Ahlatcı ve Elif Engin evlilik yolunda ilk adımı attı
    Kırmızı bültenle aranan iki suç örgütü üyesi Türkiye’ye getirildi
    ABD Başkanı Joe Biden’dan ateşkes ve takas açıklaması: Bizim desteğimizle sağlandı
    Özgür Özel’in kırmızı kart mesajına AK Partili Ömer Çelik’ten tepki: Bir kere daha topu taca attın
    Jose Mourinho biletini kesti! Fenerbahçe’de yeni transfer yolcu
    Vurgun çarkı CHP’yi karıştırdı! Kılıçdaroğlu’nun Akrep çıkışına Rıza Akpolat cephesinden olay yanıt: Senden değil pir düşkün bile olmaz
    Metro ve kredi bahaneli konut ilanlarına Bakanlık İnceleme başlattı
    Şenol Güneş’ten kritik karar! Yıldız futbolcu yerine kim oynayacak?