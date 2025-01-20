CHP’li Esenyurt ve Beşiktaş belediyelerindeki rüşvet tarifesi ortaya çıktı: En üst 6.5 en alt 2 milyon TL

Temizlik İşleri Müdürü Ziya Seymen'in süre bitimini beklemeyeceği, ihaleye çıkacağını, yeterli zaman olmadığını söylediğini aktaran A.O. ifadesini şöyle sürdürdü: "Bunun üzerine Ahmet Özer hem Ziya Seymen'i hem Ufuk Özdemir'i görevden aldı. Onların yerine Halil İbrahim Çalış ve Mustafa Yolcu atandı. Yolcu, bana ihalenin teknik aşamasıyla ilgili çalışma yapmamı söyledi. Ben çalışmamı yaptım ancak bana güvenmediler. Mersin'den Cevdet Özişler isimli kişi geldi ve Başkan Ahmet Özer'e danışman yapıldı. Şartnamedeki araç özelliklerini değiştirdiler. Ben niyetlerinin farklı olduğunu anladım. Ümit Gözütok benim yazdığım şartnamedeki teknik özellikleri değiştirmemi istedi. Yapamayacağımı söyledim."

"İhale çıktıktan sonra tek geçerli teklifin Bilginay şirketi tarafından verildiğini duyduk. Pazarlık usulü için birkaç firma çağırmışlar ancak Bilginay dışında kimse katılmamış. İhale evraklarını incelediğimde Ümit Gözütok'un Bilginay adına işlem yaptığını öğrendim. 2024 yerel seçimlerinden sonra CHP'li belediyelerde genelge yayınlandı. İhaleler tek elden toplanacak, Destek Hizmetleri Müdürlüğü ihaleye çıkacak dendi. Bunun üzerine Murat Düzgün, Beylikdüzü Belediyesi'nden, Esenyurt Belediyesi Mali Hizmetler, İnsan Kaynakları'ndan sorumlu başkan yardımcısı olarak atandı. Ahmet Özer'in akrabalarını belediyeye yerleştirdiğini öğrendim. Belediyede ihale nedeniyle yukarıdan aşağıya doğru para dağıtılacağı. Bir kişinin 6.5 milyon, alttakilerin 2 milyon alacağını duydum."

"Sonra ihaleyi yapalım dediler. Araçların uygun olmadığını anlatmaya çalıştım. Kolumdaki saatle ses kaydı aldım. Benim getirdiğim değil, Ümit Gözütok'un (Aktaş'ın adamı) getirdiği şartname EKAP'a yüklenmiş. Bunu fark edince olay çıkardım. Gözütok'un yazdığı şartnamede araçlar en ince ayrıntısına kadar yazılmıştı. Binevi nokta atışı yapılmıştı. Doğru olmadığını belirttim. Şartname EKAP'a yüklendi. Sonra maliyet hesaplama yapıldı. Normalde ikisi aynı anda yapılırdı."

İhale (AA)

ÖRGÜT ELEBAŞI AKTAŞ'LA 2 SAATLİK GÖRÜŞME

Sabah'tan Mustafa Sait Özkan'ın haberine göre, Aziz İhsan Aktaş'la ihalelerdeki usulsüzlükleri fark etmesi nedeniyle kendisiyle görüşmek istediğini öğrendiğini aktaran A.O., "Fatih'te 2 saat kadar görüştük. Bana, ihalede herhangi bir usulsüzlük olmadığını ve ihalenin işleme konulması gerektiği hususunda örtülü bir baskıda bulundu. Ben de yaptığım bu görüşmeyi kayıt altına aldım" diyerek ses kaydını da savcılığa sundu.

Ses kaydında Aktaş'ın A.O.'ya, "Ben şöyle söyliyeyim Ahmet abi senden bahsetti dedi ki A.O. bir şirket yetkilisi ile görüşmek istiyor. Ben de dedim ki nerede hangi saatte olursa ben gelirim. En tepesi benim, ben geldim" dediği belirtildi.