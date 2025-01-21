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Grand Kartal Otel'de çıkan yangında ölü ve yaralı var mı? Bolu Kartalkaya otel yangını neden çıktı?

Bolu'nun ünlü kış turizm merkezi Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de sabah saatlerinde çıkan yangın büyük paniğe yol açtı. Olayın hemen ardından bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangının otelin çeşitli katlarına sıçraması sonucu ekipler alevlere müdahale etmek için yoğun çaba harcıyor.

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Giriş Tarihi :21 Ocak 2025 , 06:51 Güncelleme Tarihi :21 Ocak 2025 , 07:08
Grand Kartal Otel’de çıkan yangında ölü ve yaralı var mı? Bolu Kartalkaya otel yangını neden çıktı?

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    Bolu'nun Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede otelin tamamını etkisi altına alan alevler tatilciler arasında büyük paniğe yol açtı.

    (Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

    ÖLÜ VE YARALI VAR MI?

    Yangın nedeniyle bölgede ilk belirlemelere göre 3 kişinin öldüğü, 11 kişinin ise yaralandığı öğrenildi.

    Yangının Sebebi Henüz Belirlenemedi

    Yangının çıkış nedeni, yangın söndürme çalışmaları devam ederken henüz belirlenemedi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma, yangının olası sebeplerini ve zararın boyutlarını aydınlatmayı amaçlıyor.

    (Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

    Ekipler Yangına Müdahale Ediyor

    Bölgeye sevk edilen itfaiye ve arama-kurtarma ekipleri, alevlere karşı mücadeleye devam ediyor. Otelin çeşitli katlarına sıçrayan yangın, ekipler tarafından kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Otel içinde mahsur kalan bazı tatilcilerin kurtarılması için çaba harcayan ekipler, yangının hızla büyümesini engellemeye çalışıyor.

    (Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

    Tahliye Çalışmaları Devam Ediyor

    Yangın nedeniyle oteldeki tatilciler tahliye ediliyor. İlk belirlemelere göre bazı kişilerin yaralandığı bildirildi. Yaralıların tedavi edilmek üzere sağlık ekipleri tarafından hastanelere sevk edilmesi bekleniyor. Ekipler, otelde bulunan diğer tatilcilerin güvenli bir şekilde tahliye edilmesi için yoğun bir çaba harcıyor.

    (Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

    Bölgeye Takviye Ekipler Gönderildi

    Yangına müdahale için bölgeye çevre illerden takviye ekipler sevk edildi. Ayrıca, bölgedeki yollar trafiğe kapatılarak, güvenlik önlemleri arttırıldı. Bölgedeki diğer tatilciler, yetkililer tarafından güvenli alanlara yönlendirilirken, olayla ilgili geniş çaplı bir inceleme başlatıldı.

    Kartalkaya Kayak Merkezi, kış sezonunun en yoğun dönemlerinden birini yaşarken, yangın bölgedeki turizm faaliyetlerini de etkiledi.

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