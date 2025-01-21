(Kaynak: AA)

Tahliye Çalışmaları Devam Ediyor

Yangın nedeniyle oteldeki tatilciler tahliye ediliyor. İlk belirlemelere göre bazı kişilerin yaralandığı bildirildi. Yaralıların tedavi edilmek üzere sağlık ekipleri tarafından hastanelere sevk edilmesi bekleniyor. Ekipler, otelde bulunan diğer tatilcilerin güvenli bir şekilde tahliye edilmesi için yoğun bir çaba harcıyor.