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Ahmet Özer dönemine ait bir rezillik daha ortaya çıktı! Alkollü kaza yaptı! Hasarı millet ödedi

Terör örgütü soruşturma nedeniyle tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer dönemine ait skandallar bitmiyor. Bu kez de usulsüz araba tahsisi ortaya çıktı. Skandal bununla da kalmadı. CHP'li meclis üyesinin oğlunun bu araçla alkollü şekilde kaza yaptığı daha sonra ise hasar bedelini belediyeye ödettiği tespit edildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :18 Ocak 2025 , 07:47 Güncelleme Tarihi :18 Ocak 2025 , 08:03
Ahmet Özer dönemine ait bir rezillik daha ortaya çıktı! Alkollü kaza yaptı! Hasarı millet ödedi

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    CHP/DEM'li Ahmet Özer "PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak" suçundan tutuklandı. Kayyum atanan Esenyurt Belediyesi'ndeki usulsüzlükler ise teker teker ortaya çıkarılıyor.

    CHP/DEM'li Ahmet Özer ʺPKK/KCK Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmakʺ suçundan tutuklandı. (Görsel: AA)CHP/DEM'li Ahmet Özer ʺPKK/KCK Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmakʺ suçundan tutuklandı. (Görsel: AA)

    Ahmet Özer'in nepotizmin dibine vurup belediyeyi aile şirketine çevirdiği belirlendi. Çevresindeki isimlerin skandallarının da ardı arkası kesilmedi.

    USULSÜZ ARABA TAHSİS ETTİ
    Sabah'ta yer alan habere göre; PKK finansörü olduğu ileri sürülen Esenyurt Belediyesi eski Başkan Yardımcısı Osman Yalçın'ın meclis üyelerine usulsüz bir şekilde araba tahsis ettiği ortaya çıktı.

    Esenyurt ve Beylikdüzü'ne düzenlenen operasyonlarda şüpheli Yalçın adresinde bulunamamıştı. Firari konumunda olan Yalçın'ın evinde bıraktığı cep telefonları ile dijital materyallere ekipler tarafından el konulmuştu.

    Esenyurt Belediyesi eski Başkan Yardımcısı Osman Yalçın'ın meclis üyelerine usulsüz bir şekilde araba tahsis ettiği ortaya çıktı. (Görsel: Takvim.com.tr)Esenyurt Belediyesi eski Başkan Yardımcısı Osman Yalçın'ın meclis üyelerine usulsüz bir şekilde araba tahsis ettiği ortaya çıktı. (Görsel: Takvim.com.tr)

    ALKOLLÜ HALDE KAZA YAPTILAR

    CHP'li meclis üyelerinden biri olan Canali Tan. (Takvim.com.tr)CHP'li meclis üyelerinden biri olan Canali Tan. (Takvim.com.tr)


    Araç tahsisi yapılan CHP'li meclis üyelerinden biri olan Canali Tan'ın bu aracı oğlunun kullanımına bıraktığı ve baba ile oğulun da alkollü şekilde belediye aracıyla 19 Ekim'de kaza yaptığı belirlendi.

    Hasar bedeli belediyeye ödetildi. (Takvim.com.tr)Hasar bedeli belediyeye ödetildi. (Takvim.com.tr)

    HASARI BELEDİYEYE ÖDETTİ
    Esenyurt Belediyesi Başkanvekili olarak görevlendirilen İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy, belediye aracının tahsisini iptal ettirmekle kalmadı, hasar bedelini belediyeye ödettiren baba ile oğlunun 30 bin TL'yi belediyeye ödemesi için ihtar göndertti.

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