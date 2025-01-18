Ahmet Özer dönemine ait bir rezillik daha ortaya çıktı! Alkollü kaza yaptı! Hasarı millet ödedi

CHP/DEM'li Ahmet Özer "PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak" suçundan tutuklandı. Kayyum atanan Esenyurt Belediyesi 'ndeki usulsüzlükler ise teker teker ortaya çıkarılıyor.

CHP/DEM'li Ahmet Özer ʺPKK/KCK Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmakʺ suçundan tutuklandı. (Görsel: AA)

Ahmet Özer'in nepotizmin dibine vurup belediyeyi aile şirketine çevirdiği belirlendi. Çevresindeki isimlerin skandallarının da ardı arkası kesilmedi.

USULSÜZ ARABA TAHSİS ETTİ

Sabah'ta yer alan habere göre; PKK finansörü olduğu ileri sürülen Esenyurt Belediyesi eski Başkan Yardımcısı Osman Yalçın'ın meclis üyelerine usulsüz bir şekilde araba tahsis ettiği ortaya çıktı.

Esenyurt ve Beylikdüzü'ne düzenlenen operasyonlarda şüpheli Yalçın adresinde bulunamamıştı. Firari konumunda olan Yalçın'ın evinde bıraktığı cep telefonları ile dijital materyallere ekipler tarafından el konulmuştu.