Ahmet Özer dönemine ait bir rezillik daha ortaya çıktı! Alkollü kaza yaptı! Hasarı millet ödedi

CHP/DEM'li Ahmet Özer "PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak" suçundan tutuklandı. Kayyum atanan Esenyurt Belediyesi'ndeki usulsüzlükler ise teker teker ortaya çıkarılıyor.
CHP/DEM'li Ahmet Özer "PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak" suçundan tutuklandı. Kayyum atanan Esenyurt Belediyesi'ndeki usulsüzlükler ise teker teker ortaya çıkarılıyor.
Ahmet Özer'in nepotizmin dibine vurup belediyeyi aile şirketine çevirdiği belirlendi. Çevresindeki isimlerin skandallarının da ardı arkası kesilmedi.
USULSÜZ ARABA TAHSİS ETTİ
Sabah'ta yer alan habere göre; PKK finansörü olduğu ileri sürülen Esenyurt Belediyesi eski Başkan Yardımcısı Osman Yalçın'ın meclis üyelerine usulsüz bir şekilde araba tahsis ettiği ortaya çıktı.
Esenyurt ve Beylikdüzü'ne düzenlenen operasyonlarda şüpheli Yalçın adresinde bulunamamıştı. Firari konumunda olan Yalçın'ın evinde bıraktığı cep telefonları ile dijital materyallere ekipler tarafından el konulmuştu.
ALKOLLÜ HALDE KAZA YAPTILAR
Araç tahsisi yapılan CHP'li meclis üyelerinden biri olan Canali Tan'ın bu aracı oğlunun kullanımına bıraktığı ve baba ile oğulun da alkollü şekilde belediye aracıyla 19 Ekim'de kaza yaptığı belirlendi.
HASARI BELEDİYEYE ÖDETTİ
Esenyurt Belediyesi Başkanvekili olarak görevlendirilen İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy, belediye aracının tahsisini iptal ettirmekle kalmadı, hasar bedelini belediyeye ödettiren baba ile oğlunun 30 bin TL'yi belediyeye ödemesi için ihtar göndertti.