İstanbullu çözüm arıyor! İBB Meclisinde soru önergesi verildi: İçme suyuna lağım suyu mu karıştı?

İBB Meclisi ocak ayı üçüncü oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Oturumda, AK Parti'li Meclis Üyesi Büşra Uncu Özten, İstanbul'a su sağlayan Melen'e lağım suyu karıştığına ilişkin soru önergesi verdi.

İstanbullu çözüm arıyor! İBB Meclisinde soru önergesi verildi (AA)

Özten, "Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, İBB bağlı kuruluşu İSKİ'nin, Melen üzerinden kendi su havzası içinde bulunan Düzce'ye yapması gereken yatırımlarla ilgili gereken çalışmayı 5 yıldır yapmadığını, İSKİ'nin İstanbul'a su sağlayan derelerin temizliğiyle ilgili gerekli çalışmaları yerine getirmediğini ve İstanbulluların içmiş olduğu suya farklı atıkların karıştığına yönelik açıklamalarda bulundu." diye konuştu.

Melen üzerinden gelen suya atık suların karışmış olmasının İstanbul halkının sağlığını tehdit ettiğini vurgulayan Özten, İBB'nin, Melen ham suyuna karışan atıklarla ilgili nasıl bir çalışma yaptığını sordu.

Özten, "Bu denli büyük bir havzaya sahip Melen Havzası için yapılan veya yapılması planlanan işler arasında İSKİ'nin atık suyuyla ilgili planladığı işler nelerdir? Bu havzaya ayrılan ödenek toplam bütçenin yüzde kaçını oluşturmaktadır? 2024 yılı yatırım programında kanalizasyon projelerinin değerleri 6 milyar 154 milyon lira olarak söylenmektedir. Bu bütçenin yüzde kaçı Melen Havzası için ayrılmıştır? Atık su tesisleriyle ilgili neler planlanmaktadır? Yeni tesisler yapılacak mıdır?" sorularını yöneltti.

İstanbullu çözüm arıyor! İBB Meclisinde soru önergesi verildi (AA)

"4 ADET ATIK SU ARITMA TESİSİ KAYBOLMUŞ DURUMDA"

AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz ise İstanbul'un su sorununu çözmek için AK Parti belediyeciliğinin bugüne kadar üzerine düşen görevi yaptığına işaret etti.

Türkyılmaz, "Bugün geldiğimiz noktada İBB, İstanbul'un su sorununa ilişkin olarak 1 metreküp bile su kaynağı üretmemişken, maalesef bizim zamanında sağlamış olduğumuz su kaynaklarının kirletildiği, atık su tesislerinin yapılmadığı bir noktaya gelmiştir ve İstanbullular bir facianın eşiğindedir." dedi.

İstanbullu çözüm arıyor! İBB Meclisinde soru önergesi verildi (AA)

AK Parti iktidarının 2016 ile 2019 yılları arasında 8 atık su tesisi yaptığını belirten Türkyılmaz, yeni İBB yönetiminin 6 yılda sadece 2 atık su tesisi yapabildiğini kaydetti.

Türkyılmaz, geçmişte faaliyet raporlarının Avrupa Kıtası, Asya Kıtası ve Melen Havzası olarak üç bölgeye ayrıldığını, bugün ise raporlarda Melen Havzası'na yer verilmediğini söyledi.

İBB'nin kayıp atlar ve kayıp araçlardan sonra şimdi de kayıp atık su tesisleri olduğunu dile getiren Türkyılmaz, elindeki kağıttaki tesisleri göstererek, "Bunlar, 2018'de AK Parti döneminde Düzce'de planlanan ve bütçeleri de ayrılan tesisler. Bu tesisler; Cumayeri, Çilimli, Yığılca, Gölyaka ve Kaynaşlı. Düzce'yi de zaten 2008'de yapmıştık. Şu an güncel İSKİ'nin internet sitesine girdiğinizde bölgeyle ilgili şöyle bir resimle karşılaşıyorsunuz; sadece Cumayeri ve Düzce İleri Biyolojik. Yani 4 adet atık su arıtma tesisi kaybolmuş durumda. Bunların niçin iptal edildiğini, Melen'e karışan lağım sularıyla ilgili hangi tedbirleri aldığınızı detaylı bir şekilde kamuoyu beklemektedir." diye konuştu.

Soru önergesi, konuşmaların ardından yapılan oylamada oy birliğiyle kabul edildi.