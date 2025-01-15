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İstanbul'un içme suyuna lağım karışıyor! İSKİ Melen'i de batırdı! Ne yatırım var ne temizlik

İstanbul baraj doluluk oranları son 6 yılda çoğu zaman dip seviyeleri görürken megakentin içme suyunu sağlayan Melen Havzası'nın bakımının İSKİ tarafından yapılmadığı ortaya çıktı. Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü "İSKİ, 5 yıldır yatırım yapmaktan ve görevlerini yerine getirmekten kaçıyor. İBB ve İSKİ yönetimleri, bu yatırımları acilen tamamlayın. İstanbulluların içtiği suya lağım suları karışıyor" dedi.

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Giriş Tarihi :15 Ocak 2025 , 12:47 Güncelleme Tarihi :15 Ocak 2025 , 12:47
İstanbul’un içme suyuna lağım karışıyor! İSKİ Melen’i de batırdı! Ne yatırım var ne temizlik

İÇİNDEKİLER

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    Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, İstanbul'a içme suyu sağlayan Melen Havzası'nın bakımından sorumlu İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresine (İSKİ) görevini yapma çağrısında bulundu.

    Melen Çayı (Takvim Foto Arşiv)Melen Çayı (Takvim Foto Arşiv)

    Özlü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi bağlı kuruluşu İSKİ'nin, su havzası içinde bulunan Düzce'de yapması gereken yatırımlar olduğunu belirtti.

    Melen Çayı (Takvim Foto Arşiv)Melen Çayı (Takvim Foto Arşiv)

    İSTANBULLUNUN İÇME SUYUNA LAĞIM KARIŞIYOR

    Bu yatırımların, İSKİ'nin İstanbul'a su sağlayan derelerin temizliğiyle ilgili yükümlülükleri kapsadığını aktaran Özlü, "Ancak İSKİ, 5 yıldır yatırım yapmaktan ve görevlerini yerine getirmekten kaçıyor. İBB ve İSKİ yönetimleri, bu yatırımları acilen tamamlayın. İstanbulluların içtiği suya lağım suları karışıyor." ifadelerine yer verdi.

    Melen Çayı (Takvim Foto Arşiv)Melen Çayı (Takvim Foto Arşiv)

    İBB KABUL ETMEDİ
    Özlü ayrıca, Su Yönetimi Genel Müdürlüğünün geçen yıl İstanbul ile Düzce'yi "su kardeşi" ilan etme girişimini İBB'nin kabul etmediğini, bunun üzerine Düzce'nin Kocaeli ile "su kardeşi" ilan edildiğini kaydetti.

    15 OCAK 2025 BARAJ DOLULUK ORANLARI

    İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) barajlardaki son durum verisini paylaştı. İstanbul'da etkili olan yağışlı havanın ardından barajlardaki su seviyesinde artış yaşandı.

    İSKİ baraj doluluk oranı 15 Ocak Çarşamba günü yüzde 47.22 seviyesinde.

    Alibey Barajı (Takvim Foto Arşiv)Alibey Barajı (Takvim Foto Arşiv)

    İSKİ'nin paylaştığı İstanbul barajları doluluk oranı şu şekilde:

    Alibey Barajı yüzde 33.46

    Darlık Barajı yüzde 42.02

    Elmalı Barajı yüzde 84.04

    Istrancalar Barajı yüzde 100

    Kazandere Barajı yüzde 76.9

    Pabuçdere Barajı yüzde 45.2

    Darlık barajı (Takvim Foto Arşiv)Darlık barajı (Takvim Foto Arşiv)

    Sazlıdere Barajı yüzde 38.46

    Terkos Barajı yüzde 51.23

    Ömerli Barajı yüzde 50.09

    Büyükçekmece barajı (Takvim Foto Arşiv)Büyükçekmece barajı (Takvim Foto Arşiv)

    Büyükçekmece Barajı yüzde 42.91

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