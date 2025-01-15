İstanbul’un içme suyuna lağım karışıyor! İSKİ Melen’i de batırdı! Ne yatırım var ne temizlik

Melen Çayı (Takvim Foto Arşiv)

İSTANBULLUNUN İÇME SUYUNA LAĞIM KARIŞIYOR

Bu yatırımların, İSKİ'nin İstanbul'a su sağlayan derelerin temizliğiyle ilgili yükümlülükleri kapsadığını aktaran Özlü, "Ancak İSKİ, 5 yıldır yatırım yapmaktan ve görevlerini yerine getirmekten kaçıyor. İBB ve İSKİ yönetimleri, bu yatırımları acilen tamamlayın. İstanbulluların içtiği suya lağım suları karışıyor." ifadelerine yer verdi.