Bakanlıktan çevre kirliliğine geçit yok: 2 milyar TL ceza kesildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, çevreyi koruma çalışmaları kapsamında 2024 yılında gerçekleştirdiği denetimlerde 2 milyar 90 milyon 702 bin 58 TL ceza kesti. Bakanlık, 81 il müdürlüğü ve merkez teşkilatıyla Çevre Kanunu'na aykırı hareket eden işletmelere cezai işlem uygularken, 402 işletmenin faaliyetlerini durdurdu.
DENETİMLERİN AYRINTILARI
2024 yılında yapılan 75 bin 563 denetimde, hava, atık, ÇED, su, gürültü ve egzoz gibi 17 kategoride incelemeler gerçekleştirildi. En yüksek ceza 841 milyon 950 bin TL ile atık kirliliği için kesilirken, su kirliliği 278 milyon 98 bin TL, deniz araçlarına ilişkin cezalar ise 223 milyon 756 bin TL olarak kaydedildi.
EGZOZ KİRLİLİĞİNE SIKI TAKİP
Bakanlık, egzoz kaynaklı kirliliğe yönelik 27 bin 577 araç denetimi yaptı. Emisyon sınırlarını aşan veya ölçüm yaptırmayan 1.278 araç sahibine toplamda 13 milyon 331 bin TL ceza kesildi. Cezalardan elde edilen gelirler, çevrenin korunması ve iklim değişikliğiyle mücadelede kullanılacak.
Çevreyi ve insan sağlığını tehdit eden işletmelere yönelik denetimlerin devam edeceği açıklandı.