Bakanlıktan çevre kirliliğine geçit yok: 2 milyar TL ceza kesildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, çevreyi koruma çalışmaları kapsamında 2024 yılında gerçekleştirdiği denetimlerde 2 milyar 90 milyon 702 bin 58 TL ceza kesti. Bakanlık, 81 il müdürlüğü ve merkez teşkilatıyla Çevre Kanunu 'na aykırı hareket eden işletmelere cezai işlem uygularken, 402 işletmenin faaliyetlerini durdurdu.

DENETİMLERİN AYRINTILARI

2024 yılında yapılan 75 bin 563 denetimde, hava, atık, ÇED, su, gürültü ve egzoz gibi 17 kategoride incelemeler gerçekleştirildi. En yüksek ceza 841 milyon 950 bin TL ile atık kirliliği için kesilirken, su kirliliği 278 milyon 98 bin TL, deniz araçlarına ilişkin cezalar ise 223 milyon 756 bin TL olarak kaydedildi.