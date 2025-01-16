Üsküdar’da denize kanalizasyon döken İSKİ’ye 1 milyon 337 bin TL ceza! 2872 sayılı kanunun 8. maddesi ne diyor?

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Marmara Denizi'ni kirletmesi sonrası Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı harekete geçti.
Bakanlığın İstanbul İl Müdürlüğü ekipleri, 12 Ocak'ta Üsküdar ilçesinde Kuleli Caddesi'ndeki munsaptan denize kanalizasyon suyu döküldüğü ihbarı üzerine harekete geçti.
Yapılan incelemede Marmara Denizi'nin kıyısındaki mansaptan, içinde kanalizasyon ve gıda atıklarının bulunduğu atık su çıkışı tespit edildi.
İSKİ'YE REKOR CEZA
Özel Çevre Koruma Bölgesi olan Marmara Denizi'ndeki kirliliğe İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na bağlı İSKİ'nin deşarjının neden olduğu belirlendi. İncelemelerin ardından "2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 8.maddesine" istinaden İSKİ'ye 1 milyon 337 bin 354 TL idari ceza uygulandı.
Denize kanalizasyon suyu döktüğü tespit edilen İSKİ'ye 1 milyon 337 bin TL ceza uygulandı (Takvim.com.tr)
DENİZE KANALİZASYON VE GIDA ATIKLARI DÖKÜLDÜ
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, "Bakanlığımız İl Müdürlüğü ekiplerince Üsküdar'daki Kuleli Caddesi'nde kanalizasyon suyu ve gıda atıklarının denize döküldüğü tespit edilmiş, Özel Çevre Koruma Bölgesi olan Marmara Denizi'ndeki kirliliğe İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na bağlı İSKİ'nin deşarjının neden olduğu belirlenmiştir. İlgili Çevre Kanunu'na istinaden İSKİ'ye 1 milyon 337 bin 354 TL idari ceza uygulanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.
8. MADDE NE DİYOR?
2872 sayılı Çevre Kanunu'nun "Kirletme Yasağı" başlıklı 8. Maddesi'ne aykırı olarak ülkenin egemenlik alanındaki denizlere ve yargılama yetkisine tabi olan deniz yetki alanlarına, içme ve kullanma suyu sağlama amacına yönelik olmayan sulara atık boşaltmak.
İSKİ'nin kanalizasyon döktüğü Kuleli'de denizin yüzeyi kahverengiye döndü (AA)
DENİZ YÜZEYİ KAHVERENGİYE DÖNDÜ
Öte yandan kanalizasyon suyunun İstanbul Boğazı'na aktığı noktada çevre kirliliği meydana geldi. Deniz yüzeyi kahverengiye döndü.
"DENİZE DOĞRU AKTIĞI İÇİN BİR HAYLİ KİRLİLİK YARATIYOR"
Çevre sakini Yücel Kalyoncu, kanalizasyon suyunun aktığı bölgede 4-5 yıl önce çalışma yapıldığını ve bu noktaya gider konduğunu söyledi.
Bazı zamanlar lağımın denize aktığını ifade eden Kalyoncu, "Denize doğru aktığı için bir hayli kirlilik yaratıyor. Bazı günlerde çok yağmur yağdığında, sel olduğunda bu sefer kanalizasyondan caddeye fışkırıyor. O zaman burası insan dışkılarıyla doluyor" ifadelerini kullandı.
Kalyoncu, bu durumdan şikayetçi olduklarını anlatarak, şunları kaydetti:
"Yapılması gerektiğini söylüyoruz. Yapıldı falan diyorlar ama yeterli değil. Yine buraya aynı pislikler geliyor. Bir ay önce taştı, yine herkes şikayet etti. Buralar leş gibi kokuyordu. Bizim arkadaşlar başvuruda bulundu. Geliyorlar, bakıyorlar. Bir sorun olmadığı günlerde geliyorlar. Aslında sel bastığı zaman, büyük yağmurlar yağdığı zaman gelseler ve görseler nasıl olduğunu anlarlar."