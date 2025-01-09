BAAS rejiminin çökmesi sonrası İran halkına hitap eden dini lider Ali Hamaney, "Suriye'ye komşu bir hükümet Suriye'de yaşananlarda bariz bir rol oynadı ve oynamaya devam ediyor" diyerek Türkiye'yi hedef gösterdi. Tahran'a bağlı resmi kurumlar, Hamaney'in satılık kalemleri açıktan Başkan Erdoğan'a nefret kusar oldu. İran Silahlı Kuvvetleri karikatürler paylaşıp Türkiye'ye tehditler savurdu.

İran Devrim Muhafızları Komutanı İsmail Kaani YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin'le Süleymaniye'de görüştü (Takvim.com.tr) SÜLEYMANİYE'DE İRAN - YPG TEMASI: EV SAHİBİ BAFEL TALABANİ Halep Kasabı Kasım Süleymani'nin muadili olan İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani ise Irak'a zamanlaması manidar bir ziyaret gerçekleştirdi. Kaani burada YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin 'le bir araya geldi. Türkiye düşmanlığı çerçevesinde şekillenen sır görüşme KYB Başkanı Bafel Talabani 'nin Süleymaniye'deki konutunda gerçekleştirildi. Suriye'de kaybeden İran'ın YPG ile yakınlaşması Ankara'nın da radarında. "Kuyruk acısı" siyaseti güden Tahran, Suriye'deki yeni denklemde yitirdiği kazanımlarını terör örgütlerini palazlandırarak yeniden elde etmek istiyor.

PKK elebaşı Cemil Bayık ve mezhepçi katliamlara imza atan Kasım Süleymani (Takvim.com.tr)



BU İLK TEMAS DEĞİL! SÜLEYMANİ, BAYIK'LA GÖRÜŞMÜŞTÜ



Kaani - Ferhat Abdi Şahin teması İran'ın PKK/YPG ile olan ilk teması değil. 2016'da da Kasım Süleymani, Cemil Bayık'la Süleymaniye'de görüştüğü biliniyor.



DİPNOT: Bafel Talabani, Türkiye düşmanı her oluşumda başı çekiyor. Süleymani'yi PKK üssüne çeviren Talabani, YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin'le "Kardeşim" diyecek kadar yakın ilişki içerisinde. Kandil'deki teröristbaşlarıyla dirsek temasında. Örgüte askeri, lojistik ve tıbbi destek sağlıyor.