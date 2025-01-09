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Suriye'de tokat yiyenler 'Acem'i planlara girişti! İran ve YPG masaya oturdu: Başrol Kaani yan rol Talabani perde ardı İsrail

Suriye'de Ankara tokadı yiyenlerin 'Direniş Ekseni' terörle flörte evrildi. İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani, YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin'le bir araya geldi. Türkiye düşmanlığı çerçevesinde şekillenen sır görüşme Bafel Talabani'nin Süleymaniye'deki konutunda gerçekleştirildi. İsrail de son zamanlarda YPG ile yakın temas halinde. Tahran - Tel Aviv hattındaki YPG ittifakının bir diğer sacayağı ise Kandil. Cemil Bayık'ın "Irak ve Suriye'de İran'a alan açmak için Türkiye'ye saldırdık" itirafı unutulmuyor.

Ahmet Zeren Ahmet Zeren
Giriş Tarihi :09 Ocak 2025 , 11:46 Güncelleme Tarihi :09 Ocak 2025 , 12:14
Suriye’de tokat yiyenler ’Acem’i planlara girişti! İran ve YPG masaya oturdu: Başrol Kaani yan rol Talabani perde ardı İsrail

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    Esad'ın devrilmesiyle Suriye'de mezhepçi ve yayılmacı emelleri yerle yeksan olan İran, Türkiye karşıtı politikalar geliştirmeyi sürdürüyor.

    BAAS rejiminin çökmesi sonrası İran halkına hitap eden dini lider Ali Hamaney, "Suriye'ye komşu bir hükümet Suriye'de yaşananlarda bariz bir rol oynadı ve oynamaya devam ediyor" diyerek Türkiye'yi hedef gösterdi.

    Tahran'a bağlı resmi kurumlar, Hamaney'in satılık kalemleri açıktan Başkan Erdoğan'a nefret kusar oldu. İran Silahlı Kuvvetleri karikatürler paylaşıp Türkiye'ye tehditler savurdu.

    İran Devrim Muhafızları Komutanı İsmail Kaani YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin'le Süleymaniye'de görüştü (Takvim.com.tr)İran Devrim Muhafızları Komutanı İsmail Kaani YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin'le Süleymaniye'de görüştü (Takvim.com.tr)

    SÜLEYMANİYE'DE İRAN - YPG TEMASI: EV SAHİBİ BAFEL TALABANİ

    Halep Kasabı Kasım Süleymani'nin muadili olan İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani ise Irak'a zamanlaması manidar bir ziyaret gerçekleştirdi.

    Kaani burada YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin'le bir araya geldi. Türkiye düşmanlığı çerçevesinde şekillenen sır görüşme KYB Başkanı Bafel Talabani'nin Süleymaniye'deki konutunda gerçekleştirildi.

    Suriye'de kaybeden İran'ın YPG ile yakınlaşması Ankara'nın da radarında. "Kuyruk acısı" siyaseti güden Tahran, Suriye'deki yeni denklemde yitirdiği kazanımlarını terör örgütlerini palazlandırarak yeniden elde etmek istiyor.

    PKK elebaşı Cemil Bayık ve mezhepçi katliamlara imza atan Kasım Süleymani (Takvim.com.tr)PKK elebaşı Cemil Bayık ve mezhepçi katliamlara imza atan Kasım Süleymani (Takvim.com.tr)

    BU İLK TEMAS DEĞİL! SÜLEYMANİ, BAYIK'LA GÖRÜŞMÜŞTÜ

    Kaani - Ferhat Abdi Şahin teması İran'ın PKK/YPG ile olan ilk teması değil. 2016'da da Kasım Süleymani, Cemil Bayık'la Süleymaniye'de görüştüğü biliniyor.

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    DİPNOT: Bafel Talabani, Türkiye düşmanı her oluşumda başı çekiyor. Süleymani'yi PKK üssüne çeviren Talabani, YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin'le "Kardeşim" diyecek kadar yakın ilişki içerisinde. Kandil'deki teröristbaşlarıyla dirsek temasında. Örgüte askeri, lojistik ve tıbbi destek sağlıyor.

    İran Devrim Muhafızları Komutanı İsmail Kaani - Bafel Talabani - YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin (Takvim.com.tr)İran Devrim Muhafızları Komutanı İsmail Kaani - Bafel Talabani - YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin (Takvim.com.tr)


    Mevzu Türkiye olunca İran ve İsrail'in aynı noktada buluşması ise dikkatlerden kaçmadı.

    Bilindiği üzere İsrail de YPG ile yakın temas halinde. Terör örgütü, Türkiye'ye karşı İsrail'den yardım istedi.

    İsrail Dışişleri Bakanı Saar, ABD'ye "Suriye'de Türkiye'yi durdur! YPG'yi vurmasınlar" diye yalvardı. İsrail Dışişleri Bakanlığı Genel Müdürü Eden Bar Tal "Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki Kürtlere (YPG/PYD) yönelik saldırıları durdurulsun. Kürtler (YPG/PYD) uluslararası toplum tarafından korunmalı" açıklamasını yaptı.

    İsrail Dışişleri Bakanı Saar ile PYD/YPG elebaşı İlham Ahmed'in telefon görüşmesi yapması ise bardağı taşırdı.

    DİRENİŞ EKSENİ MASALI VE TAHRAN - TEL AVİV FLÖRTÜ

    Bu somut gerçekler İran'ın "Direniş Ekseni" masalını ve Tahran - Tel Aviv flörtünü açık etti.

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    PKK: "IRAK VE SURİYE'DE İRAN İÇİN TÜRKİYE'YE SALDIRDIK"

    Kandil'den gelen İran itirafını atlamamakta da fayda var.

    PKK elebaşı Cemil Bayık ise "Irak ve Suriye'de İran'a alan açmak için Türkiye'ye saldırdık" itirafında bulundu.

    ABD'nin Irak'ı işgali sonrası oluşan boşluktan faydalanan İran'ın kendisine bağlı güçler üzerinden Irak ve Suriye'de etkinliğini artırdığını söyleyen Bayık, "Yürüttüğümüz mücadele Türk devletinin bölgede fazla etkinlik kurmasını önlemiştir" şeklinde konuştu.

    İran'a "Bizim sayemizde ilerledin bizi görmezden geliyorsun" veryansınında bulunan Cemil Bayık şöyle konuştu:

    İran bölgede sağladığı gelişmeyi sadece kendi marifeti olarak görmüştür. Irak'ta, Suriye'de etkinlik göstermesini salt kendi marifetiyle olduğunu sanmıştır.

    Örneğin bu yanılgılı yaklaşımından dolayı hareketimizin Orta Doğu'da sağladığı gelişmeleri görmezden gelmiştir. Şimdi ortaya çıktı ki durum İran'ın sandığı gibi değildir.

    Orta Doğu'nun yeniden dizaynı temelinde bölgenin tümünü içine alan bir plan devreye konulunca İran'ın oluşturduğu ve güçlü olduğuna inandığı eksen çok kısa sürede darbe yiyip dağılmıştır.

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