Kandil - Tahran ittifakı tescillendi! PKK elebaşı Cemil Bayık açık açık itiraf etti: "Irak ve Suriye'de İran için Türkiye'ye saldırdık"

PKK elebaşı Cemil Bayık (Takvim.com.tr)
İran'a "Bizim sayemizde ilerledin bizi görmezden geliyorsun" veryansınında bulunan Cemil Bayık şu ifadeleri kullandı:
İran bölgede sağladığı gelişmeyi sadece kendi marifeti olarak görmüştür. Irak'ta, Suriye'de etkinlik göstermesini salt kendi marifetiyle olduğunu sanmıştır.
Örneğin bu yanılgılı yaklaşımından dolayı hareketimizin Orta Doğu'da sağladığı gelişmeleri görmezden gelmiştir. Şimdi ortaya çıktı ki durum İran'ın sandığı gibi değildir.
Orta Doğu'nun yeniden dizaynı temelinde bölgenin tümünü içine alan bir plan devreye konulunca İran'ın oluşturduğu ve güçlü olduğuna inandığı eksen çok kısa sürede darbe yiyip dağılmıştır.
İRAN'IN IRAK'TAKİ DURUMU TEHLİKEYE GİRDİ
Bayık, İran'ın Suriye'de etkinliğini yitirdiği Irak'taki durumunun da tehliye girdiğini söyledi.
PKK elebaşı Cemil Bayık ve mezhepçi katliamlara imza atan Kasım Süleymani (Takvim.com.tr)
CEMİL BAYIK'IN İRAN BAĞI VE HAŞDİ ŞABİ'NİN PKK'YA SAĞLADIĞI MADDİ DESTEK
Bilindiği üzere Cemil Bayık, Kandil'deki elebaşları arasında İran'a yakınlığıyla bilinen bir isim. PKK'nın İran'a bağlı Haşdi Şabi milislerinden maddi destek aldığı biliniyor.
Bir dönem KDP milletvekilliği yapan ve Irak Parlamentosu Güvenlik ve Savunma Komisyonu'nda görev alan Şahevan Abdullah "İran'ın kendi çıkarları ve Türkiye düşmanlığı için PKK'yı kullandığı çok açıktır. PKK'nın Haşdi Şabi'den maddi destek aldığını ispatlayan belgeler var" demişti.
2016'da İran'ın mezhepci katliamlara imza atan sözde Kudüs Gücü komutanı Kasım Süleymani'nin PKK elebaşı Cemil Bayık'la IKBY'nin Süleymaniye kentinde görüştüğü öne sürülmüştü.
İRAN PKK/YPG'LİLERE KUCAK AÇIYOR
Öte yandan terör yuvası Kandil'in İran tarafında terör unsurları cirit atıyor.
Ankara, Tahran'a koordinat verip 'teröristler burada' diyor, ancak İran çeşitli bahanelerle PKK/YPG'ye kol kanat geriyor. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İran'ın PKK'lı teröristlere Türkiye ile aynı çizgiden bakmadığını dile getirip "Kabul edilir değil" demişti.