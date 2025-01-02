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Kandil - Tahran ittifakı tescillendi! PKK elebaşı Cemil Bayık açık açık itiraf etti: "Irak ve Suriye'de İran için Türkiye'ye saldırdık"

PKK'nın İran'a yakınlığıyla bilinen elebaşı Cemil Bayık "Irak ve Suriye'de İran'a alan açmak için Türkiye'ye saldırdık" itirafında bulundu. "Yürüttüğümüz mücadele Türk devletinin bölgede fazla etkinlik kurmasını önlemiştir" diyen Bayık, Tahran'a "Bizim sayemizde ilerledin kendi marifetin sandın" diyerek veryansın etti. İran'ın Suriye'den sonra Irak'ta da durumunun tehlikede olduğunu söyledi. Öte yandan Kandil'in İran tarafında terör unsurları hala cirit atıyor. Bir dönem Cemil Bayık'la Kasım Süleymani'nin görüştüğü Haşdi Şabi'nin PKK'ya maddi destek sağladığı gündeme gelmişti.

Ahmet Zeren Ahmet Zeren
Giriş Tarihi :02 Ocak 2025 , 17:09 Güncelleme Tarihi :02 Ocak 2025 , 17:21
Kandil - Tahran ittifakı tescillendi! PKK elebaşı Cemil Bayık açık açık itiraf etti: Irak ve Suriye’de İran için Türkiye’ye saldırdık

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    Suriye'de Esad sonrası tesis edilen yeni süreç İran'ın yanı sıra PKK/YPG'nin de çıkarlarını yerle yeksan etti.

    Kandil'deki elebaşları birbirine düşecek kadar panikledi.

    ELEBAŞLARI BİRBİRİNE DÜŞTÜ

    Murat Karayılan "PKK olarak Rojava'da herhangi bir varlığımız yoktur. Rojava'daki hiçbir güç ve örgüt ile organik bir ilişki ya da bağlantımız yoktur" sözleriyle "Suriye'de yokuz" mesajı verdi.

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    Karayılan'ı Helin Ümit ve Duran Kalkan yalanladı. Ümit, "PKK'nın Suriye'deki varlığını bitirmek istiyorlar. YPG, QSD ve YPJ niye silah bıraksın? Hakan Fidan yerinde durmuyor" ifadelerini kullandı.

    Kalkan ise "Az mücadelemiz olmadı. Doğrudan bağlantımız yok ama danışman olarak varız" beyanıyla Suriye'deki PKK varlığını kabul etti.

    PKK elebaşı Cemil Bayık (Takvim.com.tr)PKK elebaşı Cemil Bayık (Takvim.com.tr)

    BAYIK'TAN "İRAN" İTİRAFI

    PKK elebaşı Cemil Bayık ise "Irak ve Suriye'de İran'a alan açmak için Türkiye'ye saldırdık" itirafında bulundu.

    ABD'nin Irak'ı işgali sonrası oluşan boşluktan faydalanan İran'ın kendisine bağlı güçler üzerinden Irak ve Suriye'de etkinliğini artırdığını söyleyen Bayık, "Yürüttüğümüz mücadele Türk devletinin bölgede fazla etkinlik kurmasını önlemiştir" şeklinde konuştu.


    PKK elebaşı Cemil Bayık (Takvim.com.tr)PKK elebaşı Cemil Bayık (Takvim.com.tr)

    İran'a "Bizim sayemizde ilerledin bizi görmezden geliyorsun" veryansınında bulunan Cemil Bayık şu ifadeleri kullandı:

    İran bölgede sağladığı gelişmeyi sadece kendi marifeti olarak görmüştür. Irak'ta, Suriye'de etkinlik göstermesini salt kendi marifetiyle olduğunu sanmıştır.

    Örneğin bu yanılgılı yaklaşımından dolayı hareketimizin Orta Doğu'da sağladığı gelişmeleri görmezden gelmiştir. Şimdi ortaya çıktı ki durum İran'ın sandığı gibi değildir.

    Orta Doğu'nun yeniden dizaynı temelinde bölgenin tümünü içine alan bir plan devreye konulunca İran'ın oluşturduğu ve güçlü olduğuna inandığı eksen çok kısa sürede darbe yiyip dağılmıştır.

    İRAN'IN IRAK'TAKİ DURUMU TEHLİKEYE GİRDİ

    Bayık, İran'ın Suriye'de etkinliğini yitirdiği Irak'taki durumunun da tehliye girdiğini söyledi.

    PKK elebaşı Cemil Bayık ve mezhepçi katliamlara imza atan Kasım Süleymani (Takvim.com.tr)PKK elebaşı Cemil Bayık ve mezhepçi katliamlara imza atan Kasım Süleymani (Takvim.com.tr)


    CEMİL BAYIK'IN İRAN BAĞI VE HAŞDİ ŞABİ'NİN PKK'YA SAĞLADIĞI MADDİ DESTEK

    Bilindiği üzere Cemil Bayık, Kandil'deki elebaşları arasında İran'a yakınlığıyla bilinen bir isim. PKK'nın İran'a bağlı Haşdi Şabi milislerinden maddi destek aldığı biliniyor.

    Bir dönem KDP milletvekilliği yapan ve Irak Parlamentosu Güvenlik ve Savunma Komisyonu'nda görev alan Şahevan Abdullah "İran'ın kendi çıkarları ve Türkiye düşmanlığı için PKK'yı kullandığı çok açıktır. PKK'nın Haşdi Şabi'den maddi destek aldığını ispatlayan belgeler var" demişti.

    2016'da İran'ın mezhepci katliamlara imza atan sözde Kudüs Gücü komutanı Kasım Süleymani'nin PKK elebaşı Cemil Bayık'la IKBY'nin Süleymaniye kentinde görüştüğü öne sürülmüştü.

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    İRAN PKK/YPG'LİLERE KUCAK AÇIYOR

    Öte yandan terör yuvası Kandil'in İran tarafında terör unsurları cirit atıyor.

    Ankara, Tahran'a koordinat verip 'teröristler burada' diyor, ancak İran çeşitli bahanelerle PKK/YPG'ye kol kanat geriyor. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İran'ın PKK'lı teröristlere Türkiye ile aynı çizgiden bakmadığını dile getirip "Kabul edilir değil" demişti.

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