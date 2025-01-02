Kandil - Tahran ittifakı tescillendi! PKK elebaşı Cemil Bayık açık açık itiraf etti: "Irak ve Suriye'de İran için Türkiye'ye saldırdık"



PKK elebaşı Cemil Bayık (Takvim.com.tr)



İran'a "Bizim sayemizde ilerledin bizi görmezden geliyorsun" veryansınında bulunan Cemil Bayık şu ifadeleri kullandı:



İran bölgede sağladığı gelişmeyi sadece kendi marifeti olarak görmüştür. Irak'ta, Suriye'de etkinlik göstermesini salt kendi marifetiyle olduğunu sanmıştır.



Örneğin bu yanılgılı yaklaşımından dolayı hareketimizin Orta Doğu'da sağladığı gelişmeleri görmezden gelmiştir. Şimdi ortaya çıktı ki durum İran'ın sandığı gibi değildir.



Orta Doğu'nun yeniden dizaynı temelinde bölgenin tümünü içine alan bir plan devreye konulunca İran'ın oluşturduğu ve güçlü olduğuna inandığı eksen çok kısa sürede darbe yiyip dağılmıştır.



İRAN'IN IRAK'TAKİ DURUMU TEHLİKEYE GİRDİ



Bayık, İran'ın Suriye'de etkinliğini yitirdiği Irak'taki durumunun da tehliye girdiğini söyledi.